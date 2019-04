Vooruitblik: U gelooft uw schermen niet

Eerst op het bord zien staan en dan pas geloven, maar de AEX is bijna terug op de top van vorig jaar.

Hoe voelt dat? Héhé, dat hebben we ook weer gehad, of zoiets? We staan weer terug op het punt waar we horen? Ik bespeur het ook bij mezelf. De homo investicus, om er maar gewoon op Goede Vrijdag een nieuwe Latijnse term tegenaan te gooien, klampt zich vast aan een soort van eigen benchmarks.

Iemand die met het nieuwe jaar is gaan beleggen en nog nooit een lange grafiek heeft gezien, is ongetwijfeld razend enthousiast over aandelen. Wie twintig jaar geleden alleen maar boven standje AEX 600 heeft gekocht, kan ze echter wel schieten. Wie tien jaar geleden begon.... Wacht, nu ga ik gemeen doen.

Wie tien jaar geleden begon.... verkocht in in december in paniek alles, want nog nooit zó'n heftige daling meegemaakt en zit nu te kauwen wanneer hij of zij het boeltje terug gaat kopen. Nog even wachten alleen, want de dip kan nooit ver weg meer zijn, toch? Het moet en gaat toch een keer dalen, toch? Tóch?!

Oh zeker, maar wanneer? Ik heb zelf in 2016 en 2017 veel te veel cash aangehouden om op de dip bij te kopen. Die kwam niet. Dat was een dure grap aan gemist rendement. Enfin, voor mij zijn top 703,18 uit 2000 en bodem 194,99 uit 2009 mijn onbewuste benchmarks: tot deze waanzin is de AEX in staat.

Want, met de wijsheid achteraf, dat waren beide standen: de een was een idiote waardering voor gebakken lucht en de ander prijste een nieuw stenen tijdperk in. De AEX nu spreekt voor zich, wat een fraai beursjaar. Nog één ding over dit plaatje: normaal gaan dalingen altijd veel sneller en heftiger dan stijgingen.

Wat is alleen normaal op de beurs?

Everything is awesome! Of niet?

Wie weet wordt AEX 2000 ook wel een standje die zich in mijn geheugen nestelt. De AEX herbeleggingsindex glorieert momenteel ook op haar hoogste top. Nog 5% er bij en er staat 2000. De prijsindex gaat hier ruim drie keer in, ofwel u ziet de kracht van 36 jaar van gemiddeld rond 3,7% dividend per jaar herbeleggen.

Dan is de AEX nog een vrij defensieve index met die grote, veilige dividendaandelen als Royal Dutch Shell, Unilever, Ahold Delhaize, Heineken, Unibail, RELX et cetera. Hoe zit het momenteel met indices met een wat hogere bèta? Kijkt u bijvoorbeeld ademloos naar de Philadelphia Semiconductor Index, de SOX.

De index staat op een all time high. Met een spike nog wel. Helaas krijg ik in Datastream geen onderliggende lijntjes boven, maar de index doet nu volgens Reuters 19,6 keer de winst bij 2% (?!) dividendrendement. Dat klinkt helemaal niet zo uitzinnig voor een pure chipindex, om het zacht uit te drukken, toch?

Besi

Dan pak gelijk maar een heet hangijzer van volgende week er bij, want Besi komt vrijdag met Q1's. Dit plaatje vertelt denk ik in versterkte mate het chip -en misschien wel hele economische verhaal momenteel. Het was en is nu wat minder en bij Besi joegelt dat met hoge double digits in de winst en omzet. Omlaag...

... en omhoog. Alles wordt beter in de loop van dit jaar (en daarna breken er weer gouden chiptijden aan) lijkt de koers en daarmee ook de waardering te zeggen? De analistenverwachtingen zakken echter nog steeds. Dat er vrijdag downside is bij een tegenvaller is duidelijk. Hoeveel upside is er nog bij een meevaller?

Besi wordt geacht een winst per aandeel van €0,19 bij €83,33 miljoen omzet te rapporteren, maar a.l.l.e.s. draait om de outlook. CEO, oprichter en grootaandeelhouder Richard Blickmann is zich er denk ik deze dagen goed van bewust dat de punten en komma's in het persbericht nauw komen, erg nauw.

Terug naar brede markt. De S&P 500 zelf maakt net als de AEX een V-teken in eigen grafiek. De all time high staat open en bloot in het schootsveld, het is nog een procentje.

Risico

Nu is het jaar nog bij lange na niet om, maar ook dit is opvallend. Ga alstublieft niet denken dat risico niet meer bestaat. Juist rond toppen... Dat gebeurde ook twintig jaar geleden. De schade in de bear market 2000-2003 was vervolgens niet te overzien. Duizenden Nederlanders kunnen het woord aandelen niet meer horen.

The S&P 500's maximum drawdown in 2019 of -2.48% is lower than any year in history. $SPX pic.twitter.com/1um7UyOQVh — Charlie Bilello (@charliebilello) April 17, 2019

Nog een paar indices, de Nasdaq 100 staat ook weer op een all time high. Spannend, deze en volgende week komen ze allemaal door met cijfers, de technologie-juggernauts Amazon, Apple, Alphabet, Microsoft, Facebook en vooruit, ook Tesla. Ieder moment kan ook de datum van de beursgang van Uber bekend worden.

Intussen gingen donderdag Pinterest (+28%) en Zoom (+72%!) naar de beurs, maar het nu al aangeslagen Lyft ging weer 2% onderuit. Zeg daarom maar hoe het beursgangenklimaat is... Laat ik zeggen dat het mij niet spijt dat ik Pinterest en Zoom gisteren niet op de top heb gekocht. Wat een risico.

Toppen in zicht

Zelfs het oude continent doe mee aan de rally, hier de Euro Stoxx 600:

De MSCI World Index staat in euro's staat ook op een all time high en in dollars bijna:

Het bontst maakt China het, de Shanghai Composite maakt haar naam en faam van boom & bust index weer meer dan waar.

Tot slot nog even het plaatje van onze eigen Kwik, Kwek & Kwak Index, de AMX. Ook hier is de all time high na een flitsmegarally niet ver meer weg.

Valuta, rentes en commodities

Er is meer op de beurs te krijgen, te verhandelen en in te beleggen dan alleen aandelen en daar loop ik ook even langs. We hebben tenslotte nog een paar dagen voor reflectie voor dinsdag in Amsterdam de beursdeuren weer open gaan. Eerst EUR/USD en hallo waar is iedereen gebleven, lijkt het valutapaar bijna te zeggen.

Wat een rust, iets wat ik zelf niet onprettig vindt met mijn grote dollar exposure (lees: MSCI World Index). Het is niet alleen bij euro en dollar rustig, trouwens. De link ben ik kwijt, maar zelfs de beroemde HSBC valutadesk is momenteel compleet zonder ideeën, las ik deze week op een van de networks.

De rentes kregen donderdag ook weer op een opdoffer. De Amerikaanse tienjaars rendeert evenveel als de S&P 500, maar dat kunnen we van de Duitse (hier in beeld) en die van Nederland, Japan en Zwitserland niet zeggen. Die rentes zijn geen partij voor de dividenden en rechtvaardigen hoge aandelenwaarderingen?

Grote spekkoper van die lage rentes is ons land is onze minfin. Die krijgt geld toe. Met de hartelijke groeten van spaarders en pensionado's, maar niet heus.

Resteren de commodities nog, olie (hier West-Texas Light Intermediate en Brent) vermaken zich ook prima dit jaar.

Goud ligt echter maar in de kluis te liggen.

Aan de hoekerige grafiek is te zien waar de term blockchain vandaar komt. Toegegeven, ik had niet verwacht dat het spul zich zo staande had weten te houden na het klappen van de bubbel en zelfs weer is gestegen. Of ik het licht al heb gezien, vroeg een van de bitcoiners die mij op Twitter volgt mij daarom deze week.

Sorry, ik beleg liever in wat ik weet en kan uitrekenen, dan waarin ik al dan niet geloof. De rijkdom, welvaart en vooruitgang in de wereld is er tenslotte ook gekomen door weten en niet door geloven. Maar ja, je moet iets als er echt geen fundamentals zijn en er alleen een prijs op het bord is.

Is er een conclusie?

Wat is de moraal van al deze plaatjes? Ondanks dat de markten weer toppen vind ik de waarderingen meevallen. Kijk onze AEX maar. Wel is er weer economische en daarmee winstgroei nodig voor meer upside, willen aandelen niet duurder worden. En de verwachtingen vlotten nog niet echt.

Bij deze S&P 500 lopen de verwachtingen wel weer op. De index stijgt nog harder, ergo wordt duurder.

Roep maar als u er anders over denkt, maar de beurs prijste tot dusverre dit jaar in dat er toch geen (winst)recessie komt. Die bevestiging zoeken we dit cijferrondje. Voor meer upside zonder dat alles duurder wordt moeten de outlooks en verwachtingen omhoog. De downside is duimen omlaag bij de bedrijven.

Over downside gesproken. Natuurlijk zijn er ook nog de centrale banken die onmiddellijk verdoven, zodra de economie ook maar een pijntje vertoont. Wat dat betreft zijn aandelen en obligaties misschien wel een no-brainer. Eens werkt dit trucje natuurlijk niet meer, maar daar op voorsorteren is gevaarlijk.

Don't fight the Fed, weet u nog.

Agenda

Effectief is deze beursweek maar vier dagen. Het zijn wel vier lange en hele drukke dagen. Lieve help, wat een waslijsten. Cijfers VS tech en VS BBP zijn op voorhand het belangrijkste.

22 apr

09:00 Europese beurzen gesloten ivm tweede paasdag

16:00 VS verkopen bestaande woningen mrt 5,3M



23 apr

00:00 ING AvA

06:30 Nederland consumentenvertrouwen apr

08:00 Binckbank trading update Q1

08:00 Alumexx Q1-cijfers

08:00 NSI notering €1,12 ex-dividend

08:00 Vopak notering €1,10 ex-dividend

08:00 Aalberts notering €0,75 ex-dividend

08:00 BAM notering €0,14 ex-dividend

13:00 Coca Cola Q1-cijfers

13:00 Harley Davidson Q1-cijfers

13:00 Procter & Gamble Q1-cijfers

13:00 Twitter Q1-cijfers

16:00 VS verkopen nieuwe woningen mrt 0,65M

16:00 EU flash consumentenvertrouwen apr -7,0

18:00 Batenburg Techniek Q1-cijfers

22:00 Ebay Q1-cijfers

22:00 Snap Q1-cijfers

22:00 Texas Instruments Q1-cijfers



24 apr

00:00 AB Inbev AvA

08:00 ICT Group Q1-cijfers

08:00 Heineken Q1-cijfers

08:00 Randstad Q1-cijfers

08:00 Carrefour Q1-cijfers

08:00 Credit Suisse Q1-cijfers

08:00 Novartis Q1-cijfers

08:00 Van Lanschot Kempen trading update

09:00 Vastned notering ex-dividend

09:00 VolkersWessels notering €0,77 ex-dividend

09:00 Wolters Kluwer notering €0,64 ex-dividend

10:00 Duitsland Ifo business klimaat apr 99,9

13:00 Boeing Q1-cijfers

13:00 Caterpillar Q1-cijfers

18:00 ASMI Q1-cijfers

18:00 Unibail Rodamco Q1-cijfers

22:00 Facebook Q1-cijfers

22:00 Microsoft Q1-cijfers

22:00 Paypal Q1-cijfers

22:00 Tesla Q1-cijfers

22:00 Visa Q1-cijfers



25 apr

00:00 Heineken AvA

08:00 Wereldhave Belgium Q1-cijfers

08:00 Intertrust Q1-cijfers

08:00 Ordina Trading update

08:00 Relx Q1-cijfers

08:00 Bayer Q1-cijfers

08:00 UBS Q1-cijfers

09:00 ING notering €0,44 ex-dividend

09:00 WDP notering ex-dividend

13:00 Comcast Q1-cijfers

13:00 UPS Q1-cijfers

14:30 VS orders duurzame goederen mrt 0,4% MoM

22:00 Galapagos Q1-cijfers

22:00 Amazon Q1-cijfers

22:00 Ford Q1-cijfers

22:00 Intel Q1-cijfers

22:00 Starbucks Q1-cijfers



26 apr

08:00 Besi Q1-cijfers en AvA

08:00 KPN Q1-cijfers

08:00 GrandVision Q1-cijfers

08:00 Signify Q1-cijfers

08:00 Wereldhave Q1-cijfers

09:00 ASML notering €2,10 ex-dividend

08:00 ABN Amro notering €0,80 ex-dividend

09:00 Accell notering €0,50 ex-dividend

10:00 Fugro AvA

14:30 VS BBP Q1 1,8%

16:00 VS consumentenvertrouwen Michigan apr 97,0



Ik kan niet alles, ik vis er daarom tien aandelen uit waar ik de plaatjes van geef en voor zo ver ik kan achterhalen de Q1-consensus. Vijf Nederlandse en vijf Amerikaanse. Als er nog dringende verzoekjes zijn lees ik die in de comments. Zijn dit de meest pikante namen deze week?

