D-Day. Maar alleen in Normandië, niet in in Frankfort?

Waarschijnlijk komt er vandaag een kleine, technische maatregel voor banken. Meer niet, maar wellicht volgen verderop dit jaar echte maatregelen, als de economie blijft verslechteren. Dat is wat er wordt verwacht van de hoofdact vandaag, het ECB-rentebesluit.

ECB to give euro zone economy a small shot in the arm https://t.co/k9QAQ9twqq pic.twitter.com/u3nX9OERbw — Reuters Business (@ReutersBiz) 5 juni 2019

Dit is het grote nieuws van het moment:

Fiat withdrew its proposal to merge with Renault, after the French carmaker’s board failed to reach a decision after two days of deliberation https://t.co/xcpfYlYn5V — Bloomberg Markets (@markets) 6 juni 2019

Verder is er niet zo veel te doen, behalve de gebruikelijke handelsoorlogruis. Sterker nog, er beweegt nu ook amper wat op de borden. Markten zijn in afwachting van het ECB-rentebesluit vanmiddag, koppen de networks vast. Er staat echter nergens in het beursreglement dat ze moeten bewegen.

Veel stormschade weer vannacht, niet best voor de verzekeraars en dan vooral ASR? Het begint namelijk gewoonte te worden, lijkt het wel.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, het spreekt voor zich. Bij Crédit Agricole gaat het om een strategie-update. Beetje pijnlijk voor Oranjewoud, dit.

07:57 Kiadis rondt overname CytoSen af

07:49 Crédit Agricole rekent op fors meer winst

06:51 Unibail prijst obligatie

06:48 WDP en VIB Vermögen sluiten deal

06:18 Fiat Chrysler trekt fusievoorstel Renault in

06:12 Overleg Mexico en VS nog zonder resultaat

05 jun Hoop op deal met Mexico stuwt Wall Street

05 jun Duitse samenwerking RTL en ProSiebenSat.1

05 jun Beige Book: zorgen over handelsoorlog

05 jun Wall Street hoopt op deal met Mexico

05 jun Oranjewoud op strafbankje Euronext

05 jun Transactiewaarde Euronext gezakt

05 jun Vat Brentolie weer onder de 60 dollar

Analistenadvies, kijk aan JP Moegan verhoogt ING.

ABN Amro: naar €22 van €24 - JP Morgan

ING: naar overweight van neutral en naar €12,50 van €13 - JP Morgan

spot ik nog niet en de AFM meldt deze shorts. Vooral bij PostNL is het weer (beren)druk.

De agenda kent niet zoveel puntjes, maar dat Duitse cijfer valt alvast mee: 0,3%:

08:00 Duitsland industriële orders apr 0,1% MoM

11:00 EU BBP Q1 herziend 0,4% QoQ

13:45 ECB Rentebesluit 0,00%

14:30 Toelichting rentebesluit Mario Draghi

14:30 VS handelsbalans apr -50,2B

14:30 VS wekelijkse jobless claims

En dan nog even dit

Reuters gaf ik al, dit is de vooruitblik van Bloomberg:

The ECB will decide whether the euro zone needs more stimulus https://t.co/rr5EcSCZGU — Bloomberg (@business) 6 juni 2019

Er is meer te doen in de EU:

WATCH: Brussels says Italy's populist-led government has missed debt target, threatening to increase tensions again with Rome https://t.co/Hapw66fkko pic.twitter.com/cXAgxH0VWL — Reuters Business (@ReutersBiz) 5 juni 2019

China gaat gewoon door:

China’s tech industry ministry issues #5G licenses to four local firms, marking a major benchmark in China’s race to deploy and popularize 5G https://t.co/JFWS8z0TRG @horwitzjosh @SijiaJ pic.twitter.com/hB2aUuWFem — Reuters Business (@ReutersBiz) 6 juni 2019

Awesome:

Amazon says it has new drones that will deliver packages in 30 minutes or less in the coming months https://t.co/YX8m400QhX via @ReutersTV pic.twitter.com/IHSktbK8YQ — Reuters Business (@ReutersBiz) 6 juni 2019

Joh:

OPEC says it's aware of the current “economic bearishness” and is committed to keeping oil markets balanced https://t.co/Jh9VSglawl — Bloomberg Markets (@markets) 6 juni 2019

Oh, de koers kan niet bewegen? :-)

The world’s largest cryptocurrency exchange will soon be issuing its own stablecoin https://t.co/58ISBcskDo — Bloomberg Markets (@markets) 6 juni 2019

Het is weer helemaal centrale bankentijd:

Jerome Powell’s words calmed markets, but analysts want to know: does the Fed "have enough ammo?" https://t.co/VO5tnvLiTG pic.twitter.com/ZjM2tg9Re5 — Bloomberg Markets (@markets) 6 juni 2019

En Boeing:

Boeing has been negotiating one of the largest orders ever of wide-body jetliners with Chinese airlines -- if the trade war doesn't derail the deal https://t.co/F5uHitCPx7 via @markets — Bloomberg Markets (@markets) 6 juni 2019

Er komt vanzelf een oplossing als we in onze eigen rommel stikken?

Oil companies worried over plastic trash backlash that's threatening their growth https://t.co/Iu1ShrMILH — Bloomberg Markets (@markets) 6 juni 2019

De uitsmijter nog:

Amazon's devices chief explains how Alexa is changing what people buy online https://t.co/JYKn0teduJ — CNBC (@CNBC) 6 juni 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.