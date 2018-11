Liveblog: Ahold en Nyrstar

Er is een bekende anecdote van een oude Griek en een oude Pers. De Grieken hadden een soort van rule of law (voor zover dat bestond in de oudheid), Perzië was een autocratisch imperium waar de willekeur van de koning heerste. De Griek vroeg de Pers hoe ze konden leven onder zo'n regime.



De Pers zei dat hij was geboren in een straatarm bergdorp. Op een dag kwam de koning langsrijden en zijn gezicht stond de koning aan. De koning nam hem mee en gaf hem macht, aanzien en rijkdom. De koning had hem dat alles gegeven, en kon hem dat ook iedere dag weer afnemen. Iedere nacht ging hij slapen in de wetenschap dat hij misschien niet meer wakker zou worden. Het is een kwestie van iedere dag op zichzelf nemen. Hij had alles gekregen door willekeur, alles kon ook weer verdwijnen door willekeur. Daar moet je heel stoïcijns in staan. Je hebt gewoon geen controle over je lot.



Zo ongeveer werkt het in China ook. De staat kan je alle mogelijke kansen geven, en kan je ook iedere dag, zonder duidelijke redenen, alles weer afpakken. Het risico dat je in je slaap vermoord wordt, is misschien kleiner dan in het oude Perzië, maar je kan wel zomaar in de bak gegooid worden. Iedereen heeft vuile handen, dus er is altijd wel iets te vinden. En anders wordt het gewoon verzonnen.



En in Rusland, Saoedi-Arabië en al dat soort regimes is het in wezen precies hetzelfde. Enige verschil is dat in China de overheid redelijk competent is in wat ze doen.