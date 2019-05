Liveblog: Takeaway dus

Update 11:15 uur: BAM

Het ding moet een whopping 215 meter hoog worden! Even schaamteloze promotie, mag ook wel een keer. Dit is gewoon gaaf. Een andere keer kijken we wel weer naar de cijfers.

Update 10:30 uur: Pinteresting

Door alle drukte voorbeurs bent ik vergeten dat behalve Nvidia gisteren nabeurs New York ook Pinterest (voor de eerste keer) met cijfers kwam. Mooie omzetgroei, minder verlies, maar... En de volgende beursgang staat ook al weer te trappelen: WeWork(HardToBurnYourMoney). AirBnB moet ook nog dit jaar.

Doet #Pinterest beter, maar ging gisteren nabeurs wel 15% nat op tegenvallende outlook. Maar idd, de term free cash flow is ver te zoeken bij al die VS (aanstaande) beursgangen pic.twitter.com/WoBB6iPzpO — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) May 17, 2019

Ik keuvel nog even verder met Tadek en hier zegt hij iets om over na te denken?

Nee dat kan ook niet. De grote winnaars zijn nog steeds de door adverteerders aangedreven modellen. Zoals Google en Instagram en Facebook, Pinterest past in dat rijtje. De rest moet het vooral van geloof hebben. — Tadek Solarz (@TadekSolarz) May 17, 2019

Update 10:00 uur: Takeaway

-3,5% nu in een dalende markt: valt het mee of tegen? Ahold Delhaize ging bijna twee jaar geleden bijna 10% onderuit, toen Amazon Whole Foods overnam. Dat nieuws sloeg toen in als een bom. Vandaag is het iets anders. Dát Amazon nu ook de etenbezorgingsmarkt betreedt was een kwestie van tijd, toch?

Het lijkt me in ieder geval dat dit scenario wel eens door het hoofd van Takeaway CEO, oprichter en grootaandeelhouder Jitse Groen is gespookt. Bovendien doet Amazon het ook niet meteen all-in. Ze doet het via een belang in Deliveroo. De primeur is van Sky News vandaag:

Amazon to take slice of Deliveroo in £450m funding move https://t.co/0de1motZSo — Sky News (@SkyNews) May 17, 2019

Met Uber Eats en nu Amazon moet Takeaway wel concurreren met twee grote Amerikaanse technologiebedrijven. Ga er maar aan staan. Misschien hebben deze Chinezen op termijn ook wel plannen. Denk aan Alibaba en - verdorie, ik ben de naam kwijt - de Chinese Takeaway bezorgt zelfs goedkoper dan u het zelf kan maken.

Dat is nu hooguit toekomstmuziek. Grootste pré van Takeaway is dat ze groot en ervaren in Europa en heer en meester in Duitsland is, meteen de belangrijkste markt op ons continent. Of het relatief kleine Takeaway is opgewassen tegen reuzen en vooral de diepe zakken van indirect dan Amazon en direct Uber is afwachten.

Veel hangt af van de creativiteit en risicobereidheid van het bedrijf, maar wat dat betreft is het gunstig dat het wordt gerund door een echte ondernemer die gepokt en gemazeld is in deze markt en niet een ingehuurde excel-manager. Belangrijkste minpunt, maar dat telt vooral op de beurs, is dat Takeaway hooggewaardeerd is.

Nog één ding: van Ahold Delhaize, Amazon en Whole Foods hebben we denk ik ook geleerd, dat als een grote Amerikaanse tech ineens concurrent is, de bordjes op de betreffende markt niet meteen binnen 24 uur zijn verhangen. En wie zegt dat die altijd wint?

Update 09:30 uur: Advies

De oogst vandaag. U ziet, dat kan ik wel stellen denk ik, impact bij Wolters Kluwer en PostNL. Euronext is formeel natuurlijk een Frans aandeel, maar vooruit: