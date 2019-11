Slot: Risk-on!

Korte slotcall, want ik moet naar de Gouden Stier! Vermaakt u zich anders met mijn blog, ik heb mijn vingers blauw geschreven vandaag over onder ander ArcelorMittal, BAM, Ordina, Kiadis en nog veel meer.

Daarom val ik maar met de deur in huis. AEX +0,3% en géén 600, ik zie u al uw schouders ophalen. Nou, aan de andere kant van de Chinese Beurs Muur wordt vandaag flink gezweet. Asjemenou... de rentes. Wat een scores. België en Frankrijk staan weer boven nul.

Speciaal voor iedereen die meende dat de rentes nóóit meer zouden gaan stijgen:

Dit is de directe trigger. Geen handelsoorlog en betere economische data: dan komt er vast geen recessie en gaan de winsten weer omhoog, is wellicht de onuitgesproken, collectieve gedachte op de beurs.

China says Beijing, Washington have agreed to lift tariff hikes as talks continue https://t.co/0l7y8rqt8F — MarketWatch (@MarketWatch) November 7, 2019

Het resultaat is een ware risk-on modus. Uit de obligaties dus, maar ook van de defensieve in de cyclische aandelen. Ook op het Damrak, waar de laatste categorie fondsen procenten stijgen. Het marktgemiddelde, ofwel bij ons de AEX, komt daarom op het eerste oog op een wat saaie score uit. Wat de brengt vandaag?

Alle Europese plussen bescheiden. De DAX gaat nog het hardste, misschien een goed teken

Wall Street stijgt ook en daarmee rollen de all time highs voor de indices weer over de borden

De volatiliteit zakt procenten

De dollar trekt aan tot 1,105

Olie stijgt flink, goud krijgt een tik, bitcoin ook en de rentes hebt u al gezien

Beursplein 5

ArcelorMittal, BAM en Sif zijn de Q3-cijferaars bij ons vandaag en eigenlijk rapporteren ze allemaal naar omstandigheden best goed. Eerst ArcelorMittal, hét handelsoorlogaandeel in Amsterdam, met iets minder hopeloze cijfers dan verwacht, een outlook-verlaging, maar met Chinese hoop.

Eens een keer geen double digit daling op cijfers, het is weer eens wt anders. BAM is degelijk voor haar doen, meldt geen nieuwe, nare verrassingen, maar... Inderdaad, ook in Bunnik beginnen ze nerveus te worden over die stikstof, want dat moet niet veel langer gaan duren, of... Vult u zelf in.

Excuses, ik ben even niet aan Sif toegekomen, maar onze beleggersdesk wel. Ah, zit de koersdaling 'm hierin, want inderdaad: an sich zijn de cijfers zeker niet slecht. Citaatje uit Kwetsbaar Sif.

De Q3-update van Sif Holding is niet slecht, maar het ter discussie staande project in de VS geeft opnieuw aanleiding tot kopzorgen. De funderingsspecialist zal rap op zoek moeten gaan naar orders elders als dat project onverhoopt niet in de boeken zal verschijnen in 2020.

Hier zijn de adviezen van vandaag:

Ahold Delhaize: naar €26,50 van €26 (buy) - ABN Amro

Ahold Delhaize: naar €26 van €24 - HSBC

Ahold Delhaize: naar €25 van €22 (hold) - Independent Research

DSM: naar €126 van €124 - UBS

Aperam: naar €26 van €25 (hold) - ING

Aperam: naar €32 van €31 - Deutsche Bank

BAM: naar €3 van €3,75 (hold) - KBC

Verder bewegen bijna alle aandelen op het Damrak, zoals ze horen te bewegen als er risicobereidheid is.

Eerst maar even melden dat Eurocommercial Properties ex-dividend is, voor u van schrik uw spruitjes tegen uw schermen hoest. Probeert u ze trouwens ook eens met satésaus. Die spruitjes dan, niet dat dividend. Vinden vooral de kinderen lekker

De stijgers van de dag zijn chippers, financials (vooral ING is aan dikke rit bezig), grondstoffenaandelen (zelfs AMG loopt op vandaag), Duitse industrie aandelen (Aalberts, Kendrion) en de AMX ADHD Club (Fugro, Arcadis, Boskalis en OCI, PostNL, SBMO en TomTom doen niet veel)

De dalers dan? Die zijn er niet zoveel en het zijn bijna allemaal grote, grijze, geitenbreiende dividendaandelen. Met een papje. De scores vallen echter reuze mee

Misschien tot straks bij de Gouden Stier en anders tot morgen, tot voorbeurs.