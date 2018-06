Nog meer maatregelen, alles daalt nu behalve de dollar. Het lijkt er op dat de vooral Amerikaans-Chinese handelsoorlog sluipenderwijs impact op de beurs begint te krijgen.

Ik ben benieuwd hoeveel bedrijven, net als Daimler vorige week, nog meer een omzetwaarschuwing gaan geven specifiek om deze reden. Of het als smoes gebruiken. Het kan ook zijn dat bij de H1- of Q2-cijfers concerns geen outlook meer kunnen of durven te geven.

U.S. plans limits on Chinese investment in U.S. technology firms https://t.co/K7XWASkBRf — Reuters Top News (@Reuters) 25 juni 2018

Behalve de dollar trekt ook de Turkse lira 2% aan op de duidelijke verkiezingsuitslag in Turkije:

Analysts say investors will now turn to lingering long-term concerns about the Turkish currency https://t.co/Yr795tMsds — The Wall Street Journal (@WSJ) 25 juni 2018

Risk-off zeggen we netjes, als alles rood kleurt. De rentes dalen ook twee basispunten, ofwel veilige staatsobligaties zijn in trek. Daling volgens het boekje dus. Het is allemaal niet heel erg en de future van de autozware DAX daalt zelfs het minste.



Nieuws, advies, shorts en agenda

Het nieuws stelt nog niet zo veel voor. Ik neem aan dat Takeaway hier wel eens over heeft nagedacht. Wie ben ik, maar beslist de aandeelhoudersvergadering of de Franse minister in z'n uppie wie opperstuurknuppel is bij een zekere carrier?

Grote internationale maaltijdbestelsites willen in Nederland de slag aangaan met marktleider Thuisbezorgd.nl, onderdeel van het beursgenoteerde Takeaway.com. Dat schrijft het Financieele Dagblad op basis van bronnen binnen de sector.

OCI begint met de productie van methanol in de fabriek die het samen met Consolidated Energy Limited (CEL) in de Amerikaanse staat Texas opzette. De Natgasoline-fabriek in Beaumont is goed voor de productie van 5000 ton methanol per dag.

Index Ventures, de grootste aandeelhouder van betaalbedrijf Adyen, heeft naar eigen zeggen geen enkele druk uitgeoefend om het bedrijf naar de beurs te brengen. "Wij hebben met tegenzin verkocht", aldus oprichter Neil Rimer van Index Ventures.

De Franse minister van Economie en Financiën Bruno Le Maire ziet graag zo snel mogelijk een besluit over een nieuwe bestuursvoorzitter voor Air France-KLM. Hij hoopt dat binnen enkele weken een naam bekend zal worden, zei hij op de Franse radio.

KPN heeft een rechtszaak aangespannen tegen het bedrijf TCL vanwege schending van patentrecht. De zaak werd aangespannen bij een rechtbank in Wilmington in de Amerikaanse staat Delaware.

Er is welgeteld één analistenadviesje nu. Verhoogd naar hold, daar vliegen de vonken ook niet echt van af. Hoe moet dat eigenlijk?

Binck: verhoogd naar hold (€4,60) = Kepeler Cheuvreux

De AFM meldt deze shorts:



De agenda is vrijwel leeg, maar we hebben wel de Ifo Geschäftsklima:

00:00 FNG AVA

09:00 Spanje inflatie PPI

10:00 Duitsland Ifo Geschäftsklima jun 101,8

16:00 VS verkopen nieuwe woningen mei

En dan nog even dit

Duidelijk I:

China and Europe warn a trade war could trigger a global recession https://t.co/bxVlMkhXWL pic.twitter.com/D3Q4lKg0hR — Bloomberg (@business) 25 juni 2018

Duidelijk II:

Turkey's Erdogan emerges victorious, setting him up for tighter grip on power https://t.co/u8nY3Ce8V5 — Reuters Top News (@Reuters) 25 juni 2018

Ook dat nog:

China’s yuan is slipping against the dollarhttps://t.co/LjCHNbYZSP — The Wall Street Journal (@WSJ) 25 juni 2018

Altijd wat met dit spul:

Oil falls on OPEC's deal to raise output, but markets to remain tight https://t.co/sSiQUc5jrq pic.twitter.com/kYO0tgF3BE — Reuters Top News (@Reuters) 25 juni 2018

Da's best veel?

Half of EU business leaders cut UK investment over Brexit: survey https://t.co/zR3LDfOVtj pic.twitter.com/lbDEB5MiDP — Reuters Top News (@Reuters) 25 juni 2018

Te laat om in de Dow Jones te blijven:

GE nearing deal to sell industrial engines unit to Advent: WSJ https://t.co/S1qgmQKjE0 pic.twitter.com/LCvMMGdmg0 — Reuters Top News (@Reuters) 25 juni 2018

Concurrentie voor YouTubé van Google:

Kies maar:

Streaming apps are vying for your money, each offering millions of songs. Here’s how to pick the best one.https://t.co/CYpNWJPJwy — The Wall Street Journal (@WSJ) 25 juni 2018

