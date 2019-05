Vinger opsteken wie dit nou weer heeft gedaan. Bitcoin dus. Lijkt wel een vette vinger, zo glad is het muntje dus. Dit is een minuutgrafiek, het was zelfs -20% geloof ik.

Tot zo ver de kinderrubriek in deze morning call. U mag weer uw handelstarievenzorgengezicht opzetten, als ik de networks mag geloven:

-Asian stocks climb

-Volatility lingers as Trump takes aim at China tech firms

-Yuan at its weakest in 5 months

-Pound remains under pressurehttps://t.co/uIEYdERNZI pic.twitter.com/QHpwsboI6O — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2019

Aardige rally gisteren op Wall Street, maar richting het slot was er lekkage. We kijken nu weer tegen hier en daar flinke minnen aan. Flinke daguitslagen, behoorlijk volatiel soms, maar per saldo bewegen we zijwaarts? Dit lijkt me voorlopig de conclusie van deze beursmaand: Hold, Buy & Sell in May.

Nvidia deed nabeurs Wall Street +2% op iets beter dan verwachte cijfers en outlook, de spelletjesmarkt trekt wat aan. CNBC geeft een paar toeleveranciers van Huwaei die in de reguliere handel klop kregen. U weet waarom. Baidu kreeg dan weer -9% slaag op Q1's.

Qualcomm:-4,0%

Micron: -2,9%

Qorvo: -7,1%

Skywork: -6,0%

Shanghai ligt niet goed en dat is denk ik wel het voornaamste nu. Opletten, vandaag is er alweer een optie-expiratie.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. Curetis heeft cijfers en Amazon wát?!

07:44 Heijmans knapt school Groningen verder op

07:31 Omzet Curetis stijgt, kosten dalen

07:30 Amazon neemt belang in Deliveroo

06:59 Merendeel houders WDP voor keuzedividend

07:44 Heijmans knapt school Groningen verder op

07:31 Omzet Curetis stijgt, kosten dalen

07:30 Amazon neemt belang in Deliveroo

06:59 Merendeel houders WDP voor keuzedividend

16 mei Wall Street wint opnieuw terrein

16 mei Boeing heeft softwareupdate 737 MAX af

16 mei Microsoft gaat samenwerken met Sony

16 mei 'Intertrust moet meer inzetten op overnames'

16 mei Groene koersborden op Wall Street

16 mei 'Osram praat nog met Bain en Carlyle'

16 mei Saxo geeft aandeelhouders BinckBank meer tijd

Hier dat Sky News bericht, alle ogen op Takeaway? Na Uber Eats heeft het bedrijf nu ook Amazon in haar nek. Give 'm hell, Jitse :-)

Amazon to take slice of Deliveroo in £450m funding move https://t.co/0de1motZSo — Sky News (@SkyNews) May 17, 2019

Duikt in ene Rood ook nog op en die headlines zijn niet voor niets rood?

Analistenadvies luidt als volgt en dit is een sell voor Wolters Kluwer. Zien we niet vaak en dan nog van Jamie Morgan Chase humself. Jefferies stuurt PostNL het bos in.

ABN Amro: naar €27 van €28 - RBC

Wolters Kluwer: naar underweight van neutral - JP Morgan

PostNL: naar hold van buy en naar €2 van €4,50 - Jefferies

De AFM meldt deze shorts en usual suspecterig dan dit gaat het niet worden, hoor:

De agenda:

08:00 Eurocastle Q1-cijfers

08:00 Curetis Q1-cijfers

09:00 ICT Group notering €0,38 ex-dividend

09:00 Ctac notering €0,08 ex-dividend

10:00 Aegon AvA

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan mei 97,7

16:00 Optie-expiratie

En dan nog even dit

Testen of pump & dump en boom & bust? Misschien wel allemaal:

Bitcoin slumps 7.3%, though remains above $7,000 as the crypto rally gets tested https://t.co/oDMdwRqlMx pic.twitter.com/HJmbFZgwL1 — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2019

-9% dus:

WATCH: Walmart says tariffs will increase prices for U.S. shoppers https://t.co/PmN1npoSDj pic.twitter.com/ghOIA2h3A6 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2019

Dit gaat aandacht trekken. Moet wel.

The offshore yuan is moving closer toward a record low https://t.co/2TzpMkujU4 pic.twitter.com/BE1wamxpzL — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2019

Nog even resumerend:

These market signals show the outlook for the global economy is grim https://t.co/wUR3ln6Qzr pic.twitter.com/hrqsBwbwRU — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2019

Hoeveel recessies zijn er eigenlijk al voorspeld... sinds de kredietcrisis eigenlijk? Best wel een boel. Het is er nog niet van gekomen:

The U.S.-China trade war has boosted the chances of a U.S. recession in the next two years by 40%, say a strong majority of economists polled by @Reuters https://t.co/i5gPmePiQu pic.twitter.com/zk5ydHd2v6 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2019

Ja, de rekening komt natuurlijk altijd bij de consument uit. Waardoor die uiteindelijk ook bij de aandeelhouders terecht komt.

WATCH: Walmart says tariffs will increase prices for U.S. shoppers https://t.co/PmN1npoSDj pic.twitter.com/ghOIA2h3A6 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2019

Plant based power players? Ronkend jargon wil nog wel eens verhoogd risico zijn:

Beyond Meat’s dizzying IPO has minted a new elite of plant-based power players https://t.co/ca3adEYMQW — Bloomberg Markets (@markets) May 17, 2019

Die arme Grieken kunnen het ook nooit goed doen :-)

Euro zone worried Greek spending plans may threaten surplus target https://t.co/Z4W3wL1Onx pic.twitter.com/GHIDK6Qkd8 — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2019

De chipdochter van de zaak:

Huawei's Hisilicon says it has long been preparing for U.S. ban scenario https://t.co/neUFdeVWHs pic.twitter.com/WaoqCkteZY — Reuters Business (@ReutersBiz) May 17, 2019

Sterkte met richting kiezen vandaag en alvast prettig weekend:

There are a group of very drunk Ajax supporters on my train. They are loudly discussing how long this train will take to get to Amsterdam. It's going to Dordrecht. — Molly Quell (@MollyQuell) May 16, 2019

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.