Ondanks zwakke vraag uit China (Materials) levert DSM wat de markt van haar verwacht met deze Q3-update,

Cijfers nagenoeg in de prik. Het bedrijf handhaaft de outlook. Misschien was u gewend geraakt aan verhoogde outlooks, maar het kan niet altijd feest zijn.

Tough, de rapportage van Kendrion spreekt voor zich. Het bedrijf handhaaft eens te meer wel de lange outlook.

Dat Kendrion alle vertrouwen in de toekomst heeft, blijkt ook hier uit?

Marktbreed stijgen de koersen nu voorzichtig na de records van gisteren. Het sentiment is ook nu goed, ondanks een slechte Chinese inkoopmanagersindex: de Caixin services PMI oktober is door op 51,1, terwijl 52,8 werd verwacht. De markt denkt/hoopt/bidt dat er snel twee presidentiële handtekeningen worden gezet.

Weet u meteen het risico.

The dollar strengthens, global stock markets rally on signs that the U.S. and China may be nearing the end of a damaging trade war https://t.co/CmPtNybJn5 pic.twitter.com/fLJ9xCAF8t — Reuters (@Reuters) November 5, 2019

Nabeurs New York was er nog Uber met Q3's en die kregen met 5,5% klop. Enorme groeicijfers weer, maar de kosten gaan nog héél erg voor de baten uit. Uber Eats groeide 73% en daar werd meer van verwacht. Bitcoin heeft wat op- en afvliegers, maar verder kabbelen de koersen rustig voort.

Hier bitcoin vannacht. Als u collega's hebt met hele kleine oogjes...

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met overname IMCD en u ziet de bovenste headline: gaat er ooit wel es een keer iets soepel bij bouwers?

07:54 ACM onderzoekt asfaltbundeling BAM en Heijmans

07:53 Handelsspanningen houden Kendrion in de tang

07:46 Verenigde Staten jagen groei HelloFresh aan

07:26 Voeding trekt de kar voor DSM

07:13 Nikkei sluit met stevige winst

04 nov Kleiner verlies voor taxi-app Uber

04 nov Recordkoersen Wall Street door handelshoop

04 nov Ten Hag maakt seizoen af bij Ajax

04 nov Groen Wall Street op recordkoers

04 nov Nieuw belang investeerder Pershing Square

04 nov IMCD koopt Zuid-Koreaanse branchegenoot

04 nov 'Grootste diamantendelver snijdt in de prijzen'

Analistenadvies zie ik nog niet en de AFM meldt deze shorts. Bij AMG lopen ze voorzichtig terug:

De agenda is niet al te dik en die Chinese inkoopmanagersindex komt zoals gezegd even laag vliegend door:

02:45 China Caixin services PMI okt 51,1 (52,8 verwacht)

08:00 DSM Q3-cijfers

08:00 Kendrion Q3-cijfers

08:00 Hello Fresh trading-update

09:30 Air France-KLM beleggersdag

14:30 VS handelsbalans sep -55,5B

16:00 VS ISM non-manufacturing PMI okt 53,2

En dan nog even dit

China maakt er geen geheim van dat het allemaal wat minder is:

China Oct. services sector growth slips to eight-month low: Caixin PMI https://t.co/XEEFXtkymU pic.twitter.com/dnrNLhbcOZ — Reuters (@Reuters) November 5, 2019

Uhm, China voorop?

Chinese President Xi says need to bring down trade barriers https://t.co/N1bWGWcT8K pic.twitter.com/j4XIYCVO5g — Reuters (@Reuters) November 5, 2019

Waar wil dit bedrijf heen? Het weet het zelf niet, volgens mij:

Uber lost roughly $1.2 billion last quarter, and the number of monthly active users came in weaker than anticipated https://t.co/L7itDRHF4S @ReutersBiz pic.twitter.com/POmIkQ3m4Q — Reuters (@Reuters) November 5, 2019

Deze markt is nog niet helemaal uitgekristaliseerd:

As restaurants push back against online food-delivery services like Uber Eats and GrubHub over profit distribution, some are also building their own apps and turning to alternative delivery operations https://t.co/Rju5oQp84F pic.twitter.com/RuOKdM5WUk — Reuters (@Reuters) November 5, 2019

Overmatig zelfvertrouwen, vinger opsteken wie dat nog nooit cash heeft uitbetaald:

SoftBank to tighten governance at start-ups after WeWork debacle: FT https://t.co/URAxGpzAdY pic.twitter.com/6rAxCCqwV6 — Reuters (@Reuters) November 5, 2019

Daar heeft HSBC geen last van:

HSBC says it's time to sell risk assets that are ripe for pullback https://t.co/sbxrT8346k — Bloomberg Markets (@markets) November 5, 2019

Misschien is dat geen gek idee met de markten op een top en...

Positioning data show money managers are sinking billions of dollars into equities while paring back on defensive trades https://t.co/omrKmno3yT — Bloomberg Markets (@markets) November 5, 2019

Spannende verhalen en complotten, ook daar is de beurs voor:

A mysterious Swiss trader may provide a link between U.S. insider-trading indictments and seemingly unrelated probes in the U.K. and France https://t.co/PCDDbEiqw1 — Bloomberg Markets (@markets) November 5, 2019

Tot slot:

Eurozone stocks have been THE laggard this bull market, trailing US stocks, the clear winner of this cycle, no less than 285%! pic.twitter.com/3ir19HYGHb — jeroen blokland (@jsblokland) November 4, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.