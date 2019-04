Liveblog: Beursdrama en kruimels voor PostNL

Update 15:00 uur: Kruimels voor aandeelhouders PostNL

Vakbond FNV gaat morgen koekkruimels uitdelen aan de aandeelhouders van PostNL, die morgen naar de AVA van het bedrijf gaan. Zij hebben hiervoor een uitermate goede reden, want de koek wordt niet eerlijk verdeeld.

Het is werkelijk waar schandalig dat werknemers per 1 juli een loonsverhoging krijgen van 1,5% en de aandeelhouders €90 miljoen dividend. Een duidelijk signaal dat topvrouw Herna Verhagen er alleen maar zit voor beleggers en niet voor de mensen om wie het echt draait.

Het is gewoon absurd dat deze mensen er minder geld bij krijgen dan de inflatie. Hierdoor gaan zij er in reëel inkomen op achteruit. Vergeet niet dat de aandeelhouders een dividenduitkering krijgen van ruim 10%. Dat is vijf keer zoveel als de inflatie. Echt te gek voor woorden.

Oja, één klein dingetje. De koers van PostNL is in 2018 wel hard naar beneden gegaan. Maar dat is nou eenmaal het risico van beleggen. Dat moeten we voor het gemak dus maar even vergeten (Niels Koerts).



Update 12:30 uur: Boeing

Intussen in het Witte Huis... Ik tel welgeteld 718 stukjes omzet een minuut na deze tweet. Of het maakt niet zo veel indruk, of het moet even bezinken... Niettemin, de president die zich zo specifiek met een bedrijf bemoeit.

What do I know about branding, maybe nothing (but I did become President!), but if I were Boeing, I would FIX the Boeing 737 MAX, add some additional great features, & REBRAND the plane with a new name.

No product has suffered like this one. But again, what the hell do I know? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 15, 2019

Update 12:15 uur: VRH

Het is een lang (zes kantjes) en ingewikkeld verhaal. Nodeloos ingewikkeld? Zeg het maar. In ieder geval blijft de vermogensrendementsheffing voorlopig wat 'ie is.

Update 11:15 uur: Minder kijken = meer rendement?

Hebt u huisregels als u naar uw portfolio kijkt? Ik wel. Nu heb ik alleen maar lange porto's, waar ik eigenlijk nooit naar kijk. Als ik het wel doe, mag ik dan alleen maar doen wat ik tevoren met mezelf heb aangesproken. In het verleden heb ik te vaak impulsief Domme Dingen gedaan, vandaar. Duur.

De simpelste beursadviezen zijn vaak de beste en Michael Batnick heeft er weer eentje.

The more you look at your portfolio, the more likely you are to see red, and the more likely you are to see red, the more likely you are to do something you will regret later. For a simple 60/40 portfolio, this is how often you’re likely to see a loss in your portfolio:



46% of all daily returns

36% of all monthly returns

33% of all quarterly returns

26% of all yearly returns

You’re almost twice as likely to see red if you open your portfolio on a random day then if you only check once per year.

Zo ziet u maar weer hoe simpel beleggen in essentie eigenlijk is. We maken het ons zelf zo moeilijk. Het plaatje komt uit het stuk.

Update 09:30 uur: Nyrstar

Bedrijf gered, aandeelhouders niet.

Gemiddeld doen, héél lang bekeken, aandelen 7% bruto per jaar en 10% over de laatste vijftig jaar. Dat is gemiddeld en per saldo. Er zijn uitzonderingen. En hoe. De koers ligt stil, het bord is blanco. Komt er nog handel? Handel, want met beleggen had Nyrstar al heel lang niets meer te maken. Zeldzaam beursdrama dit.

Nyrstar. Vier CEO's, vier kapitaalrondes, ontelbare winstwaarschuwingen, minus 99 procent. 12 jaar beursmiserie in beeld @tijd: https://t.co/UvHaynvxCr — Kurt Vansteeland (@KurtVansteeland) April 15, 2019

Het onvermijdelijke plaatje:

Nico kan er ook niet veel meer mee. Hij heeft een sommetje, maar dat gaat wellicht bij de eerste, de beste koerstik ook van tafel. Inderdaad, Nyrstar opent om 09:55 uur op €0,3522. U mag zelf de daling uitrekenen...

De huidige aandeelhouders van Nyrstar krijgen dus 2% van de nieuwe entiteit. Op basis van de huidige koers van €0,651 vertegenwoordigt de holding een waarde van €70 miljoen.

Update 09:30 uur: Advies

Er zitten een paar flinke tussen