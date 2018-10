Stemmen is niet meer mogelijk, de resultaten zijn:

Het gaat inderdaad beter met Fugro en het bedrijf houdt vast aan outlook voor volgend jaar. De cijfers vallen alleen in een slechte markt, de futures zijn weer flink rood. En er staat 31,8% netto-short uit.



Is dit het licht in de duisternis waar we op wachten? Mwah. Signify weet de winstmarge te vergoten en houdt ook vast aan de outlook.



Er zijn nog veel meer cijfers. Vastgoed ligt aardig deze week. Zou het door de hoge dividenden zijn?

Het was een mooie beursdag op Wall Street, maar nabeurs was het snel over met de pret. Deze grootachten kwamen met Q3's - hier alles - en dit waren de koersreacties. Omzet viel tegen.

Amazon: -7,4%

Alphabet: -3,9%

Intel: +1,1%

Waar houden we ons nu verder mee bezig?

De markten zijn weer helemaal in mineur, Europa, Azië en VS futures, alles pet. De dollar trekt aan.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ANP-nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren en dat is nogal wat:

07:54 Minder winst voor BASF door olie en gas

07:35 Autobouwer Volvo voelt handelsoorlog

07:32 Fugro heeft wind in de zeilen

07:29 Winst lichtpuntje voor Signify

06:59 'Afhandelen rentederivaten duurt tot in 2019

06:59 Winstgroei voor logistiek vastgoedfonds WDP

06:31 Minder omzet voor digitaal beveiliger Gemalto

06:28 ArcelorMittal wint strijd om Indiaas Essar

06:18 Snapchat verliest gebruikers

25 okt Mattel brengt meer Barbie-poppen aan de man

25 okt Moeder Google krikt resultaten flink op

25 okt Biotechnoloog Gilead voert omzetprognose op

25 okt Chipgigant Intel positiever over omzet

25 okt Prognose webwinkel Amazon valt tegen

25 okt Wall Street herpakt zich

25 okt 'Google zweeg over seksincident topbestuurder'

25 okt Activist wil verandering bij Akzo-rivaal PPG

25 okt 'Cryptobedrijf Bitfury denkt aan beursgang'

25 okt Bezettingsgraad Vastned Belgium iets omlaag

25 okt Holland Colours: grondstofmarkt blijft krap

25 okt Huurinkomsten Unibail verder omhoog

25 okt Fugro krijgt opdracht van Qatargas

25 okt 'Moeilijke markt voor Signify'

Analistenadvies luidt:

Galapagos: naar €90 van €92 - Credit Suisse

KPN: naar sell van hold en naar €2,15 van €2,75 - CFRA

De AFM meldt deze shorts en het is nogal druk bij Besi en Aracdis. Goh.

De agenda kent veel cijfers en vanmiddag is er de eerste schatting BBP VS Q3. Dat wil nog wel eens koersimpact hebben.

08:00 Signify Q3-cijfers

08:00 Total Q3-cijfers

08:00 Fugro Q3-cijfers

08:00 WDP Q3-cijfers

08:00 Gemalto Q3-cijfers

08:00 BASF Q3-cijfers

08:00 Volvo Q3-cijfers

14:30 VS BBP Q3 3,3% QoQ

16:00 VS: Consumentenvertrouwen Michigan okt 99,0

