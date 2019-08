Vooruitblik: R komt terug in de maand

Inderdaad, want de R komt ook nog eens terug in de maand...

En die kennen we op de de beurs. Het goede nieuws is dat dit jaar augustus pet is: AEX -5,2% tot dusverre. Misschien dan we dan ook lekker contrair een mooie, vallende bladeren rally krijgen. Dit plaatje van Market Watch is twee jaar oud. Ik kan niet zo snel een versere vinden, maar deze gaat wel lekker lang terug.

Rally. Daar zeg ik wat. Waar zou die nou weer vandaan moeten komen? Gelet op het nieuws, de actualiteit en nogal wat grafieken en prijzen ben ik zelf - en wellicht u ook - eerder intuïtief geneigd alles te verkopen en de opbrengst in een schokbetonnen matras te douwen. Better safe en ouwe sok than sorry, zeg maar.

Zowel geopolitiek als economisch en monetair is het een grote puinhoop in de wereld en wapperen de rode vlaggen momenteel massaal in top. Ik geef een bloemlezing van van alles en nog wat wat momenteel naar, vervelend en bedreigend is. De handelsoorlog VS-China laait verder op en wordt almaar grimmiger.

Het is armpje drukken: wie buigt al eerste? Het hoeft geen betoog dat nieuwe tarieven de handel schaden, daarmee de economie, maar vooral vertrouwen van producenten en consumenten. Als zij de handdoek werpen... En nee, niet onze rente, maar de handelsoorlog bedreigt onze economie, kaatst de Fed de bal.

U weet richting wie.

China to fight back against U.S. tariff move: People's Daily https://t.co/ru9pIgGwKn pic.twitter.com/CUEOTK7FKB — Reuters Top News (@Reuters) August 25, 2019

Wacht even?! Zucht. Ik zal nooit meer tegen mijn vrouw zeggen dat ik horendol van haar wispelturigheid wordt, want...

Donald Trump says he has had second thoughts on escalating the trade war with China, a rare expression of regret from a president prone to doubling down on his tacticshttps://t.co/uHTDvylNCt — Bloomberg (@business) August 25, 2019

En China is gewoon heel erg belangrijk geworden. Dat weten ze ook in Beijing. Ik denk zelf dat president Donald Trump zeg tien jaar te laat is met zijn handelsoorlog. Als China nog puur en alleen een exporteconomie was geweest, had ze misschien al bij het kruisje getekend.

When China sneezes, the world may now catch a cold.



A drop in Chinese purchases won’t just reduce sales for businesses in the U.S. and other rich countries -- it will cause multinationals to cut their investment plans https://t.co/4ZxEvCuIxz via @bopinion pic.twitter.com/as8Os3e5KK — Bloomberg (@business) August 24, 2019

Zondagse slecht nieuws show

Het blijft niet zonder gevolgen. Duitsland zit in een recessie, dat durf ik wel te roepen. Officieel weten we dat pas bij de publicatie van het BBP Q3-cijfer half november, maar gelet op alle data komt er na die min in Q2 er ook in Q3. En dan is aan de definitie van recessie voldaan. Deze aandelen kent u ook.

BMW and Mercedes-Benz get caught again in the U.S.-China trade war https://t.co/cK2hnAp7uW — Bloomberg (@business) August 24, 2019

Dan geopolitiek, waar begin ik? Brexit komt er aan en VK en EU zijn eigenlijk ook aan het armpje drukken, de crisis rond Hongkong houdt aan, Noord-Korea speelt weer met raketten, monetaire ramptoeristen Italië en Argentinië moeten naar de stembus (of niet, weet ik veel) en het Midden-Oosten is het Midden-Oosten.

Dan nog iets, de wereld zit ongemerkt misschien wel in de grootste wapenwedloop sinds de jaren zeventig, het slotbedrijf van de Koude Oorlog. Alsof het om de Apocalyps gaat, staan ook nog eens Siberië, het Amazonewoud en - ik wist het niet - half Afrika in de hens. Wie voelt zich bij dit alles niet unheimisch?

One thing is clear despite the mysteries surrounding a deadly blast at a Russian military facility: the new arms race is going full speed https://t.co/rkcyeqdxAU — Bloomberg (@business) August 25, 2019

Nee, we zijn er nog niet met het slechte nieuws. Want vanaf volgende week zit deze vooruitblik achter de knop, zoals dat heet. Alleen nog toegankelijk voor onze leden. Voor deze ene keer heb ik wel een tip. Als u een proefabonnement neemt, kunt maandelijks vijf artikelen voor nop lezen. U hoeft dus niks te missen.

Da's goed nieuws als u zondags niet zonder kan én voor iedereen die vind dat ik juist moet worden opgesloten voor deze wekelijkse bijdrage. Klik hier voor onze abo's. Ik preek zeker voor eigen parochie, maar voor een habbekrats hebt u dagelijks een tsunami aan unieke, snelle marktcontent en achtergronden.

Monetair of fiscaal

De marktreactie op al deze ontwikkelingen vind ik eigenlijk wel verrassend. Waar normaal gesproken, wat dat ook maar is, vooral aandelen hysterisch reageren als het onzeker en eng wordt, zijn het dit keer vooral de staatsobligaties die het dun door de pantalon loopt. Zelfs als nooit te voren zelfs met die extreme rentes.

Is dit keer dan het einde nabij? Dat lijkt me sterk, de markten hebben zelfs wereldoorlogen overleefd en het grote verschil met vroeger dagen is nu dat de centrale banken bereid zijn volledig on-steroids and far beyond te gaan. Misschien worden ze dit keer zelfs gesteund door landen die ook de portemonnee trekken.

In Duitsland wordt volop over extra uitgaven gerept en misschien ook ons land. Even Prinsjesdag afwachten op 17 september. Niettemin lijken de obligatiemarkten het ergste te vrezen voor de economie.

Here’s what the yield curve says about when the next recession could happenhttps://t.co/DF4OlRpwIX — Bloomberg (@business) August 24, 2019

Dat kunnen we denk ik dit keer niet van de aandelenmarkten zeggen. Natuurlijk is er beweging en volatiliteit, maar - ik zeg het hier bijna wekelijks - aandelen lijken priced for prefection: niet te duur en niet te goedkoop en ze betalen mooie dividendrendementen. Uiteraard is dit natuurlijk wel arbitrair en zelfs persoonlijk.

Wie uitgaat van (winst)recessie vindt aandelen denk ik te duur. Wie de yields op aandelen en obligaties met elkaar vergelijkt, acht aandelen vermoed ik te goedkoop. Ik loop een paar indices bij langs. Grote gemene deler is dat ze met het gedaal deze maand goedkoper zijn geworden gelet op de verwachtingen.

Moeten die verwachtingen natuurlijk wel uitkomen en met al die ellende en toestanden in de (economische) wereld is het nog maar de vraag... Aan de anderen kant kan alles ook weer meevallen. En vergeet nooit dat de mooiste ritjes op de beurs altijd start(t)en, als iedereen in de gordijnen en onder het bed zit.

En het is misschien maar net hoe het kwartje valt. Die handelsoorlog en recessiedreiging kunnen ineens consumenten en producten de hand op de knip doen houden en de boel verergeren. Ze kunnen ook blij worden omdat ze meer lucht krijgen door bijvoorbeeld belastingverlagingen of extra overheidsuitgaven.

Eerlijk gezegd geloof ik zelf niet meer in heilzame werking van weer een rondje centrale bank verruiming. Is al gedaan, zie de obligatiekoersen en dat trucje werkt niet nog een keer? Vaker gezegd, ik vind zelf dat overheden aan zet zijn. De monetaire mogelijkheden zijn uitgeput, nu de fiscale graag.

