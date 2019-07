Liveblog: Verrassingen en advies

Update 09:55 uur: Advies

Jefferies verwacht margedruk bij ArcelorMittal. De verhoging van Credit Suisse voor Aegon vind ik opvallend met die dalende VS rente, maar wie ben ik. Kortom, de adviezen tot dusverre vandaag. Als het maar met een A begint.

Aegon: naar outperform van neutral en naar €5,40 van €4,50 - Credit Suisse

ArcelorMittal: naar €24 van €30 - (buy) - Jefferies

Aperam: naar €31 van €35 (buy) - Jefferies

Altice: naar €2,60 van €1,60 - Kepler Cheuvreux

Update 09:30 uur: Griekenland, Unilever, ASML en TomTom

Niet dat u iets van nederigheid merkt bij alle roeptoeters van toen - ik noem geen namen, u weet ze - die in 2011 en 2012 zeker wisten dat Griekenland uit de euro en failliet ging. U kunt uren ja maar, ja maar doen over de ECB et cetera en heel veel en hele goede argumenten hebben dát, maar het stáát er wel.

Die headline... Weer typisch gevalletje always expect the unexpected: net zoals niemand, maar dan ook niemand 10 jr geleden op beurs bull market v minimaal 10 jr voorspelde, zo voorzag niemand, maar dan ook niemand tijdens EU crisis begin dit decennium... https://t.co/AwFCP1IEvh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) July 17, 2019

Nog een gevalletje always expect the unexpected? BlackRock in de Unilever CFD's?! Goed gespot. Ik heb zelf geen idee hoe en wat. Willem oppert wellicht een goed idee en als u het weet, zeg het ons in de comments.

@ArendJanKamp Heeft ued enig idee waarom Black Rock CFDs gebruikt? Intern? https://t.co/Z8JP1XG57M — Anton Cadwalader (@springbok60) July 17, 2019

Hier het bewijs, geplukt van de AFM-site. Wat een raar gezicht, zeg. Nu maar hopen dat onze pensioenfondsen niet op ideeën worden gebracht in de hoop een dekkingsgraden een beetje te pimpen :-) Of zijn die nu als met turbo's TomTom met de hoogste hefbomen aan het gooien?

Nog meer always expect the unexpected? Dat ASML nu +2,4% en TomTom -2,5%, nu alweer -0,9% na een 5% hogere opening zag ik eerlijk gezegd ook niet aankomen.

Hier de Tommies: