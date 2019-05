Slot: Even ademhalen

President Donald Trump heeft (nog) niet getwitterd vandaag, ofwel het is een rustig beursdagje.

Flauw, de markten herstellen wat na gisteren, maar poetsen niet helemaal de schade weg. De angel is een beetje uit uit het Huawei verhaal, maar het is wachten op de volgende zet van VS of China in de handelsoorlog. Of er komt een andere trigger voorbij waaien, die wij nog niet (kunnen) weten. Wie weet.

Er is nog wel iets, hoor. De aandeelhoudersvergadering van Royal Dutch Shell is al met al toch rustig verlopen en alles is aangenomen, geloof ik. Er is wel alweer een volgend nieuwtje. Kijk op Twitter, hilarisch hoe politici het bedrijf afrekenen op het blijkbaar falen van hun eigen belastingwetgeving. Ach ja, er zijn verkiezingen.

In Elsevier Weekblad geven president-directeur Nederland Marjan van Loon en executive vice-president taxation Alan McLean van Shell deze week openheid van zaken over de belasting die het miljardenbedrijf betaalt. Lees hier het volledige coververhaal: https://t.co/JLHOgfcxqs pic.twitter.com/A9Ijd9juE7 — Elsevier Weekblad ?? (@Else4Weekblad) May 21, 2019

En dan was er deze nog vandaag, waar zelfs alle networks over berichten. Etiketjes naar keuze plakken, het doet mij in ieder geval aan de kredietcrisis denken. Zo belegde bijvoorbeeld ING Direct keurig in AAA-hypotheken, die helaas niet helemaal AAA bleken. The rest is history. Mr. Market trapt uiteindelijk nergens in.

Dit is gewoon een (schaamteloze?) truc, zodat de overheid goedkoop lang kan financieren en al die kopende instellingen kunnen mooi weer naar hun klanten en deelnemers spelen dat ze-toch-echt-wel-heel-erg groen beleggen. En zo veel keuze is er niet met groen als het gaat om vrijwel risicoloos en toch yield.

Wat n farce die 20 jaars 'groene' staatslening Dik tien jaar geleden hadden we vette crisis, oa omdat we in financiële wereld AAA op meuk plakten. Nu plakken we groen op wat gewoon is en juichen we. Hier voorbeeld, do you feel lucky today @PGGMnieuws? https://t.co/sDQDXgJTHZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 21, 2019

Het marktbrede overzicht dan maar:

Alle beurzen kleuren groen met Zwitserland als grootste uitschieter

Wall Street stijgt ook aardig en de afgestrafte chips zetten nu de Nasdaq 100 flink hoger

De dollar krijgt net een tikkie, maar staat nog ruim onder 1,12

Olie, goud en bitcoin (voor haar begrippen dan|) doen niet zoveel

De rentes stijgen iets vandaag:

Beursplein 5

Er zijn alleen cijfers van een aanstaande nieuwkomer (14 juni) op het Damrak. Collega Nico sprak Fastned vandaag, binnenkort meer in dit theater. Wel leuk, ik verklap u nu al dat het bedrijf een héél ander verhaal heeft dan u verwacht en denkt. Eens zien of dat uw oordeel over deze cash burner verandert.

De adviezen van vandaag:

Aegon: naar buy van hold (€5,50) - ING

Randstad:naar €58 van €52 - RBC

WDP: starten met overweight en €175 - Morgan Stanley

Verder zijn er maar weinig fondsen die significant bewegen. Hoewel, vooral in de AMX staan er wel weer een paar flink te wiebelen, maar dat is bijna altijd zo. De afgestrafte aandelen van gisteren halen wat adem en dat is het eigenlijk wel.

Bedankt ING? Aegon loopt het ex-dividend vandaag er volledig uit

Een dikke plus kan ArcelorMittal wel even gebruiken

Tot zo ver ik kan zien is er geen nieuws Galapagos

Adyen zet net €700 op het bord

Ik weet niet waarom Ahold Delhaize daalt. Nou ja, het aandeel blijft het hele jaar al achter

Wat is OCI eigenlijk een zenuwenaandeel, blijft maar heen en weer gaan

Air France-KLM stond even onder €7

PostNL kan ook geen goed meer doen, weer lager

Basic-Fit valt uit de toon met een dikke daling op aardig volume

Gisteren voerde Kiadis aan, vandaag mag Pharming weer eens. Is het soms Nico?