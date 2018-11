Net uit, de strategie-update van KPN: meer digitaal en minder mensen, als ik het snel scan. Misschien is telecomtech een hippe duiding. Hier ANP.



ICT Group heeft ook al een strategie-update:



Om 18:00 uur speecht Fed-voorzitter Jerome Powell en krijgen - zo schrijven de networks - we misschien aanwijzingen hoe vaak de Fed de rente de komende tijd denkt te verhogen. Het geldt op voorhand als het event van de dag. Gisteren speechten al collega's van hem, maar die hielden de kaarten tegen de borst

Fed officials acknowledge economic weaknesses yet remain upbeat https://t.co/uE8dJbpPjG — Bloomberg Markets (@markets) 27 november 2018

Diezelfde persbureaus doen alle koersbewegingen weer af met zorgen/opluchting over de Amerikaans-Chinese handelsspanningen. Dit weekend is er tijdens de G20 een ontmoeting tussen beide presidenten. In ieder geval kleurt nu alles groen, zelfs olie en bitcoin en de dollar is koning.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met onder meer goed nieuws van de FDA voor Galapagos:

08:00 KPN geeft gas met digitalisering

07:36 'Oprichter Jet Air wil belang verkopen'

07:27 AMG voegt divisies samen

07:13 Nikkei zet winstreeks voort

27 nov 'Unilever op pole voor Indiase GSK-divisie'

27 nov Galapagos krijgt voorrang met artrosemiddel

27 nov 'Deutsche Bank wil ingrijpen in top'

27 nov Handelszorgen ebben iets weg op Wall Street

27 nov 'Trian heeft geen trek meer in Papa John's'

27 nov Trump wil subsidies GM intrekken

27 nov 'Twitter-baas loog tegen Congresleden'

27 nov Esperite roept aandeelhouders bijeen

27 nov Brussel akkoord met deal Tele2 en T-Mobile

Analistenadvies luidt als volgt en Berenberg gaat TKH en Nedap volgen:

TKH: buy en €55,50 - Berenberg

Nedap: buy en €65 Berenberg

De AFM meldt deze shorts met weer veel bekende namen:



De agenda stelt niks voor, alleen als het BBP VS cijfer erg afwijkt zien we beweging:

14:30 VS BBP Q3 tweede herziening 3,6%

16:00 VS verkopen nieuwe woningen okt 0,58M

16:30 VS wekelijkse olievoorraden

18:00 VS speech Fed-voorzitter Jerome Powell

En dan nog even dit

Haha, dat is duidelijk. U hebt hem zelf benoemd, Mr. President:

Trump says 'not even a little bit happy' with Fed's Powell - report https://t.co/qOQGTvQMNY — Reuters Business (@ReutersBiz) 27 november 2018

Gefeliciteerd:

Microsoft becomes world's most valuable company after Apple rout https://t.co/0zdwvekeGX pic.twitter.com/FndkNkWeSB — Bloomberg Markets (@markets) 28 november 2018

De cijfers:

Nine million fewer Americans shopped this Black Friday weekend https://t.co/hlV2wN2g8F pic.twitter.com/YBZxpHUnM7 — Bloomberg Markets (@markets) 28 november 2018

Wat?

Mystery trader ‘who can move the Nikkei’ to reveal secrets in book https://t.co/LcNzIFi9hi — Bloomberg Markets (@markets) 28 november 2018

De SEC werd in 1933 opgericht om juist...

JUST IN: The head of the SEC says a lack of investor protections makes it unlikely that his agency will approve a Bitcoin ETF anytime soon https://t.co/EbIRfxvxlG — Bloomberg Crypto (@crypto) 27 november 2018

Dat hadden ze ook van te voren kunnen bedenken:

Korea's huge bet on semiconductor exports adds risks to the economy https://t.co/yMJ3TClf6V pic.twitter.com/evd9XG7zR4 — Bloomberg Markets (@markets) 27 november 2018

Wie volgt?

Activist investors are pressuring companies to opt for heft over breadth https://t.co/94FsGefjQa via @Breakingviews — Reuters Business (@ReutersBiz) 28 november 2018

Als dit een trend wordt?

New Zealand government rejects telco's plan to use Huawei 5G equipment citing significant national security risks https://t.co/GzphltBFuJ pic.twitter.com/rwvpL9Nqpf — Reuters Business (@ReutersBiz) 28 november 2018

Terwijl GM er een sluit...

BMW chief says considering second U.S. manufacturing plant https://t.co/Yj1yIFPmIS — Reuters Business (@ReutersBiz) 28 november 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.