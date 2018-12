Liveblog: Over dip, curve en risico

Update 16:45 uur: Inversed yield curve

Het is hét buzzword momenteel op de beurzen en onder beleggers: de inversed yield curve. Wat is het, waarom is het zo eng en - vooruit, nu dan wel - waarom besteedt of besteedde IEX hier geen aandacht aan?! Terechte vraag, want we zijn hier op IEX altijd dol op ronkend beursjargon, hypes en (obscure) indicatoren.

Inversed yield curve is een heerlijke term, maar is niets anders dan dat de korte (staats)rentes hoger staan of yielden dan de lange rentes. Normaal, wat dat ook maar is, is dat niet zo. Hoe langer de lening, des te meer vergoeding u wilt voor uw langere en dus hogere risico. Zie hier bijvoorbeeld de rentes op onze Wopkes.

In de VS is dat anders. Hoewel de economie daar in tegenstelling tot de EU - zie de inkoopmanagersindices deze week - nog als een lier draait, staat bijvoorbeeld de tweejaars rente boven de tienjaars. Het is goed te zien.

Ik neem niet voor niets de langste grafiek die ik kan maken, want nu komt het. Dat de korte rente boven de lange staat betekent niets anders dan dat de markt in de nabije toekomst een risico ziet, die ze op langer termijn totaal niet ontwaart. Ergo, de beurs denkt aan een recessie, want daar komt het wel op meer.

Dit is geen messcherpe grafiek, maar u ziet dat dit in het recente verleden vaker gebeurde en... vrijwel altijd was die inversed yield curve de voorbode van een recessie. U begrijpt nu de actuele fuzz en buzz, want de vraag of er al dan geen recessie komt, hing al als een schaduw over de markt.

Als u meer wilt weten, komt u in alle financiële beurs- en marktmedia wel iets over die reversed yield curve tegen. Hier een vlug Bloomberg filmpje.

Here's what a yield curve inversion means for markets and the Fed, according to a strategist https://t.co/9giCYqxAK1 pic.twitter.com/mhbeKgabFT — Bloomberg Markets (@markets) 5 december 2018

Waarom besteden wij hier op IEX zo weing aandacht aan, terwijl wij altijd zo eager zijn u zo snel en accuraat mogelijk op de hoogte te houden? Fraai trackrecord of niet van die yield dinges, het is geen feilloos trackrecord. Net zoals alle andere 56.243 beursindicatoren waar we dagelijks met veel plezier mee werken, toch?

Dan nog iets. Als u die rentes ziet, maar ook alle economische data voorbij zag komen, dan ligt het nu eerder voor de hand te denkem dat die Amerikaanse rentes een Europese recessie voorspellen. Die Europese rentes hun naam is weer eens haas, want die bewegen wel weer zoals het heurt. Of...?

De ECB is natuurlijk nog tot en met deze maand aan het shoppen en in hoeverre is dat van invloed...? Enfin, we zien het wel en als er een recessie komt, dan krijgt de reversed yield curve vast de credits als goede voorspeller. Of niet. En dan gaat deze indicator op dezelfde grote hoop als andere mislukte feilloze indicatoren.

En ach, is reversed yield curve ook niet een mooie term om een beetje duur en interessant te doen? Als u uw boerenverstand gebruikt, kunt u ook met simpele redenaties en beurscijfertjes dezelfde conclusie trekken dat er wel eens een recessie op komst kan zijn:

Almaar dalende inkoopmanagersindices en andere economscshe data

Beurskoersen die nu bokken en dippen - u ziet ook de vlucht uit cyclisch en ramsj in veilig - en die in tegenstelling tot eerdere dips nu niet meer in een vloek en zucht herstellen

We hebben al tien jaar geen recessie meer hebben gehad en na zoveel vette jaren is het wel weer eens tijd voor afkoeling of een recessie. de bordjes personeel gezocht komt u overal tegen en die tenten draaien dus niet meer optrimaal

Er is maar één beursindicator die altijd werkt en dat is geen indicator maar een wetmatigheid. Zeg maar gerust de enige Ijzeren Beurswet die er is. U leest hieronder in een van de blogjes hoe uitgerekend de staatssecretaris van Financiën die vandaag met voeten treedt.

Zonder risico geen rendement.

Wens ik u veel plezier met pakjesavond en tot morgen. Wal Street is dicht.

Update 11:55: Dat was buy the dip?

In tegenstelling tot alle vorige keren tijdens in ieder geval deze bullmarket, loopt de dip niet zomaar in één swingende beweging uit de koersen, om weer het ruime, noordwaartse sop te kiezen. Voor de goede orde, een dip is -10% vanaf de (intradag)top en die kopen was sinds 2009 een prima strategie.

Ik heb die zelf ook een paar bijgekocht, die van Brexit heb ik alleen gemist. Voor mij, als oersaaie lange termijnbelegger, was het vooral nog beetje sport, gein en fun, maar steek uw vinger maar op als u hier rijk mee bent geworden. In ieder geval is buy the dip een kleine fenomeen geworden sinds 2009.

En alles komt een einde op de beurs en is het nu zo ver dát?

Acc to Morgan Stanley, 2018 is the first year since the early 2000s where "buy the dip“ trading strategies have failed. pic.twitter.com/NROA7hujPs — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) 4 december 2018

Kijk maar, de AEX zette volgens het boekjes weer enthousiast zo'n dip neer - misschien wel té enthousiast met die -13% - maar die wil er vooralsnog niet uitlopen.

Buy the dip hapert nu zeker, maar is het niet voorbarig? Zelf hijs ik pas de witte vlag als ook AEX, S&P 500 en wereldindex in een bearmarket verzeild raken. Zo ver is het nog lang niet. Let wel, in 2011 werkte buy the dip ook niet, op een haar na was het zelfs een bearmarket, maar dat is MS blijkbaar alweer vergeten.

Iets wat trouwens ook nog met de huidige daling kan gebeuren, maar dit terzijde.

Update 11:00 uur: Handelen of beleggen?

Van harte welkom op de beurs nieuwe belegeers, maar... Het is denk ik het bekende liedje. Met het oplopen van de beurzen in de afgelopen jaren, nam ook het aantal beleggers weer toe. DFT heeft bescheiden anekdotisch onderzoek gedaan.

Is particulier er ook nu weer te laat bij? https://t.co/9qEGS1vHh5 @JohanWiering — DFT (@dft) 5 december 2018

Dat wil zeggen, waar DFT van beleggen spreekt, spreek ik van handelen. Want ik ben bang dat veel deze mensen van een koude kermis gaan thuiskomen, omdat ze...

Te vroeg, te laat, instappen, uistappen, kopen, verkopen, van dit in dat en van zus naar zo en timen: prima, maar besef dat u aan het #handelen bent en niet aan het #beleggen (en dat spelletje gaat u niet winnen) #AEX https://t.co/B7QOrut6bZ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 5 december 2018

Naar mijn bescheiden overtuiging is dit de reden waarom beleggen in de regel verkeerd uitpakt voor de gemiddelde particulier, die naar de beurs komt omdat het moet en niet omdat het zijn of haar hobby of passie is. Structureel probleem in dit land: waar we het over beleggen hebben, zijn we aan het handelen.

Als ik het dan allemaal zo goed weet (hoest, kuch), wat is dan het verschil? Bij mijn weten zijn er geen officiële definities. Ik duid het zelf altijd kort met dat u belegt voor yield (dividend, rente, huur of royalties) en dat u handelt voor koerswinst. Laat ik dat eens verder uitdiepen.

