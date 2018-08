Vooruitblik: Armpje drukken

Sorry voor de foto, het is de enige die ANP van armpje drukken heeft :-)

Goed, dan ga ik nu echt beginnen. Het is weer een heel verhaal. Wie afrondt mag het al een bearmarket noemen. De MSCI Emerging Markets Index staat op -19,7% vanaf de top en op -11,6% dit jaar. De gewone wereldindex, de MSCI World Index, staat -4,9% onder de januaritop, maar won dit jaar +1,7%.

Ofwel, de een staat op randje bearmarket, terwijl de andere nog in een opgaande trend zit. Om het nog overzichtelijker te maken, geef ik beide indices in de dollars waarin ze staan genoteerd, als de euro's waarin wij die dingen afrekenen. Puur prijs, dit is zonder herbelegd dividend. Klik bij alle grafieken voor groot.

Turkije bedankt, denkt u nu. Ik kan het niet aan het laatste factsheet van de MSCI EM Index aflezen, maar bij mijn weten is de weging van Turkije in deze index ongeveer 1%. Turkse hoofdindex Bist 100 is ongeveer €85 miljard waard, terwijl het BBP van krap $1 biljoen ongeveer even groot is als Nederland.

De AEX is echter €650 miljard waard. Ergo, leuk die Turkse economie in de afgelopen jaren, maar er is op de pof geleefd en geen waarde gecreëerd? Dat laat ik maar aan de economen. U ziet echter dat u zich wellicht beter druk (om de economische politiek in) Zuid-Afrika dan Turkije kan maken.

Vrijdagavond kreeg Turkije overigens nog even nieuwe handelstarieven van Moody's en S&P te verhapstukken:

Turkey’s credit rating was cut further into junk on the risk of volatility in the lira https://t.co/zP34L9ZA5N — Bloomberg Markets (@markets) 17 augustus 2018

Terug naar die MSCI indices. Is er correlatie of voorspelt de een de ander? Nee. Wel presteert de MSCI EM Index op lange termijn, al dan niet inclusief herbelegd dividend, veel beter dan de gewone wereldindex.

Op korte(re) termijn kan de prestatie echter flink tegenvallen. De MSCI EM Index tekende zelfs formeel een paar keer eerder een bearmarket aan in deze periode.

Kortom, op echt lange termijn beleggen in die MSCI EM Index heel aantrekkelijk. Het ding is alleen volatiel en labiel, ofwel dat extra rendement betaalt u met stress en nachtrust. Als u al die booms & busts al uitzingt. Want ook handelen en timen met (pensioen)trackers is misschien eerder regel dan uitzondering...

Slechte emerging en commodity markten, een allesoverheersende dollar en ook developed markets (de AEX is een van de weinige uitzonderingen) die sinds januari al geen nieuwe top meer hebben neergezet: het kan er inderdaad allemaal op duiden dat er een recessie en een bearmarket aan komen.

Vooralsnog is daar cijfermatig niets van te zien. De Amerikaanse en ook Europese economie groeien al dab niet minder hard, maar groeien wel en voor de beurzen lopen de winstverwachtingen nog altijd op. De ik mag wel zeggen explosieve verwachtingen voor de S&P 500 lopen wel terug, maar dat is normaal.

The $SPX EPS estimate for Q3 has increased by 9.4% over the past 12 months, decreased by 0.6% since June 30. https://t.co/Ao4OAZ5DPO pic.twitter.com/lWh6gla6St — FactSet (@FactSet) 11 augustus 2018

De index wordt alleen niet meer echt duurder:

The forward 12-month P/E ratio for $SPX is 16.6, above the 10-year average of 14.4. https://t.co/XxTfJEIWF2 pic.twitter.com/zDuhBWDYga — FactSet (@FactSet) 12 augustus 2018

Voor de AEX graaf ik in Datastream. Laten we het maar de KPN Index gaan noemen. Want u ziet het, stagnerende omzetten, maar wel hard oplopende winstverwachtingen.

Hier de lange termijn. Wat de koers gaat doen weet niemand, maar gelet op de waardering, verwachtingen en dividendrendement (in relatie tot de rente) is de AEX naar mijn bescheiden overtuiging momenteel priced for perfection.

Agenda

Het cijferseizoen ligt in feite achter ons, er resteren slechts kruimels. Deze week week hebben we op het Damrak nog Porceleyne Fles, Sif, Brill, Stern, ICT, Kardan, Novisource en... BAM! Dat is toch wel de klapper van de week. De economie loeit, de bouw boomt en BAM staat dit jaar op -9%. Wat nu weer?

Die geldwegsluis in IJmuiden dus, ofwel de zeesluis in IJmuiden waar BAM al op afschreef en waar ook VolkerWessels nat op gaat. Dat is het grote hoofdpijndossier waar BAM dit jaar mee worstelt. De huidige afwaardering van €30 miljoen daarop zit deze week in de H1-cijfers, ofwel dat is in principe ingeprijsd.

Eens zien waar BAM mee komt en wat ze met de winstverwachting voor dit jaar doet. Ik helaas alleen consensus voor heel 2018 en niet H1 apart: €0,43 winst per aandeel bij €6,81 miljard omzet. Maar ach, de analisten weten het alleen ook niet meer, de verwachtingen zijn bijna nog volatieler dan de koers:

Oranje: koers

Blauw: 12 maands verwachte winst per aandeel

Groen: 12 maands verwachte omzet

Paars: 12 maands verwacht dividend per aandeel

Rood: 12 maands verwachte koerswinstverhouding

Krijgt u tot slot de netto shorts in BAM nog van me mee, 12,4%. Kortom het is weer kop of munt bij BAM. Ik kan me eerlijk gezegd niet herinneren dat het ooit anders is geweest, ofwel wen er maar aan. En op langere termijn komt het volgende, grote risicoproject er ook al aan: de scherp aangeprijsde Afsluitdijk.

Verder is er niet zo gek veel te doen deze week. NN en Aegon gaan ex-dividend en er zijn de eerste schattingen van de inkoopmanagersindices over augustus uit vooral VS en Duitsland. Verhip. Deze week drie jaar geleden zat daar ook nog een Chinese bij. Weet u nog? Intradag ging de AEX daar bijna 10% op onderuit.

Sindsdien is dat ding geskipt. Waarvan akte, zo lost China problemen op :-) Oh ja, het €447 miljard waard zijnde Alibaba komt deze week nog met H1's, de laatste technologiegrootmacht dit rondje. Zelfde legenda als bij BAM, mooi groeiaandeel zou ik zeggen. Kijk die winst en die omzet eens...

Hier is de hele agenda:

20 aug

08:00 NN notering €0,66 ex-dividend

08:00 Duitsland inflatie PPI jul0,2% MoM

21 aug

08:00 Porceleyne Fles Q2-cijfers

08:00 BHP Billiton Q2-cijfers

08:00 Nederland consumentenvertrouwen aug

22 aug

08:00 Van Lanschot Kempen Q2-cijfers 08:00 Agfa-Gevaert Q2-cijfers 08:00 Stern Groep Q2-cijfers 08:00 ICT Q2-cijfers 16:00 VS verkopen bestaande woningen jul5,4M

23 aug

02:30 Japan flash manufacturing PMI aug

08:00 Novisource Q2-cijfers

08:00 BAM Q2-cijfers

08:00 Brill Q2-cijfers

08:00 Kardan Q2-cijfers

09:30 Duitsland flash manufacturing PMI aug56,5

09:30 Duitsland flash services PMI aug54,3

10:00 EU flash manufacturing PMI aug55,0

10:00 EU flash services PMI aug54,4

13:00 Alibaba Q2-cijfers

14:30 VS wekelijkse jobless claims

15:45 VS flash manufacturing PMI aug55,1

16:00 VS verkopen nieuwe woningen jul0,65M

16:00 EU consumentenvertrouwen aug-0,7

24 aug

01:30 Japan CPI jul0,9%

08:00 SIF Q2-cijfers

08:00 Aegon notering €0,14 ex-dividend

08:00 Duitsland BBP Q20,5% QoQ

14:30 VS orders duurzame goederen jul-0,6% MoM

Het laatste woord is aan Corné:

Industriële metalen als indicator. Wat zeggen ze?

EU winstseizoen, Wat is de stand?

Duitse zorgen en zorgen bij beleggers in Italiaanse obligaties

Is de Bullmarkt in de US voorbij?"

