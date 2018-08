Bedankt voor het aanklikken van mijn stukje, maar u kunt weer gaan. Er is geen nieuws, er is geen agenda en de koersen bewegen niet.

Wel zijn er Chinees-Amerikaanse handelsbesprekingen gaande. Voor november zou er een akkoord moeten zijn, als beide presidenten elkaar ontmoeten. Succes.

Asia shares nudge up with yuan, wary on Sino-U.S. talks https://t.co/wbpViCbUu0 — Reuters Top News (@Reuters) 20 augustus 2018

Vandaag gaat NN ex-dividend en dat is de hele agenda. Verder zijn er deze week nog een paar H1's op het Damrak, waaronder die van BAM. In mijn enorme weekvooruitblik van gisteren praat ik u bij. Verder sudderen de Turkije en Tesla dossiers even op een laag pitje. Geen nieuw nieuws, zeg maar.

Verder wat Ivan zegt dan maar. Afgerond vandaag drie jaar geleden was het ook weer eens een Black Monday, de AEX ging intradag bijna -10% op een wat tegenvallende Chinese inkoopmanagersindex. Het kan verkeren op de beurs.

Barring a breathtaking plunge, #WallStreet is 1 week close to write history

On Aug. 22 the #BullMarket will become the longest in history, but only if the #SP500 takes out its #ATH at 2872,87 pts

Otherwise the current #BullRun died 200 days ago on Jan. 26 at a length of 3245 days pic.twitter.com/sXsgKPElRY — Ivan Snurer (@IvanSnurer) 15 augustus 2018

Zoek de beweging, ik zie het niet. Of het moet zijn dat Shanghai toch weer zakt ondanks besprekingen met VS.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Dit rijtje is echt ál het nieuws van dit weekend sinds ons slot vrijdag en analistenadvies is er ook nog niet:

07:40 Italië wil af van concessie brugexploitant

19 aug Grote dossiers bepalen beursweek

19 aug Iran: OPEC moet zich buiten politiek houden

19 aug 'Taaislijmziekte geen prioriteit bij ProQR'

19 aug Andere werkwijze geen optie voor Elon Musk

19 aug 'Volkswagen ontslaat topbestuurder'

19 aug Shell gaat van Barbados naar de Bahama's

18 aug Werkonderbreking bezorgers PostNL Amsterdam

18 aug Turkije krijgt tik van Moody's en S&P

17 aug Weer groen slot Wall Street door handelshoop

17 aug 'Planning voor einde handelsvete VS en China'

17 aug 'Euronext maakt goede kans op onderdeel IHS'

17 aug Chipbedrijven onder druk op groen Wall Street

17 aug Turkije en chips zorgen voor rode beursdag

De AFM meldt deze shorts:



De agenda:

08:00 NN notering €0,66 ex-dividend

08:00 Duitsland inflatie PPI jul 0,2% MoM

En dan nog even dit

Op Twitter is ook niet zoveel te doen. De halve Bloomberg en Reuters timelines gaan over Tesla:

Until now, Tesla has ruled the roads for electric car buyers. But those days are over https://t.co/uZbPzoXyRB — Bloomberg (@business) 20 augustus 2018

Oh:

Why Trade Deficits Aren't the Bogeyman Trump Thinks https://t.co/ggNmYSsy9e — Bloomberg (@business) 20 augustus 2018

Eén keer raden:

These are the highest-paying jobs in America https://t.co/u34WH46UIX — Bloomberg (@business) 20 augustus 2018

Verrassend?

Billionaires George Soros and Stanley Druckenmiller throw their weight behind an oil rally https://t.co/cxiiwMUXWa — Bloomberg (@business) 20 augustus 2018

En dus Vivat:

Pressure is building on China’s Anbang to raise cash following its seizure by the governmenthttps://t.co/fDhOcWGkWn — The Wall Street Journal (@WSJ) 20 augustus 2018

Vooruit, deze post ik voor het plaatje :-)

“Tesla is one of the hottest stocks on the planet, thanks to investor belief in Elon Musk. Paradoxically, that might be the biggest risk

investors face ... Mr. Musk’s utterances should be keeping shareholders up at night.”



-@CGrantWSJ on $TSLA 6/7/17 pic.twitter.com/K15caNzB7x — Hedgeye (@Hedgeye) 20 augustus 2018

Veel plezier en succes. Klik op het plaatje voor onze prachtige gratis real-time koersenbak.