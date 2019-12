Fondsenrondje: Gaat lekker

Terwijl onze nationale inkoopmanagersindex onder cruciale stand 50 duikt, zoeft de AEX door 600.



Beurzen stijgen vooral op Chinese en algeheel betere inkoopmanagersindices, ofwel PMI's, leest u op de networks. Kortom, het Damrak gaat gewoon mee op de grote hoop en dat is niet raar. Ruim de helft van de omzet van de AEX-bedrijven is in dollars. Neem grootmacht ASML. Omzet in Nederland: nul.

Dutch manufacturing sector moves into decline for the first time since June 2013, according to PMI data, with headline index at 49.6 (from 50.3). New orders fell at the fastest rate for six-and-a-half years, leading to production cutbacks. More: https://t.co/93ZGR0LHdW pic.twitter.com/ReMquGkJm3 — IHS Markit PMI™ (@IHSMarkitPMI) December 2, 2019

Meer nog dan de stijgende beurzen vallen de oplopende rentes op. Lieve help, dit ziet u ook niet iedere dag.

#AEX +0,7% op ruim 600 is leuk, maar echte - zoals dat zo mooi heet - risicobereidheid zit 'm in vastrentende markt. Dat rentes vandaag stijgen snap ik dan nog wel, maar zovéél... pic.twitter.com/MejbBCo6OS — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) December 2, 2019

Natuurlijk, koersen zijn bedoeld om maanden tot wel een jaar op economie en winsten vooruit te lopen. Oordeelt u zelf of het prima gaat, te hard, te langzaam of wat u maar vindt. Enfin, in ieder geval komt december lekker uit de startblokken vandaag:

Alle Europese indices kleuren mooi groen, wel staat er overal een nuil voor de komma

Dat geldt ook voor de Amerikaanse futures

De volatiliteit is evenwel onveranderd

De dollar is vrij stabiel de laatste tijd zo net boven 1,10

Olie kiest het ruime sop, want Opec zegt op is op. Het is tenslotte sinterklaastijd

Goud moet terug, bitcoin krijgt een bescheiden tikje en de kiloknallers van de dag - de rentes - hebt u al gezien

Niet veel input vandaag op het Damrak, maar dat mag de koerspret niet drukken. Even formeel, eerst de adviezen:

ABN Amro: naar hold van buy en naar €18 van €20 - Morgan Stanley

Unilever: naar buy van hold - Liberum

OCI: naar €25,40 van €32,70 - Citigroup

Sligro: op kooplijst en koersdoel naar €31 van €38 euro

Prosus: naar hold van under perform en naar € 59 van €61 - Jefferies

Verder kom ik op Guruwatch deze koersdoelverlaging voor ASML tegen - en niet zo'n kleintje ook - maar ik vind nergens bevestiging. U snapt waarom ik die zoek, dit komt wat vreemd voor? Als het nou nog van buy naar hold of sell ging...

ÄSML: naar €190 van €265 (buy) - Oddo

Via Prosus zijn we snel bij Takeaway, dat activistische aandeelhouder Cat Rock nu aan haar kant weet bij de fusieplannen met Just Eat en een nieuwe lunchdienst lanceert. Verder schurkt DSM tegen haar all time high aan, ofwel CEO Feike Sijbesma neemt chique afscheid. Verder nog iets?