Update 10:00 uur: Beter Beter Bed, Wessanen en Sif

+8,8% nu. KBC zet vandaag Beter Bed op een koop, omdat het huis volop vertrouwen heeft in het nieuwe management. Daar komt het wel op neer. Wie zijn dat? Maak morgen op IEX zelf en dit weekend in ons magazine kennis met nieuwe CEO John Kruijssen. Nico en Niels hielden een uitgebreid interview met hem.

Uiteraard waren de hamvragen hoe hij Beter Bed online handen en voeten wil geven en hoe hij het Duitse Matratzenconcordkopfschmerz-dossier wil auflösen.

After a turbulent period, including several profit warnings and management changes, we think the situation for Beter Bed is improving. We published a company note with more information titled “Waking up from a beauty sleep”. We also add Beter Bed to our Dynamic Top Pick List. pic.twitter.com/dgXdaH71O9 — KBC Securities (@KBCSecurities) 8 november 2018

Dit zijn trouwens alle analistenadviezen. Er is meer geloof. KBC ziet u helemaal onderaan.

Hier nog even de grafiek. Het aandeel lag al veel langer niet goed of bleef achter, maar het is een jaar geleden dat de grote duikvlucht van Beter Bed begon. Is de koers aan het uitbodemen? Kan, het volume is ook aardig op en rond de voorlopige bodem, maar alles valt of staat bij of het nieuwe management slaagt.

Ik ga van het laatste topje vorig jaar tot koers nu. Het valt niet mee. En dan had ik nog veel ergere lijnen kunnen trekken. Is er trouwens iemand van u die de hele daling heeft uitgezeten? Poeh.

Er is trouwens nog een gevallen engel die vandaag van zich doet spreken. Wessanen:

Ontkurkt de nachtrustthee! #Wessanen terug op 10 euro pic.twitter.com/welf4FHeBx — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 8 november 2018

Elders is het wat minder. Strikt genomen zit het vandaag niet onverwachte, maar wel bar selcht cijferende Sif verreweg het grootste gedeelte van haar nog jonge leven in een bearmarket. Ja, duurzaam heeft de toekomst, maar dat is allesbehalve een garantie op rendement. Het is nog altijd hoogrisico.