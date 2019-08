Eerst dit. Nooit eerder gezien. Dit is nou risico, zeg maar. En dan werd die pesos ook nog even wat minder waard. Het zal je geld maar zijn...

Argentina’s Alberto Fernandez says he doesn’t want to default on debt, kopt Bloomberg. Nou, de uitdager van de zittende president weet nu hoe de markt daarover denkt. Do you feel lucky today, punk? Voor wie andersom denkt: comprar el chapuzón is buy the dip in het Spaans, volgens Google Translate.

De Argentijnse beurs heeft vandaag meer dan een derde van haar waarde ingeleverd na de onverwachtse politieke nederlaag van President Macri #Argentina pic.twitter.com/wMHYEP2n2V — Jack Neele (@jackneele) August 12, 2019

Over tot de orde van de dag. TKH heeft Q2's en de winst staat even (als het goed is dan) onder druk doordat het bedrijf reorganiseert, of de activiteiten verlegt en toespitst. Outlook oogt goed.

Kendrion heeft ook Q2's en die zijn denk ik zoals u ze vreesde: het bedrijf gaat gebukt onder zeg maar de handelsoorlog en dan vooral de automotive industrie. Vraag is vooral hoe lang het bedrijf nog denkt die termijn outlook te kunnen handhaven?

Pharming breidt haar portfolio uit. ANP meldt:

Topman Sijmen de Vries van Pharming spreekt van een "geweldige mijlpaal voor Pharming". Met de licentie wordt volgens hem voortgebouwd op het succes van het Pharming-medicijn Ruconest door het portfolio uit te bouwen.

Intussen draaien de koersen weer, maar hoe te betitelen? Een beetje kant noch wal koersen, niets overtuigt na een beroerd dagje Wall Street. Goud stijgt dan nog wel en de obligaties ook, de rentes dalen alweer een basispuntje. De Hangseng krijgt wel weer een pak rammel. U weet waarom. De yuan zakt ook weer.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met ai, Henkel:

07:51 Automarkt drukt op resultaten Kendrion

07:50 Henkel snijdt in omzetverwachting

07:49 TKH boekt minder winst op hogere omzet

07:19 Pharming koopt rechten op Novartis-medicijn

06:55 Omzetgroei voor HelloFresh

06:51 'Van Lanschot ruziet met huisbaas over verbouwing'

06:41 ABN AMRO: olieprijzen langer laag

05:53 Nieuwe baas voor moederbedrijf Taco Bell en KFC

12 aug Nieuwe financieel topman voor UPS

12 aug Mix aan zorgen zet Wall Street lager

12 aug Miljoenenboete voor cosmeticagigant L'Oréal

12 aug 'Enthousiaste' steun VS bij brexit zonder deal

12 aug Senaat Italië dinsdag bijeen vanwege crisis



Analistenadvies is er nog niet en de AFM meldt deze shorts:

De agenda kent maar een paar puntjes en die Duitse inflatie is in de prik, +0,5%:

08:00 Kendrion Q2-cijfers

08:00 TKH Q2-cijfers

08:00 TUI Q2-cijfers

08:00 Duitsland inflatie CPI jul 0,5% MoM

11:00 Duitsland ZEW economisch sentiment aug -27,7

14:30 VS inflatie CPI jul 0,3% MoM

En dan nog even dit

Voor de geïnteresseerden:

With victory now in sight, Argentina's Fernandez must explain his plan for the country and find a way to calm the markets https://t.co/rXH9vMga7u — Bloomberg Economics (@economics) August 12, 2019

pore slashes 2019 GDP growth forecast after sharp second-quarter contraction https://t.co/NXQhYLS6P8 pic.twitter.com/KMK47KT5SX — Reuters Top News (@Reuters) August 13, 2019

Nog meer hierover:

The surprise outcome in Argentina’s primary vote drove the second-biggest one-day rout on any of the 94 stock exchanges tracked by Bloomberg https://t.co/UpNWTkKNyV — Bloomberg (@business) August 13, 2019

De spanning is om te snijden in Hongkong?

Hong Kong leader urges calm as protest tensions rise; airport reopens https://t.co/SeLylUJ6rV pic.twitter.com/QtlbD6eRO5 — Reuters Top News (@Reuters) August 13, 2019

In ieder geval op het koersenbord:

Cathay Pacific, which tumbled to a 10-year low Monday, extended its slide after the carrier canceled hundreds of flights following the abrupt closure of Hong Kong’s airport.



The stock fell as much as 5.4%, headed for its lowest close since April 2009.https://t.co/La3VGjKg1i pic.twitter.com/UuDO1KEovI — Bloomberg Next China (@next_china) August 13, 2019

Nog meer:

Alibaba and Tencent have lost a combined $140 billion in market value since the escalation of the trade war in May. Now they hope to convince investors the punishment is overdone https://t.co/i4XKQuxQXQ pic.twitter.com/r49zngDP3a — Bloomberg (@business) August 13, 2019

Tencent dit, Tencent dat:

China's Tencent Music revenue misses estimates, share fall 4% https://t.co/rKInbIwS1f pic.twitter.com/IEvLU49JI5 — Reuters Top News (@Reuters) August 13, 2019

Oh nee:

Oregon joins states' lawsuit to block T-Mobile, Sprint merger https://t.co/wBA0aYNcOC pic.twitter.com/gmunI0ozAl — Reuters Top News (@Reuters) August 13, 2019

Olie even:

Oil prices edge down as traders weigh slowing demand against supply curbs https://t.co/9faTl1EgrC pic.twitter.com/CeRHRPzBBM — Reuters Top News (@Reuters) August 13, 2019

Misschien moet u de komende vier jaar ook maar bij zijn ambtstermijn optellen, als u begrijpt wat ik bedoel:

Draghi's final stimulus push keeps bond investors in suspense https://t.co/zNW5XZMxq5 pic.twitter.com/REHdLzn41u — Bloomberg (@business) August 13, 2019

Ik wil wel in Venetië en Siena beleggen en noem maar op. Amsterdam van mij part. Giethoorn! Kassa aan de rand van het centrum, gepeperde prijzen en hoppa, kom maar op met die jaarlijkse dividenden.

Tourism is out of control at the world's top sites. Basic economics offers a solution, @Noahpinion writes https://t.co/F96u5I9o1s via @bopinion — Bloomberg (@business) August 13, 2019

(...)

En nog eentje. En nog maar een keer: Do you feel lucky today, punk?

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.