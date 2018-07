Aangename verrassing TomTom

Om eerlijk te zijn voorzag ik double digits, op de veel en veel betere cijfers dan verwacht. Er is ook nog een outlook-verhoging, maar +5% is ook leuk. Voor de volledigheid nog even:



TomTom schakelt in haar business echt over naar het expanderende Automotive van de krimpende consumentenproducten en dat is ook de fantasie. Luister zelf CEO Harold Goddijn bij BNR terug. Ik citeer een enthousiaste Paul van onze beleggersdesk:

Het is goed mogelijk dat TomTom de kat uit de boom kijkt en de outlook in stapjes verhoogt. Een tweede lichte outlookverhoging voor de omzet van minimaal €10 miljoen achten wij waarschijnlijk.

Dat TomTom weer eens met een outlookverhoging doorkomt is een opsteker en zal de koers goed doen. Dat Microsoft bovenaan het persbericht wordt genoemd is wellicht geen toeval, maar er is nog niets in kannen en kruiken.

TomTom kijkt uit naar groei #TomTom https://t.co/eC3hXqBsEr — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 17 juli 2018

Paul is niet de enige. Martijn den Drijver van NIBC verhoogde nog voorbeurs zijn advies:

NIBC heeft inmiddels koopadvies op TomTom geplakt - was Neutraal. Koersdoel wel lager van 9,70 naar 8,85 euro. https://t.co/rAD8mvAzDO — Justin Doornekamp (@Jdoornekamp1) 17 juli 2018

Fantasie, fantasie, fantasie

Den Drijver is geen vreemde naam in het TomTom-dossier. Hij was het die bijna zes jaar geleden Apple als overnamekandidaat noemde. Sindsdien geldt de onderneming zeg maar officieus als prooi. Apple is intussen wel ingeruild voor oude rivaal Microsoft. Zo snel en gemakkelijk gaat dat in dat wereldje.

Met deze simpele feiten is de hele beleggingspropositie in TomTom meteen verteld. Het bedrijf is wellicht te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken in een snel veranderende, hypercompetitieve markt, waarop álle technologiegrootmachten actief zijn en de bordjes soms snel verhangen.

Er is nog niets in kannen en kruiken, zoals Paul schrijft, is daarbij al zes jaar een raak zinnetje. Het komt er maar niet van:

Hetzij dat TomTom op eigen kracht een volwaardige partij op de automotive-markt wordt en prima knaken verdient.

Hetzij dat TomTom inderdaad (voor de hoofdprijs, wat dat ook maar mag zijn) wordt overgenomen.

Al die jaren is er door al die fantasie op en rond het aandeel een goede reden om het aan te houden. Het is pas sinds die piek boven €12 in 2011 dat er gemor klinkt. Ja, de instappers van de laatste jaren kijken tegen dood geld aan, maar wie op de Apple-call van NIBC kocht, speelt... quitte!

Moet u zien. Ik neem TomTom versus de AEX herbeleggingsindex sinds 14 oktober 2012, een dag voor die Apple-call. Tussen onder ons, dit had ik niet verwacht, gelet op het vaak zo luidruchtige ach en weegeklaag op het forum en onder TomTom-beleggers.



Kroegkoersdoelen

Sinds vandaag bent u echter in de de prettige wetenschap dat het bedrijf voorlopig krimp en verliezen achter zich weet te laten. Gelet op de koers nu van rond €7,70 doet het aandeel ineens ook een schappelijke koerswinstverhouding van 26 tegen die €0,30 verwachte winst voor 2018.

Dat zal de overnamefantasie niet beïnvloeden - winst of verlies zal die grote tech-jongens worst wezen - maar voor u is het wel zo prettig een aandeel in porto te hebben dat niet alleen daarop drijft, maar ook omzet draait, winst maakt en groeit. Eén beleggingsfantasietje kom ik echter nooit tegen.

Wat nou als TomTom nou ooit eens zélf met de beste, lucratiefste en succesvolle automotive producten weet te komen...? Kortom, het blijft een van de spannendste Nederlandse aandelen. Laat u alleen niet gek maken met kroegkoersdoelen van €20 tot wel €60. Dat heeft al zo velen gefrustreerd.