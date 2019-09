Liveblog: Advies

Update 10:00 uur: We Company (de gekste?)

U hebt al heel veel rode vlaggen voorbij zien komen. Misschien dacht u dat het niet gekker kon? Mis! Dit is de meest megalomane, narcistische, egocentrische en bizarre beursgang... ooit?

Dat #WeWork begint meer dan hilarisch beursverhaal te worden. Als het beurs ooit haalt, want dit kost ook wel weer een paar miljard waarde #AEX

https://t.co/nWLJ7lhNYk pic.twitter.com/LMs1c4brr6 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) September 19, 2019

CNBC overdrijft niet eens. Ze baseert zich op dit portret van WeWork of We Company CEO Adam Neumann in WSJ. Het bedrijf en CEO zijn een beetje over de top, zegt de krant beschaafd. De drank vloeit in ieder geval rijkelijk en de joints gaan vrolijk rond. Als u geen inlog hebt zomaar even een paar alinea's.

Even verderop, het is echt een hele sociale jongen inderdaad...

Oh ja, hij heeft ook nog een vrouw. Intussen is ze uit de board, was al een verhaal op zich, maar ze kan er ook wat van?

Ms. Neumann has ordered multiple employees fired after meeting them for just minutes, telling staff she didn’t like their energy.

Ook nog even wat cijfertjes, Ja, die omzetgroei is een kunst op zich, dat moet u Neumann nageven. De verliezen lopen alleen net zo hard op. Kan hij ook geld verdienen? Dat is de vraag en de gok die u moet nemen mocht u ooit de aandelen overwegen, als het bedrijf een notering krijgt.

De waarde fluctueert intussen ook flink, Softbank kocht dus de top. Ik hoop dat dit spectaculaire bedrijf snel naar de beurs komt, want dat levert weer een hoop verhalen en lol op. Ik hoop alleen dat Vanguard vergeet het aandeel in mijn trackers op te nemen :-)

Update 09:45 uur: Advies

Rustig beursje met een paar flinke winnaars (Aegeon, ING, Unibail, Eurocommercial en Pharming) en één echte verliezer (ArcelorMittal). Defensief, cyclisch, financials en vastgoed, het beweegt een beetje door elkaar heen. Er is niet een duidelijk marktbeeld. Er zijn wel duidelijke adviezen:

Philips: naar €42,20 van €41,80 (december 2020) - JP Morgan

Philips: naar €50 van €49 - Citigroup

Air France-KLM: starten met equal weight en €10 - Morgan Stanley

Aperam: naar €24 van €25 - Kepler Chevreux

Krijgt u deze er nog bij:

19 Sep - 09:32:06 [RTRS] - EUROPEAN AIRLINES SLIDE AFTER MORGAN STANLEY'S CAUTIOUS VIEW ON THE SECTOR: LUFTHANSA LHA

G.DE, RYANAIR RYA.I TOP FALLERS