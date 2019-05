Liveblog: KPN, chips, Tom2 en Marel

Update 16:30 uur: Nieuwe parel Marel?

U zou misschien zeggen dat dit even geen mooie beurs is om te debuteren, maar het ziet er vooralsnog goed uit voor Marel. Grappig wel dat enerzijds deze maker van machines voor het slachten van vis en vee naar Nederland komt, terwijl Amerikaanse beursnieuwkomer Beyond Meat in ons land gaat produceren.

Het boek is al vol. Nogal wiedes misschien, de hele Buy The F***ing Dip Club op het Damrak heeft gelet op deze score blind ingetekend op de Amsterdamse beursgang van IJslandse #Marel op 7 juni :-) #AEX https://t.co/8emGMRUSLN pic.twitter.com/8LUFlLT2PE — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 mei 2019

Marel is geen onbekende in ons land. Ze nam in 2008 het voormalige Stork Food processing over. Van de ongeveer 6000 medewerkers werkt de helft in de twee Nederlandse vestigingen. Enfin, het aandeel gaat tussen €3,40 en €3,90 naar de beurs. Momenteel staat er omgerekend exact €4 op het IJslandse koersenbord.

Ik ben geneigd te denken dat gelet op de recht toe recht aan business van Marel, dat ze gewoon omzet, winst en marges behaalt en een redelijke waardering kent (?), de uitgifteprijs meer aan de boven- dan de onderkant van de range gaat zitten, maar wie ben ik. Hangt er ook vanaf hoe de brede markt zich ontwikkelt.

Volgende week komt Nico met een uitgebreide analyse van de beursgang en de waarde van Marel. U moet het nog even hiermee doen. Let wel, dit is gebaseerd op de schattingen van één huis, IFS Research (buy en €4,08).

Weet u meteen een van de redenen waarom Marel een notering in Nederland wilt. Ze snakt wellicht naar meer coverage en exposure... om haar groei te financieren. Is dat niet ook dé reden waarom we ooit aandelen en beurs hebben bedacht?

Update 13:30 uur: Relx. Don't do it?

Beurs op twee snelheden, blogde ik al eens een dezer dagen. Vandaag weer bewijs. Waar alle aangeslagen (cyclische) fondsen even opgelucht naar adem happen, zet Relx pardoes een all time high neer: €20,95. Tegen 25 keer de huidige en twintig keer de verwachte winst, en 2,3% dividendrendement is het van u.

Want dat is het verhaal van die twee snelheden. Defensieve waarde-aandelen als Relx, maar ook Unilever, Heineken en Wolters Kluwer staan om en nabij hun all time highs, kennen waarderingen van minimaal twintig keer de winst en leveren tussen 1,7% en 2,9% dividend. Ahold Delhaize en Royal Dutch Shell zijn de uitzonderingen.

Daar tegenover staan aandelen als Arcelor Mittal, PostNL, financials et cetera die u voor een habbekrats en hoge dividendrendementen kan afhalen. Die defensieve waarden doen het alleen beter, net als AAA-obligaties die geld kosten in plaats van opleveren. Zegt iets over risicobereidheid op de markten nu. Die is er niet.

Update 13:15 uur: Rare earth metals

Dit zijn ze allemaal, de zeventien rare earth metals:

Lanthanum

Cerium

Praseodymium

Neodymium

Promethium

Samarium

Europium

Gadolinium

Terbium

Dysprosium

Holmium

Erbium

Thulium

Ytterbium

Lutetium

Scandium

Yttrium

Nooit van gehoord? Schaam u niet. Ik ook niet, ik ken zelf toevallig alleen neodymium. Superlicht metaal waarvan de speakers in mijn basversterker zijn gemaakt. Die kast weegt twintig kilo. Bij normale metalen is dat zeker het dubbele! Fijn, maar neodymium is peperduur en het winnen is zwaar vervuilend.

Dat is meteen het hele verhaal van die rare earth metals: zeldzaam, onmisbaar, duur én smerig. Reuters heeft een mooi overzichtsverhaal hoe en wat met die rommel, die werkelijk overal in zit waar uiteindelijk weer een stekker aan zit. Hier vindt u uitputtende overzichtjes.

Explainer: China's rare earth supplies could be vital bargaining chip in U.S. trade war https://t.co/h5jjG8Zakn pic.twitter.com/Hj0AhLtNKe — Reuters Top News (@Reuters) 30 mei 2019

En òf China hier een vinger in de pap heeft:

Is het ook een wapen voor China? Nu denk ik zeker, omdat veel fabrikanten van van alles en nog wat hiervan afhankelijk zijn. Bloed kruipt waar het niet gaan kan, ofwel die concerns doen hun best vervangers of alternatieven te vinden, of bestaande metalen te recyclen. De handelsoorlog versterkt dit proces.

Misschien maar goed ook met al die vervuiling. Is de handelsoorlog ook nog ergens goed voor.

Update 12:15 uur:

Handig! Google Maps vermeldt voortaan ook de blafpalen, zoals een collega van mij die dingen liefkozend noemt.

Op tijd remmen: Google Maps toont maximumsnelheid en flitsers https://t.co/HBNpBxUoDj pic.twitter.com/2XGS5YpGPW — RTL Nieuws (@RTLnieuws) 30 mei 2019

Dit gezegd hebbende, kijk ik onmiddellijk bij dit aandeel. Als er al koersreactie is, dan valt het reuze mee. Ik weet niet van hoe laat exact het nieuws is. Ik kijk nog even op het TomTom forum. Als daar zinnige duiding en interpretatie is te vinden, meld ik dat nog.

Update 11:30 uur: Chippers blinken, chippers klinken. Ruischend valt de SOX?

Handig overzichtje. De hele chip-goegemeente bij elkaar, zeg maar.

GOLDMAN: Companies with biggest sales exposure to China



(via @sallyshin) pic.twitter.com/eLhf7yS9DD — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) 29 mei 2019

Om uw vraag voor te zijn, ik voeg er nog een paar namen aan toe:

ASML 17%

ASMI 58% (Asia, ofwel China, Korea en Singapore)

Besi 21% (2017)

Apple 20%

ASML en Apple geven apart de omzet in China aan. ASMI en Besi doet dat niet, alleen voor heel Azië-Pacific. De laatste deed dat wel tot twee jaar terug. Dat cijfer ziet u hier. Bij ASMI zal het ook zoiets zijn...? Over getalletjes rond 20% gesproken, de Philadelphia Semiconductor Index (SOX) staat op randje bear market.

Voor de niet-ingewijden, die SOX is een uit dertig internationale chippers bestaande index, ASML en NXP Semiconductors zitten er ook in, die deze maand dé windvaan is van de handelsoorlog en mogelijk verslechterende economie. Geef ik u ook nog mee hoe ver Kwik, Kwek & Kwak (intradag) onder hun laatste top staan.

ASML -9%

ASMI - 13,9%

Besi: -28,7%

Update 11:00 uur: Vette vingers (en grote duimen)

Is het u wel eens overkomen? Mij gelukkig nog nooit, maar juist omdat ik van nature slordig ben, check ik de getallen in mijn orders altijd drie keer. Niettemin, eerst handjes wassen voor u gaat handelen, scheelt vette vingers, flash crashes en misschien wel een heleboel centjes.

Bump in the night: FX flash crashes put regulators on alert https://t.co/ksoI5oUIhm pic.twitter.com/xvaFHgSwEa — Reuters Top News (@Reuters) 30 mei 2019

Reuters vraagt zich hardop af of er sprake is van een flash crash trend op de valutamarkt, precies op dat rare uur als Wall Street het licht uit- en Japan het licht aandoet. En zo ja, wat heeft dan te betekenen? Dat er wellicht iets groots staat te gebeuren, wordt niet onderbouwd. Beetje stemmingmakerij?

Grote duimen zijn misschien eerder een bedreiging voor de markt dan vette vingers.

Update 10:45 uur: ECB rentedinges enzo

Nog zeuven nachtjes slapen en dan is het alweer zo ver!

The ECB will offer euro-area banks generous terms on its upcoming long-term loans, survey suggests https://t.co/Ru2aNFTYu8 — Bloomberg (@business) 30 mei 2019

Bloomberg loopt nu al vooruit op het ECB rentebesluit van volgende week donderdag. Uiteraard blijft die rente voor wat ze is, maar het spannende is dat de bank met nieuwe economische ramingen komt. Herstel of niet in H2, dat is de vraag.

U ziet aan het plaatje in de tweet van Bloomberg dat het consensuspanel niet verwacht dat het voor banken goedkoper wordt om hun overtollige cash in Frankfort te stallen. Dure hobby die 0,4% en pijnpuntje voor de banken. Weten ze ook eens hoe het is om zeg maar aan de verkeerde kant van de spread te zitten :-)

Measures to reduce the pain of the central bank’s negative deposit rate are unlikely, according to the survey. Banks say the 0.4% charge on excess reserves parked at the central bank cuts their profit margins because they can’t easily pass it onto customers.

Update 10:30 uur: Fifty shades of trade war grey

Zomaar een berichtje, maar toch. Dit is een mooi voorbeeld van dat de ontwikkelingen in de handelsoorlog niet bij zijn te houden en dat het vooral pokeren is. Nog maar een paar weken geleden kocht China juist extra soja om haar goede wil te tonen, of wat dan ook. Vandaag is alles weer anders.

China puts U.S. soy purchases on hold as tariff war escalates https://t.co/9K5aYVkgaA — Bloomberg Next China (@next_china) 30 mei 2019

Update 10:15 uur: Oh, die huizenprijzen deel zoveel

Ergens plompverloren in een citaatje staat gewoon de oorzaak van het hele probleem, waaraan intussen vele artikelen en uitzendingen zijn besteed.

(...) Het is de groep die het meeste last heeft van het tekort aan nieuw gebouwde woningen (...)

Hoe particuliere beleggers in studentensteden de jonge huizenkopers verdringen @GidiPols & @jvstaalduine https://t.co/zbG5h0SXft — De Groene Amsterdammer (@DeGroene) 30 mei 2019

Voor mij is het niets anders dan dat beleggers, speculanten, huisjesmelkers, of hoe u de kopers van woonhuizen ook maar wilt noemen, eenvoudigweg profiteren van de schaarste, die vooral de politiek en zeker niet de markt heeft gecreëerd. De torenhoge huizenprijzen in vooral de Randstad en studentensteden dus.

Het artikel is weer het bekende gejengel - hullie hebben het gedaan! - maar is nu eens wel echt gebaseerd op onderzoek en staat wél bol van de harrrde feiten en harrrde cijfers. Verrassende feiten en cijfers soms. Den Helder? Sittard? Begint u maar vast met het opkopen van hele wijken in Delfzijl, zou ik bijna zeggen.

En die rendementen? Oogt vrij gewoontjes, zou ik zeggen. Niks raars of buitenissigs aan gelet op het risico, hoewel niet duidelijk wordt in hoeverre dit ongewisse prijsschommelingen en/of min of meer vaste huurinkomsten betreft.

Update 09:30 uur: Advies

Weet u meteen waarom KPN stijger van de dag is. Bij HSBC wordt nog wel gewerkt vandaag. Of is het strafcorvee?

ABN Amro: naar €21 van €24 - HSBC

ING: naar €11 van €12 - HSBC

KPN: naar buy van hold en naar €3,20 van €2,80 - Goldman Sachs

Best wel gek eigenlijk. We handelen en beleggen vandaag in aandelen van bedrijven waar niet wordt gewerkt. En waar dus geen omzet en winst wordt behaald. Waar wij voor beleggen #AEX #Hemelvaartsdag — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 30 mei 2019

