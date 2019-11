Liveblog: Adviezen en door de 600 punten

Update 9:45 uur: Datum Q3 OCI bekend

Kunstmestfabrikant OCI heeft eindelijk een datum geprikt voor de derdekwartaalcijfers. Het wordt 25 november, aanstaande maandag. Het aandeel ligt in aanloop hiernaartoe behoorlijk onder druk. Het vermoeden bestaat dat de onderneming een rondje analisten gebeld heeft met tegenvallende omzetcijfers in verband met een productie-outage afgelopen kwartaal.

Maandag 25 november meer nieuws dus.

Update 9:35 uur: Vraag van vandaag

Ik brand mijn vingers er liever niet aan. Cannabisaandelen zijn nog volatieler dan biotechfondsen.

Investors have been punishing cannabis stocks after a crop of terrible earnings reports. What's your position? — MarketWatch (@MarketWatch) November 18, 2019

Update 9:25 uur: 600,13

Het is de AEX voor de tweede keer gelukt tijdelijk de magische 600-puntengrens te doorbreken. Op dit moment koerst de hoofdindex daar met een plus van 0,2% net onder. Cyclische aandelen liggen er over het algemeen beter bij vandaag dan de defensieve havens, maar veel heeft het allemaal niet om het lijf.

Update 9:20 uur: Takeaway.com straalt

Veruit de grootste stijger is op dit moment Takeaway.com (+3,3%). De maaltijdbezorger wordt op de kooplijst van Credit Suisse gezet en het koersdoel wordt €7 verhoogd naar €95. Bij een koers van €81,45 impliceert dit een upside van zo'n 17%.

Update 9:15 uur: Adviezen