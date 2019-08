De handelsschrik zit er weer in. Het ziet er naar uit dat aandelen flink lager openen.

Obligaties weer omhoog, ofwel rentes omlaag

Yuan in de min en dollar omhoog

Goud ook in de plus en olie weer omlaag, om het rijtje af te maken

Verwarrende geluiden zijn er op de networks. Enerzijds maatregelen en dreigingen van zowel VS als China, anderzijds geven ze beide aan te willen praten. Zal wel onderdeel van de tactiek zijn. Ín ieder geval is het nu risk-off geblazen op de beurs.

China's yuan, stocks slump as trade dispute escalates https://t.co/S6X000s5kF pic.twitter.com/UV9C7X8yLf — Reuters Top News (@Reuters) August 26, 2019

Zo worden we heen en weer geslingerd tussen hoe langer hoe minder hoop en hoe langer hoe meer vrees, vrees ik toch een beetje. VS en China (zeker met Hongkong) zijn bereid ver te gaan, zoveel is duidelijk. Verder nog nieuws? Niet veel. Vrijdag al: Gilead is kort door de bocht nu voor €140,59 bij Galapagos aan boord.

Avantium krijgt €6 miljoen subsidie uit Brussel en dat is nu echt alles. Tenzij u de Slag om Hongkong, bosbranden waar ook ter wereld, het eeuwige gedonder in het Midden-Oosten en wat al niet meer in uw beleggingsbeslissingen mee neemt, want dan hebt u een drukke dag. Overal ter wereld is wel wat. Niet om vrolijk van te worden.

Enfin, er is deze week best veel te doen op de beurs met belangrijke data en bij ons nog een regen aan mid- en small caps Q2's. U leest alles in mijn vooruitblik van gisteren. Over naar de koersen en zoals gezegd, het is niet veel soeps. De Hangseng staat zelfs op een elfjarig dieptepunt.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot vrijdag:

07:31 Avantium krijgt miljoensubsidie uit Brussel

25 aug Baas Bundesbank wil geen extra stimulering

25 aug Handelsoorlog blijft beleggers bezighouden

25 aug Kunstmatige intelligentie op lijstje Naspers

25 aug 'Nigeria moet vergunning Shell verlengen'

25 aug Japan gaat wel landbouwproducten uit VS kopen

24 aug Trump verhoogt heffingen op Chinese goederen

23 aug Samenwerking Galapagos en Gilead in werking

23 aug 'Maak einde aan dominante positie dollar'

23 aug Flink verlies Wall Street na uitlatingen Trump

23 aug Amerikaans bedrijfsleven verwerpt oproep Trump

23 aug Wall Street flink omlaag na uitlatingen Trump

23 aug Piloten British Airways gaan staken

Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts en bij BAM lopen ze op en bij Heijmans is bijna iedereen er uit:

De agenda kent niet veel, maar wel belangrijke puntjes. Vooral die Duitse Ifo Geschäftklima:

10:00 Duitsland Ifo business klimaat aug 95,2

14:30 VS orders duurzame goederen jul 1,0% MoM

En dan nog even dit

Als het hem serieus is, heeft hij meer mogelijkheden dan we de denken?

What tools could Trump use to get U.S. firms to quit China. More here: https://t.co/VbyPM35NPh pic.twitter.com/968tHvsi4j — Reuters Top News (@Reuters) August 26, 2019

De geluiden blijven verwarrend:

China firmly opposes U.S. trade war escalation, Vice Premier Liu He is quoted by Caixin as saying https://t.co/LAsEsDf9JL — Bloomberg (@business) August 26, 2019

De spanning is om te snijden en het geweld neemt toe?

Hong Kong police arrest 36, youngest aged 12, after running battles with protesters https://t.co/FUoB2FyU7o pic.twitter.com/XdqkicNH2n — Reuters Top News (@Reuters) August 26, 2019

Als het wereldwijde vertrouwen in de stad inderdaad weg valt...:

Battered Hong Kong faces economic recession, existential crisis https://t.co/0b3e09Ysds pic.twitter.com/SIfEeFHENI — Reuters Top News (@Reuters) August 26, 2019

Les 1 in het handboek voor politici, kom nooit aan mensen hun spaargeld:

Germany’s citizens save far more of their disposable income than most other Europeans. Negative rates are putting their savings at risk. https://t.co/owkXArUqqv — Bloomberg (@business) August 26, 2019

Les 2 uit datzelfde boek... Gaat de geldkraan weer open?

EU officials are planning to simplify budgetary rules to give governments softer debt reduction targets, FT reports https://t.co/6T6ccFMojP — Bloomberg (@business) August 26, 2019