En de weekagenda.https://t.co/yEofERHEQl — Corne van Zeijl (@beursanalist) 18 augustus 2018

Kiek op de Grafiek

Nog even mijn rondje langs vele grafieken: hoe staan de markten er her en der bij? De AEX heeft deze maand een aardig schuivertje gemaakt, maar de opgaande trend is intact.

De AEX VIX Index (volatiliteit) maakt zich momenteel minder druk dan wij?

De Eurostoxx 600 overtuigt minder dan de AEX. Per saldo zijwaarts uit het boekje, zou ik zeggen.

Gok maar, zet de S&P 500 nu wel een nieuwe top neer of niet? Voor de sfeer in het stadion zou dat toch wel prettig zijn met statistisch boze beursmaanden september en oktober in aantocht.

Elders op de Big Board is het beeld mooier. De Nasdaq 100 heeft sinds januari wel nieuwe toppen laten zien.

Dat geldt ook voor midkap index Russell 2000, hoewel die nu een tikje lui oogt.

Aan de overkant van de Stille Oceaan zit China in een bearmarket. De Shanghai Composite staat ruim 25% onder de top van begin dit jaar.

De Turkse Bist 100 is een drama. Even tussendoor, wat zou u doen?

Als ik Turk was en ik had mijn inkomen in lira's, dan deed ik als ik mijn loon kreeg meteen alle boodschappen voor een maand. Alles wat ik over hield belegde ik direct in wereldwijde aandelen, ofwel dollars dus. Rekeningen liet ik dan weer mooi minimaal een mandje liggen.

Ik weet alleen niet of dit nog kan en mag in Turkije.

Nog even sec de MSCI World Index in dienstdoende dollars. Hoewel die top nog een eind weg is, ziet het er niet slecht uit. Het loopt toch op.

En de MSCI World Index in euro's, niet te geloven: het ding komt net van een all time high terug. Ja, valuta kan rendementen maken, breken, zelfs compleet verwoesten, maar ook lekker mee waaien.

Over naar de tienjaars rentes: onze staatsleningen zijn weer in trek, waardoor de rente daalt. Formeel is dit een vlucht in veilig, maar ik lees hier geen verpletterende risk-off modus aan af.

Geldt ook voor de Duitse Bundjes:

Dat de Italiaanse rente wel stijgt - zelfde munt - duidt er op dat er in ieder geval een voorzichtige trek is van meer risicovol papier in veiliger.

De markt wil intussen een aardige vergoeding voor de Turkse tienjaars leningen.

Economie draait als een lier, de inflatie is 2%, de werkgelegenheid is dik op orde, de president heeft een gat in zijn hand en de Fed gaat de Amerikaanse rente verder verhogen: vraag mij niet waarom de Amerikaanse rente niet verder stijgt.

Tot hoe ver stijgt de dollar nog door in verhouding tot de euro?

Tot hoe ver stijgt de dollar nog door in verhouding tot de Chinese yuan of renmibi?

Auw, een prikkende naald doet zeer. Tot hoe ver stijgt de dollar nog door in verhouding tot de Turkse lira?

Commodities liggen onder vuur en daarom pak ik de Reuters CRB Commodity Index er bij. Dat is een mandje van van alles en nog wat van wat er uit de grond komt en groeit en bloeit op het land en in de stal. Dikke daling inderdaad, maar nog geen echte afstraffing of erger?

Intussen ziet de oliegrafiek van West-Texas Light Intermediate er steeds minder vrolijk uit.

Of mijn ogen moeten scheef in mijn hoofd staan, maar bij Brent lees ik tcoh echt een korte, neergaande trend af.

Goud is even helemaal geen veilige haven. Het spul hangt vooral aan het touwtje bij erfvijand de dollar, maar dan wel de andere kant uit zoals het hoort.

Misschien kan u er een paar biertjes plus gratis bezoek aan een Dixi voor krijgen op Lowlands? Voor wie er geen risico genoeg kan zijn: bitcoin. Even serieus nu, is de neergaande trend in een zijwaarts patroon aan het omslaan? Raadpleeg uw favoriete TA'ers, want dit spul handelt zeer technisch.

Prettige zondag verder en tot morgen, tot voorbeurs. Ik ben verder vandaag weg, dus kan eventueel pas morgen op uw vragen of opmerkingen reageren.