Beleggen:

Is uw geld voor u laten werken

Is niet timen, u belegt in principe wekelijks, maandelijks op per kwartaal ongeacht de standen op het bord, of u stapt ergens in om er nooit meer uit te stappen (buy & hold)

Niet u of de beurs, maar Vadertje Tijd zorgt voor rendement. Is daarom voor iedereen geschikt en hoe langer u belegt, hoe beter en het liefst uw hele leven lang

Doet u vooral voor de waarde van uw assets of bezittingen, die u jaarlijks laten delen in de winst of uw risico vergoeden middels divend, rente, huur of royalties. Prijs of koers doen er eigenlijk niet toe

Is een zaak van lange adem. Er staat minimaal tien jaar voor, maar maak daar naar mijn smaak maar zeker twintig jaar van

Hoe langer u het doet, hoe minder risico door het jaarlijkse rente op rente effect

Op korte termijn is beleggen risicovol, bij meer dan twintig jaar wint u altijd en nog langer levert echt vermogen op. Daar zorgen vooral herbelegde divenden, rentes, huren of royalties voor, koerswinst is slechts bonus

Beleggen is eigenlijk hetzelfde als sparen en net zo saai. Het gaat er onderweg alleen wat wilder aan toe, maar levert wel veel meer op. Jarenlang consequent volhouden is nog het moeilijkste

Het mooie aan beleggen is dat u de het (beurs)nieuws niet bij hoeft te houden en daar geen oordeel over hoeft te hebben. Beter van niet zelfs, kan u ook geen domme dingen doen

Handelen:

Is werken met uw geld

Handelen is timen! Dan en dan er in en dan en dan er weer uit

Uw eigen vaardigheden, kennis, kunde, gogme, ervaring, instinct en puur mazzel moeten voor rendement zorgen. Hebt u die niet? Vergeet het dan maar

Doet u voor de prijs van uw assets of bezittingen: u koopt iets in de hoop dat er na u iemand komt die er nog meer voor wil betalen. De onderliggende waarde of wat het überhaupt is doet er niet toe

Kan in een nanpseconde, maar kan ook jaren duen

Is eigenlijk atijd hoogrisico: uw trade komt naar u toe, of niet

U kunt in korte tijd snel veel geld verdienen of verliezen, op lange termijn wint slechts een kleine minderheid. Vermogen opbouwen mt handelen is slechts een enkeling gegeven

Handelen is leuk en verslavend, maar is een zeer intensieve, veeleisende bezigheid die veel van u kan vergen (de bekende slapeloze nachten). Als beurzen en markten niet uw hobby of passie zjn, kunt u er beter niet aan beginnen

Handelen is dus intensief, ofwel u mag bij wijze van geen nieuwtje missen, moet alles bijhouden en overal een mening over en visie op hebben

Ik kan het ook nog anders zeggen. U denkt toch niet de John van Fenters van Vlissingens en Warren Buffets van deze wereld iedere dag zichzelf gek maken met er in of er uit? Nee, die steken hun geld ergens in, laten dat jaren en zelfs decennia voor zich werken, zitten dalingen uit en zien dan wel eens weer.

Succes met beleggen. Of succes met handelen. Als u maar weet wat u doet en wat uw risico's zijn.

Update 09:30 uur: Snel rendement

Het. Staat. Er. Echt. Nee, FD, dit is geen gedurfd, maar een hoogrisico of zelfs volkomen bezopen beleggingsadvies. Want hoeveel mensen zijn hier ooit wel niet aan ten gronde aan gegaan, omdat ze dachten dát? De AFM moet er ook niet achter komen als u als bank of adviseur zulke adviezen aan klanten geeft.

We hebben zeven vette jaren op de beurs gehad (?) en meteen gaan alle remmen weer los, zo lijkt het wel. En straks beurs, banken, adviseurs, speculanten, graaiers, Goldman Sachs, Bilderberg en neo-liberalen weer de schuld geven als er pas steun op nul is en het dringen op de bietenbrug is.

Hier vindt u het hele verhaal, maar er staat verder niet zoveel in. Staatssecretaris Menno Snel zegt niks omdat de zaak onder de rechter is en verder zagen wat beursmensen hem terecht bij zijn enkels af.

Fiscus acht AEX-aandelen en vastgoed opeens veilige beleggingen in box 3: https://t.co/WhfeH7Thie — FD Nieuws (@FD_Nieuws) 5 december 2018

En zoals altijd reageert Mr. Market weer op geheel eigen wijze: