Het gaat opeens zo ontzettend slecht , dat een nieuwe Quantitive Easing wel op zijn plaats is.

In ieder geval alle banken, ook de vele zwakkeren, extra helpen met goedkoop krediet, om de belastingbetalers maximaal te laten dokken.

Ook bedrijfsobligaties opkopen; vooral van slecht bedrijven die anders te duur moeten lenen ;-)

En volhouden dat de inflatie laag is.

Niet over huren, belastingen, btw of iets dergelijks praten, dan.