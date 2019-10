Liveblog: Alphabet en ATH Wall Street

Denk dat wij ook moeten nadenken of wij met Microsoft verder moeten.

Ze hebben nu 10 miljard contract binnengehaald voor defensie...



Wij klagen over de Chinezen, maar straks wordt Microsoft door de overheid bestuurd en bepaald en komen ze via achterdeurtjes onze administratie binnen.



Kunnen wij Microsoft niet op onze zwarte lijst zetten ??.

Personeel heeft Management al gewaarschuwd om niet in zee te gaan met Defensie/Overheid.





With JEDI, Microsoft executives are on track to betray these principles in exchange for short-term profits. If Microsoft is to be accountable for the products and services it makes, we need clear ethical guidelines and meaningful accountability governing how we determine which uses of our technology are acceptable, and which are off the table. Microsoft has already acknowledged the dangers of the tech it builds, even calling on the federal government to regulate A.I. technologies.