Slot: Gewoon een slechte dag

Laat het maar aan CNBC over om er een show van te maken. In ieder geval klopt het vandaag, de halve AEX-daling mag u bijvoorbeeld op conto van ASML schrijven. Niettemin kennen chippers behalve risico ook kansen. Alleen nu even niet.

"If you own these stocks, please recognize the risk... every one of those companies that you see, the numbers are too high," @MadMoneyOnCNBC's @JimCramer said earlier about chip stocks, following Google's Huawei decision. https://t.co/WfZB3E1aCD pic.twitter.com/ChDikSBMGc — CNBC (@CNBC) May 20, 2019

Dit zijn de ergste boosdoeners vandaag, met de componenten van de Philadelphia Semiconductor Index (SOX) heb ik ze meteen aardig verzameld. ASML haalt overigens 17% van haar omzet uit China.

Zelfs op zo'n dag is er toch weer een bekende, edoch niet zo grote Amerikaanse autofabrikant die alle aandacht op zich vestigt: Tesla. Het fonds is behangen met schulden, maar is nog maar $37 miljard waard op de beurs. Wanneer mogen we bieders verwachten...?

Nog een zieltogend fonds, in ieder geval de is dit laagste koers sinds 1973. Verder gaan mijn data niet terug. Morgen zijn er ook aandeelhoudersvergaderingen Royal Dutch Shell en BP. Het HQ van BP in Londen werd vandaag belaagd door Greenpeace, misschien morgen meer acties?

Verder is er niet zoveel richtinggevend nieuws. Het marktbrede verhaal:

Alle Europese indices kleuren rood, maar alleen Italië gaat echt onderuit. Daar speelt weer veel politiek geharrewar.

Op Wall Street daalt de S&P 500 bescheiden, maar de Nasdaq 100 krijgt wel klappen. Chips in mineur en Apple en Alphabet verliezen vrij veel.

De volatiliteit loopt in Amsterdam 15% op. In New York +3,5%.

De dollar zakt vandaag iets terug tot 1,12.

Olie loopt wat op, goud ligt vlak en bitcoin raast door de eigen grafiek.

En de rentes? Die stijgen zowaar een keertje.

Beursplein 5

Het zit B&S Group niet mee op de beurs. Prima kwartaalupdate vandaag, maar toch weer een daling.

Dit zijn alle adviezen van vandaag. Berenberg timet niet echt lekker met ASMI en Unilever daalt wel, maar zet toch een intradag all time high neer van €54,46:

Unilever: naar €56 van €50 - Jefferies

ASMI: naar €65 van €57 - Berenberg

Euronext: naar €66,50 van €66 - JP Morgan

Euronext: naar €67 van €61,50 - KBW

Verder nog iets?