Heineken

KPN

Randstad

ASMI

Wereldhave

Amazon

Microsoft

Facebook

Tesla

Boeing

Heineken

Heineken moet €2,30 euro winst per aandeel en €11,55 miljard euro omzet rapporteren, als het aan de analisten ligt. Het is een typisch heerlijk, helder kwaliteits- buy & hold aandeel, maar is erg duur. Rust in de tent, gestage groei en een fraai trackrecord heeft een prijs.

KPN

Gestage krimp heeft trouwens ook een prijs, KPN. Dit is zo ongeveer het defensiefste aandeel van het Damrak. Als alles daalt stijgen KPN en Flow Traders. Verder zit er geen greintje fantasie meer in behalve 4,3% dividendrendement. U noteert €0,02 winst per aandeel en €1,36 miljard omzet op uw bingobierviltje.

Randstad

Ziet Randstad al weer green shoots in Europa en dan vooral in Duitsland en Frankrijk? De consensus luidt €0,78 winst per aandeel en €5,65 miljard omzet, maar zoals bij alles cyclicals draait het bij de uitzender natuurlijk ook om de outlook.

ASMI

Besi heb ik u al gegeven en ook ASMI komt deze week door. Dat kan ook maar beter niet met druipende cijfers en huilie huilie outlook komen, als ik het zo zie... Er moet deze week €0,91 winst per aandeel bij €229,75 miljoen omzet uitrollen. Net als bij Besi ligt de lat denk ik hoog.

Wereldhave

Dan nog, zoals dat zo mooi heet, special occasion Wereldhave. Dat vecht met name tegen de (Franse) winkelleegstand. Ik heb geen consensus, maar een lage waardering, 10% dividendrendement en almaar verder oplopende shorts (nu 11% netto) duiden er op dat de markt nog jobstijdingen verwacht.

Amazon

Over naar dit Amerikaanse fenomeen dat ondanks een stijgende koers... goedkoper wordt. Houd u vast: er wordt $4,72 winst per aandeel bij $59,65 miljard omzet verwacht. Alsof het een olie-major is. Daar houdt de vergelijking ook meteen op, want Amazon heeft nog nooit van het woord dividend gehoord.

Het bedrijf heeft ook nog nooit één aandeel terug gekocht. U moet het puur en alleen van de koers hebben. Daar is alleen weinig klagen over.

Microsoft

Zelf vind ik Microsoft de prettigste grote tech geworden. Nooit gedoe, herrie, of heftige competitie of regelrechte ruzie met alles en iedereen, maar gewoon in alle rust business uitrollen en dikke knaken verdienen. Hoewel? De winst- en omzetgroei kan wel weer een opkikker gebruiken. Het fonds wordt snel duurder.

Verwacht wordt precies een dollartje winst per aandeel en $29,84 miljard omzet.

Facebook

Aan de verwachte omzet- en nu zelfs ook alweer de winstgroei leest u niet af dat Facebook misschien wel de meest omstreden Amerikaanse tech is. De privacystormen zijn ook een beetje gaan liggen en de adverteerders zijn meer dan hondstrouw. Noteert u $1,63 winst per aandeel en $14,97 miljard omzet.

Tesla

Het plaatje van Tesla is eigenlijk een oase aan rust gelet op de bijna dagelijkse toestanden op en rond dit aandeel. Chef de mission Elon M. wordt geacht een verlies van $0,69 per aandeel en $5,33 miljard omzet te melden, maar kijk niet raar op als er iets compleets anders uit rolt. Zou niet voor het eerst zijn.

Boeing

En zo heeft het jarenlang heersende Boeing ineens van het een op het andere moment een groot probleem met die rampen met de Boeing 737 MAX. Blijven er klanten weg, bedingen ze korting, of is de honger naar nieuwe vliegtuigen nog even groot, omdat we met z'n allen hoe langer, hoe meer, hoe verder vliegen?

Wellicht ontvouwt zich ook hier een Facebook scenario: boze publieke opinie, maar geen wegblijvende (betalende) klanten. Vertel het ons deze week maar, Boeing. De consensus is $3,23 winst per aandeel en $23,12 miljard omzet.

Zo vind ik het eerst wel even mooi geweest. Als ik tijd, zin en inspiratie heb vul ik deze vooruitblik de komende dagen nog wel aan. Geen idee nog wat, maar dat zie ik dan wel weer. Suggesties zijn altijd welkom. Fijne dagen en succes volgende week. Ennuh, be careful out there. Risk happens fast, als het er op aan komt