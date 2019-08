Omzet valt wat tegen, winst beter dan verwacht, outlook gehandhaafd, desinvesteringen op schema en wachten op ACM voor overname Sandd (zo niet, dan gaat bedrijf naar minister): Q2-cijfers PostNL dus.



Fagron is ook door, houwwe zo die gaat. Lijkt goed:

Dan nu marktbreed en we openen slecht. Wat een beroerd nieuws allemaal. De handelsoorlog VS-China laait op, die tussen Japan en Korea ook, er is slechte data uit Japan en China (tegenvallende inkoopmanagersindices), in de Golf spookt het ook, spanning in Hongkong en in de VS heerst het wilde westen.

China hits back at Trump with weaker yuan and a halt on crop imports https://t.co/N11eaSvVWk — Bloomberg (@business) August 5, 2019

U ziet het, alles lager, Shanghai nog het minste, dollar zakt en iedereen vlucht in goud en bitcoin? Grapje, iedereen vlucht in... bonds. Niet normaal dit. De Amerikaanse tienjaars zakt alweer acht basispunten en die van Duitsland en ons drie naar nieuwe diepterecords. De yuan zakt ook maar door.

Ja, er zitten weer zenuwen in de markt. Eens zien of het echt angst wordt.

05 Aug - 08:03:15 [RTRS] - JUST EAT PLC JE.L - JUST EAT SHAREHOLDERS WILL OWN APPROXIMATELY 52.15% AND TAKEAWAY.COM SHAREHOLDERS WILL OWN APPROXIMATELY 47.85% OF SHARE CAPITAL OF COMBINED GROUP

Analistenadvies luidt:

Vopak: naar €44 van €42 - Jefferies

AMG: naar €30 van €35 - AMG

Wereldhave: naar €20 van €26 - JP Morgan

Vastned: naar €33 van €37 - Berenberg

De AFM meldt deze shorts, wat een waslijst. Per saldo stabiel bij AMG, zie ik nog snel:

De agenda kent vooral inkoopmanagersindices:

02:30 Japan services PMI jul 51,8 (52,3 verwacht)

03:45 China Caixin manufacturing PMI jul 51,6 (52,0)

08:00 Fagron Q2-cijfers

08:00 PostNL Q2-cijfers

08:00 HSBC Q2-cijfers

09:00 ING notering €0,24 ex-dividend

09:00 Vastned notering ex-dividend

09:50 Frankrijk services PMI jul 52,2

09:55 Duitsland services PMI jul 55,4

10:00 EU services PMI jul 53,3

16:00 VS ISM non-manufacturing PMI jul 55,5

Da's duidelijk:

ICYMI: Trump warns China that if he wins re-election in 2020, the outcome could be no agreement or a worse trade deal https://t.co/28KLCK35nX via @ReutersTV pic.twitter.com/TG2fs0UxaQ — Reuters Business (@ReutersBiz) August 4, 2019

Hier wordt ook niemand beter van:

Sales of Japanese-branded cars in South Korea slump amid a worsening diplomatic row between the two countries that has led to consumer boycotts https://t.co/XGWOUrjX2j pic.twitter.com/YjBsnzMQWY — Reuters Business (@ReutersBiz) August 5, 2019

Intussen in de Golf:

Iran seizes Iraqi oil tanker in the Gulf https://t.co/h7jRdXre4V via @ReutersTV pic.twitter.com/Ic7pMhdCyz — Reuters Top News (@Reuters) August 5, 2019

En in Hongkong:

Hong Kong leader warns of 'dangerous situation.’ More here: https://t.co/i7MDaaHP7N pic.twitter.com/VAmwSQP6Ly — Reuters Top News (@Reuters) August 5, 2019

Nog meer:

Traders in Asia are bracing for a full-fledged currency war after a slide in China’s yuan https://t.co/wK0RrnLmNd — Bloomberg (@business) August 5, 2019

Toch:

Huawei tests smartphone with own operating system, possibly for sale this year: Chinese state media https://t.co/kM4krR3xri pic.twitter.com/l0T5aZUv6u — Reuters Top News (@Reuters) August 5, 2019

