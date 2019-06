Liveblog: PostNL...

Hier zit een verschrikkelijk zwak management. In feite een ambtenarenclub.

Het is makkelijk om de markt de schuld te geven (krimpende omzet briefjes etc), maar er worden verkeerde beslissingen genomen (buitenlandse (krimpende) post kopen, veel te veel voor een zo goed als failliete club (Sandd) betalen, geen adequate acties ondernemen, slechte contracten met grote partijen (bol.com), noem maar op. En dan als beloning een miljoenensalaris, verschrikkelijk. De aandeelhouders worden dan ook compleet maar dan ook compleet in de steek gelaten.