Aan de andere kant, een keer een recessie na tien jaar groei: puur natuur. Nog één ding: eind deze maand wordt ook duidelijk of de ECB ook aandelen gaat kopen. Don't fight the central banks, goed of slecht, maar dát er een grote koper bij komt, zou ons aandelenbeleggers goed uitkomen, niet?

#Germany in uproar as negative rates threaten saving obsession. At €2.35tn, no other country in Eurozone has larger pile of retail deposits. FinMin looks into possible ban on deposit charges. Steps to limits banks’ options could escalate spat with #ECB. https://t.co/XkcnnHI5dP pic.twitter.com/HxxPiuKJxi — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) August 25, 2019

AEX, Euro Stoxx 50, S&P 500 en MSCI World Index

Goed, de waardeplaatjes van een paar indices. Eerst de AEX, wat ik al zei: niet te duur en niet te goedkoop en 3,6% dividend. De winst- en omzetverwachtingen gaan al het hele jaar nergens naar toe, ofwel iedere koerstik bepaalt zo'n beetje één op één of aandelen een tikje duurder of snufje goedkoper worden.

Besef wel dat het een index op twee snelheden is. Veilige havens als Unilever, Heineken, Wolters Kluwer en Rexl zijn peperduur, dat geldt ook voor snelle groeiers als ASML, Adyen en Takeaway, maar financials, cyclicals (ArcelorMittal!) en vastgoed (bedankt retailsector) zijn goedkoper dan ooit.

Het ding zit natuurlijk vol met zieltogende Made in Germany aandelen en vandaar dat de defensieve (SAP en ASML zijn nog de spannendste technologie en cyclische namen) Euro Stoxx 50 nog goedkoper is en meer dividend oplevert dan de AEX. Misschien een aardig risicosurrogaatje voor Duitse Bunds?

Met de daling in augustus en het toch, zij het puffend en zwetend, oplopen van de verwachtingen is zelfs de S&P 500 op papier goedkoper geworden.

Dat geldt ook voor de MSCI World Index. Alsof PostNL's Herna Verhagen wereldheerschappij heeft verworven: minder omzet, maar wel meer winst luiden de verwachtingen van de 1651 grootste bedrijven ter wereld. Toe maar, bijna 3% dividend is echt veel voor de MSCI. Ja, er is nog yield te krijgen voor niet zoveel geld.

Er is alleen wel het nodige risico. Wat hoofdsomgarantie doen we niet aan bij aandelen.

Wat is nu de moraal van het verhaal? Die heb ik eigenlijk niet. Dat het een zooitje in de wereld is, is niks nieuws. Altijd al zo geweest en de reden dat de markten desondanks per saldo al vier eeuwen stijgen is dat desondanks bedrijven blijven evolueren en steeds meer winst en omzet blijven boeken.

Ik heb wel algemeen advies. Zelf zie ik ondanks alle onzekerheden en bedreigingen geen reden anders te gaan beleggen dan ik doe. Gewoon maandelijks de brede markt kopen en extra inleg op dips. De rest waait wel weer over. Let wel, ik beleg voor de lange termijn en doe nooit pogingen koerswinst te halen.

Heb ik nog wel wat algemeen advies. Ik neig zelf het meest naar puntje 1, omdat uiteindelijk na iedere recessie en beursdebacle er weer bloei komt, maar eigenlijk hebben we nog geen daling gezien. Bij een echte winstrecessie kan er zo 30% à 50% van de profits af en daarmee op papier ook van de koersen.

Denkt u dat er een recessie komt en daarna betere tijden? Pik plukjes afgestrafte, cyclische en misschien al financiële en vastgoedaandelen op en koop bij op dalingen, mocht het er van komen. Risico is verdere dalingen en lange underperformance. Kans is een megarally

Denkt u dat we nog jaren op de huidige manier blijven doormodderen tussen groei en recessie in met veel monetaire en geopolitieke spanningen? Koop die dure veilige havenaandelen, want dan hebt u tenminste dat mooie dividend nog

Vreest u dat de centrale banken nog tot in lengte van dagen de economie en markten moeten hooghouden? Koop dan toch maar die overpriced staatsobligaties, wie weet hebben ze nog veel meer upside, ofwel zijn er nog veel lagere rentes mogelijk

Denkt u dat we in recessie blijven hangen en bent u misschien zelf het vertrouwen in economie, overheden, centrale banken, bedrijven, markten, valuta en misschien wel kapitalisme zelf kwijt? Koop goud

Bent u jong, wild, onbezonnen, maar weet u wel alles beter en denkt u dat this time it's different: koop bitcoin

Wacht even Arend Jan, opende je dit verhaal er niet mee dat je het liefst ook onder de bank kruipt? Ja, maar dat is gevoel. Bij beleggen probeer ik altijd mijn verstand te gebruiken en dat baseer ik weerop vierhonderd jaar economische en beleggingsstatistiek: na iedere bui schijnt de zon weer net ietsie harder.

Agenda

Bijna alle grote bedrijven zijn door met hun Q2-cijfers, maar er blijven nog tal van mid- en small caps over. Wat heet, de halve ASCX komt deze week door met cijfers. Wat zijn de heetste namen: VolkerWessels en Beter bed? Wij hebben in ieder geval nog best een drukje weekje met rapportages van:

HAL

Eurocommercial Properties

OCI

Alfen

B&S

NIBC

Sif

Van Lanschot Kempen

VolkerWessels

Beter Bed

Brill

DPA

Neways

Verder zijn er deze week heet van de naald cijfers over augustus:

Duitse inflatie

Duitse Ifo Geschäftklima

Amerikaanse Chicago PMI (inkoopmanagersindex)

Hier is de hele agenda met ook nog herzieningen van de Duitse en Amerikaanse BBP.

26 aug

10:00 Duitsland Ifo business klimaat aug 95,2

14:30 VS orders duurzame goederen jul 1,0% MoM



27 aug

08:00 DPA Group Q2-cijfers

08:00 Neways Q2-cijfers

08:00 B&S Group Q2-cijfers

08:00 Van Lanschot Kempen Q2-cijfers

08:00 Duitsland BBP Q2 -0,1% QoQ

09:00 Wolters Kluwer notering €0,39 ex-dividend

16:00 VS consumentenvertrouwen aug 130,0



28 aug

08:00 Agfa-Gevaert Q2-cijfers

08:00 NIBC Q2-cijfers

08:00 HAL Trust Q2-cijfers

08:00 D'Ieteren Q2-cijfers

08:00 Sif Q2-cijfers

08:00 Alfen Q2-cijfers

08:00 Duitsland GFK consumentenvertrouwen sep 9,6

10:00 EU geldgroei jul 4,6%

13:00 Campbell Soup Q2-cijfers



29 aug

06:30 Nederland vertrouwen industrie aug

08:00 VolkerWessels Q2-cijfers

09:55 Duitsland werkloosheidspercentage aug 5,0%

11:00 EU consumentenvertrouwen aug -7,1

14:00 Duitsland inflatie CPI aug -0,1% MoM

14:30 VS BBP Q2 tweede herziening 2,0% (geannualiseerd)

14:30 VS wekelijkse jobless claims

18:00 Brill Q2-cijfers

22:00 Dell Q2-cijfers



30 aug

01:30 Japan inflatie CPI aug 0,7%

08:00 Eurocommercial Properties Q2-cijfers

08:00 Beter Bed Q2-cijfers

08:00 Ackermans & Van Haaren Q2-cijfers

08:00 Duitsland detailhandelsverkopen jul -1,0% MoM

08:00 OCI H1-cijfers

14:30 VS persoonlijke uitgaven jul 0,5% MoM

15:45 VS Chicago PMI aug 47,0

Beter Bed

Loop ik nog even heel snel een paar van onze fondsen met cijfers af. Grootste vraagteken deze week zijn denk ik de cijfers van Beter Bed, waarvan het aandeel deze zomer verbijsterende ritjes maakte, zowel omhoog en omlaag. Nou ja, cijfers? Het draait er vooral om hoe ver het met de (financiële) reorganisatie staat.

