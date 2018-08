Liveblog: Opkomende markten. Kuch

Update 09:15 uur: Imploding markets? Valt mee

Olies, Unies, Ahold, Heineken en Unibail dus:

Damrak is open en geeft klassiek beeld van defensief vs cyclisch #AEX pic.twitter.com/avPaQX2BMM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 augustus 2018

Aan de andere kant van de Chinese beursmuur:

De emerging bondjes (hier tienjaars) gaan ook de immer hongerige beurs shredder in, maar itt tot vrijdag is er vandaag geen vlucht in veilig AAA-papier (bijv VS, Duitsland en wij) #AEX pic.twitter.com/39lt6EepMe — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 augustus 2018

Want:

Wow, emerging markets around the world are getting pummeled as Turkey’s lira hits new record lows



via @saumvaish @Birdywordhttps://t.co/Zra5chHuPF pic.twitter.com/ofCIGnWMCC — Steven Russolillo (@srussolillo) 13 augustus 2018

En dat is niet van vandaag op gisteren, wel een versnelling van de trend. Wie zie daar make the dollar great again?

Muntebewegingen tegenover de USD, voorbije 12m



Venezuela: -2,000,000%

Soedan: -168%

Turkije: -67%

Argentinië: -65%

Angola: -57%

Iran: -30%

Brazilië: -21%

Ethiopië: -18%

Pakistan: -17%

Rusland: -13%

Zweden: -12%

Tunesië: -11%

Nicaragua: -8%

Indonesië: -8%

Haiti: -8%

India: -7% — Tom Simonts (@TSimonts) 13 augustus 2018

Zelfs ben ik ook een beetje (te?) laconiek over die Turkse crisis, maar misschien dat deze u luitjes ietwat hoger aan slaat (zou ik wel doen):

This Goldman index shows limited risk of a spillover from the Turkish lira's plunge https://t.co/l69s942AIU pic.twitter.com/BTNJgQ4Gee — Bloomberg (@business) 13 augustus 2018

De schade is er ook aan het aandelenfront:

De beroemde #MSCIEmergingMarketsIndex, waar veel trackers of ETF's op zijn gebaseerd. Turkije maakt hier zo'n 1% van uit. Niet best, maar met -16,5% vanaf die top formeel geen bearmarket (-20%) pic.twitter.com/CyRV378NAM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 augustus 2018

Op lange termijn doen deze aandelen echter veel beter, maar het is zeker geen gratis lunch.

In the long run presteren emerging markets op beurs beter dan developed markets. Het kan alleen jaren tegenzitten en u moet tegen rollercoasters kunnen pic.twitter.com/hE7PYDAaDi — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) 13 augustus 2018

Inderdaad, dat oranje lijntje ziet u goed: