Liveblog: ASML, ASMI en Besi

Terwijl de herfst invalt, hoe ironisch voor een vakantiebedrijf... Anno 1841, einde van een tijdperk. Naar schatting 400.000 reizigers staan nu glazig op het vliegveld of in hun hotel te kijken hoe ze nu verder of naar huis moeten en 22.000 m/v zijn hun baan kwijt. Yup, 22.000 mensen, dat is een flinke plaats.

Er zijn meer stakeholders. Aandeelhouders waren hun geld al wat langer kwijt... Het zal uw pensioen maar zijn.

Mss terecht, moet nog uitzoeken. De hedge funds krijgen de schuld, maar bedrijf worstelde al lang en heel veel plezier heeft beurs niet aan #ThomasCooke beleefd pic.twitter.com/lUJiEnvRp8 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 23, 2019

De oorzaken zijn legio. Misschien is grote gemene deler dat het concern te groot, te log en te langzaam was: veranderende markten en consumentenvoorkeuren, waar Thomas Cooke onvoldoende op wist in te spelen. Misschien wel wanbestuur. Dit speelt echter al heel lang. Zie het gegoochel met namen en noteringen.

Wat is nu de trigger voor het faillissement, de hedge funds hebben het gedaan, zoals al grif rond gaat? Eens zien. Dit keer zaten ze in ieder geval niet eens massaal short, of ze hebben jaren geleden al hun slagen geslagen.

Nee, het is wat anders:

Thomas Cook files for bankruptcy after bailout talks fail. UK government will repatriate travelers stuck on vacation. Hedge funds blocked rescue plan on concern over CDS holdings after price has jumped >5k. https://t.co/HBE4zfigxa pic.twitter.com/DIOr46RgDd — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) September 23, 2019

Uit dat Bloomberg artikel, Thomas Cooke organiseerde vooral reizen naar de bergen, zoals u ziet. De Schuldenbergen welteverstaan.

The last-ditch rescue bid proposed swapping existing debt into shares, leaving Fosun holding the majority of Thomas Cook’s tour-operating business while creditors would have controlled its airlines. The company had debt of almost 2 billion pounds as of March 31.

But the challenges eventually proved insurmountable. A group of hedge funds began to organize to block the plan because it would stop them from cashing in on holdings of credit-default swaps that pay out when a company defaults.

There was also concern customers would stop buying vacations and flights from Thomas Cook for fear the company wouldn’t be around to honor their bookings.

En dat is uiteindelijk wat het concern nekt. De BBC hierover:

Thomas Cook had secured a £900m rescue deal led by its largest shareholder Chinese firm Fosun in August, but a recent demand from its banks to raise a further £200m in contingency funding had put the deal in doubt.

The BBC understands the government was asked for a bailout of £250m but that ministers concluded the money would have only saved Thomas Cook for a matter of weeks.



Prime Minister Boris Johnson pledged to help stranded holidaymakers, but also questioned whether company directors were properly motivated to "sort such matters out".

De banken, de markt en de regering: zo te zien had niemand nog vertrouwen in Thomas Cooke, op hooguit Fosun na. Ja, u kunt de banken en de hedge funds de schuld geven - één keer raden wat er nu op de social media gaande is - maar zonder wanprestatie van de onderneming was er niks aan de hand geweest.

Wordt wel eens vergeten. Speculanten, haaien en sprinkhanen, of hoe u ze ook maar noemen wil, hebben alleen kans daar waar de markt is verstoord of niet functioneert, of waar wanbeleid is.