Is er al een koper voor Matratzen Konkord, hoe vorderen de gesprekken met de banken en is er al een strategisch plan? Vragen te over en dat weerspiegelt de koers. Heerlijk handelsaandeel in ieder geval, maar houd er rekening mee dat volume en volatiliteit ineens weg kunnen vallen, zodra er duidelijkheid komt.

U ziet de grafiek, eigenlijk is iedereen het spoor even bijster bij Beter Bed.

VolkerWessels

Schrijft na BAM ook VolkerWessels weer af op Zeesluis IJmuiden, dat is de vraag. Verder lopen de verwachtingen wel aardig op. Een zien wat de outlook van het bedrijf over onze economie zegt, ik ben benieuwd. Verder is dit aandeel een stuk duurder dan collega's BAM en Heijmans, maar geldt ook als beter kwaliteit.

Wisselende verwachtingen zijn er voor OCI, dat dagelijks ook flink op en neer kan bewegen. Het risico om afgestrafte aandelen al op te pikken straalt ook van OCI af. Het is best goedkoop geworden, maar als die winst echt krak gaat doen temidden van misschien panische markten, kan het nog veel erger.

Zie dat blauwe winstlijntje ineens omhoog... Ik denk dat er een analist het licht ziet. U denkt het vast ook wel eens, dat vastgoed moet toch een keer uitgedaald zijn? Eurommercial Properties dus.

Omdat ze nog relatief nieuw zijn, pik ik dit trio dat samen naar de beurs ging ook nog even mee. Fantasie genoeg denk ik in Alfen, maar het is wel duur. De omzet gaat lekker, maar de winst niet.

De koers van B&S laat vaak de gekste en meest onverwachte bewegingen zien. Ik krijg zelf geen grip op dit aandeel dat volgens mij minder spannend is dan die koersbewegingen doen vermoeden. Wispelturige winstverwachtingen zijn dit voor zeg maar een groothandel.

NIBC is een echte bank geworden: spotgoedkoop tegen 8% dividend. Tenzij er natuurlijk echt een dikke recessie komt en de handelsoorlog de boel lam legt en dat kan er hard in hakken bij banken. Zo te zien aan eigenlijk alle banken sluit de markt dat scenario niet uit.

Eigenlijk moet ik me niet met Sif bemoeien. Ik gruwel van al die windmolens die ons mooie Hollandsche landschap verwoesten - vrijdag reed ik nog half huilend door de Kop van Noord-Holland - en windenergie vind ik Spielerei. Wel opdracht, geen opdracht, Sif is net zo wispelturig als de wind.

Tot zo ver dan. Veel succes deze week en laat u niet gek maken door die twitterende president. Die moet over een jaar een verkiezingsrondje winnen en dat doet hij niet als de economie aan diggelen ligt door die handelsoorlog. Zijn Chinese collega twittert niet, maar heeft ook zo zijn hoofdpijndossiers.

Ik noem maar wat: als de onrust in Hongkong overslaat naar het vasteland, als dan niet getriggerd door een verslechterende economie, is er ook van alles mogelijk. Dit zijn niet altijd te bedenken scenario's. Focus daarom op de winsten, want uiteindelijk, in the long run, bepalen die de koersen. En zij alleen.

Tot slot nog even dit, er is er één jarig. Ik weet nog dat ik Windows 95 destijds met een floppydiskje of twintig op mijn 4,86 PC installeerde. Ik had er zowaar al een 17" monitor bij, wat een bakbeest. En dat 34K3 modem maar gillen en piepen om de eerste emails binnen te halen. Over gillen en piepen gesproken :-)

On this day in 1995: Windows 95 launched



“Start Me Up” was its anthem:pic.twitter.com/lyCt8b2hkk — Jon Erlichman (@JonErlichman) August 24, 2019

Fijne zondag verder en tot morgen, tot voorbeurs.