Liveblog: "Full blown trade war"

Update 13:00 uur:"Full blown trade war"

Bloomberg is altijd wars van sensatie, maar spreekt nu toch van een full blown trade war:

#5things

-Full blown trade war become baseline scenario

-It's PMI day

-May's leadership hangs by a thread

-Markets lower

-Full blown trade war become baseline scenario
-It's PMI day
-May's leadership hangs by a thread
-Markets lower
-Coming up

Wat er deze maand is veranderd in de nu toch al anderhalf jaar durende handelsoorlog, is denk ik inderdaad dat er niet meteen een handelsverdrag uitrolt en dat er steeds meer individuele bedrijven (tegen wil en dank) bij betrokken raken. Anders gezegd, een verdrag was ingeprijsd.

Op zich geeft het niks dat de koersen een tikkie krijgen - daar hebben we ze voor uitgevonden - maar wel dat het overslaat naar het sentiment, vervolgens de economie, dan omzetten en winsten en vervolgens weer koersen. Met sentiment bedoel ik vooral dat consumenten en bedrijven de hand op de knip houden, omdat ze onzeker worden.

Voorlopig staan de vertrouwenscijfers nog heel hoog, maar niets dat zo snel kan draaien als sentiment. Weten we op de beurs alles van.

Update 10:35 uur: Meer Huaweiboycotters

Uiteraard heeft WSJ weer het meest uitgebreide verhaal. In VK leveren BT Group en Vodafone even geen Huawei's meer en in Japan zijn dat KDDI en NTT Docomo. In Nederland wachten we af wat KPN doet.

Chip designer Arm is suspending business with Huawei, and wireless carriers in Japan and the U.K. are holding off on new phones from the Chinese maker

Update 10:30 uur: DB, how low can you go?

Maakt u daar maar in ieder geval 1973 van, verder gaat mijn Datastreamgrafiek niet terug. Die bespaar ik u verder maar. Deze is al erg genoeg. Zelf stoel, koffie en broodjes meenemen naar de AVA van DB, want dat kan natuurlijk niet ten koste van de bonuspool gaan.

Deutsche Bank shares hit fresh multi-decade lows just on the day of the Annual General Meeting.

Update 10:00 uur: Flash PMI's

Nee, helaas geen green shoots, dat mag ik wel stellen toch? Vooruit, Frankrijk is bescheiden lichtpuntje. De Duitse productie-index doet toch weer lager. Gewoon malaise.

Eerste schatting inkoopmanagersindices (flash PMI's) Duitsland, Frankrijk en EU mei is mixed bag. Made in Germany is het grote probleem: 44,3 is recessiestand. Dienstensector ligt wel goed #AEX

Update 09:30 uur: Advies en Unilever

De stemmen van de analisten druppen intussen binnen. De defensieve en cyclische partijen gaan vooralsnog gelijk op.

Heineken: naar add van reduce - AlphaValue

Unilever: naar €62 van €57 - Morgan Stanley

ASMI: naar €70 van €60 - ING

TomTom: naar €10,25 van €9 - Kepler Cheuvreux

Hebt u al gestemd? De AEX staat intussen zelfs op standje boos thuis blijven.

De #AEX stemt rood vandaag. #Unilever wel op all time high, €54,59 nu

Ik moet nog (ik sla nooit over) en wou dat ik op een partij kon stemmen die net zo rustig, bedaard en weloverwogen, maar wel heel, heel gestaag...