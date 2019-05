Zijn er nog stieren in de zaal? In zo'n geval wil de markt nog wel eens de andere kant uit gaan, als iedereen hetzelfde denkt en heeft voorgesorteerd.

Traders are shorting the S&P 500 at a rate unseen since 2015https://t.co/IJjT8ivrGQ — Bloomberg Markets (@markets) May 23, 2019

Dat laatste geldt niet voor onze politieke overtuigingen. Onze verkiezingsuitslag van gisteren wist zelfs geen rimpeling in EUR/USD te krijgen, ik denk omdat de anti-EU partijen niet hebben gewonnen. Voor de beurs is dit verder niet interessant.

Licht marktherstel nu en eigenlijk zou het een saaie beursdag moeten worden, want er zijn geen cijfers, de agenda is leeg en er is verder helemaal geen bedrijfs-input. Wel zou de Britse premier Theresa May vandaag haar vertrekdatum noemen, maar dat kan voor niemand nog een verrassing zijn. Verder?

Het is 2019 en ja, hoe zit het handelsoorlog, Huawei en de rest? De laatste ontwikkelingen:

Trump says Huawei is "very dangerous" but "if we made a deal, I could imagine Huawei being possibly included in some form of or some part of a trade deal" https://t.co/5D8w5n5Nj9 pic.twitter.com/BERFkQbL85 — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2019

U ziet het, er is bescheiden herstel van de koersen. Hoewel de AEX gisteren een lager bodempje neerzette op 542,98 punten, heeft de index nog maar 5% verloren sinds de top vorige maand. De S&P 500 idem dito. Zo erg is het allemaal niet, maar het zijn juist individuele aandelen die soms een flink pak slaag hebben gehad.

ArcelorMittal en PostNL eventjes -30% in één maand tijd, om twee bekende namen te noemen. Groote gevaar voor de beurzen lijkt me dat de handelsoorlog blijft voortduren en het wereldwijde sentiment uitholt, waardoor de economie echt wordt geraakt en er impact is op omzetten en winsten.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren, ja, dit is alles. In mijn Reuters Eikon staat zelfs niet één Nederlandse headline, dat komt ook niet vaak voor. HP deed +2,7% op Q1's.

Analistenadvies is er dus ook nog niet en zelfs hier is het stilltjes. De AFM meldt deze shorts en we hebben deze week wel eens langere lijsten gezien. Zijn de shorters op aan het raken?

De agenda stelt niks voor, de Japanse inflatie is in de prik:

01:30 Japan inflatie CPI apr 0,9%

09:00 Van Lanschot Kempen notering €1,45 ex-dividend

09:00 ASR notering €1,09 ex-dividend

14:30 VS orders duurzame goederen apr -1,8%

En dan nog even dit

Exportverbod voor technologie dus:

Trump wields a more powerful weapon than tariffs for trade warhttps://t.co/TXKJdJz3zG — Bloomberg Markets (@markets) May 23, 2019

China begint een charme-offensief in Republikeins Amerika?

Ban on China's #Huawei would pose a threat to internet access in U.S. rural areas: expert https://t.co/WEMCAMfBAr pic.twitter.com/JPerE6rEBs — China Xinhua News (@XHNews) May 23, 2019

Van president Donald Trump weten we dat hij veel naar de koersen kijken. Zou zijn Chinese collega Xi Jinping dat ook doen?

U.S.-listed Chinese stocks are falling at the fastest rate since 2008.https://t.co/lsiTn9HHOh by @frostyhk pic.twitter.com/5GdXPX2JoC — Tracy Alloway (@tracyalloway) May 24, 2019

Uh-oh:

Best Buy is the latest U.S. company to blame tariffs for higher prices for its customers https://t.co/dcQhdHKB1G pic.twitter.com/3uOP1JKzr9 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2019

Ja, er is even wat af:

Oil is on track for its biggest weekly drop of the year https://t.co/vcnMwsrxIh — Bloomberg Markets (@markets) May 24, 2019

AI is al overal?

Google has quietly deployed artificial intelligence software, known internally as the "trashy video classifier", to clean up the YouTube homepage https://t.co/9rct4AgbU3 — Bloomberg (@business) May 23, 2019

Ja, het is een rommelpotje aan het worden:

What will be the fate of Qualcomm, T-Mobile and Sprint as regulators are no longer acting in unison? @Breakingviews columnists explain on this week’s Viewsroom https://t.co/IuFRzht2AZ pic.twitter.com/pmO8pEnOOC — Reuters Business (@ReutersBiz) May 24, 2019

Ah toe, breng het naar de beurs, meid:

Rihanna launches her new fashion brand Fenty with LVMH https://t.co/c0PpUUpjLa via @ReutersTV pic.twitter.com/eqZRAiyeor — Reuters Business (@ReutersBiz) May 23, 2019

2,34%:

