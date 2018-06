Valutastormen (in uw porto)

Naar welke koers kijkt u 's ochtend als u wakker wordt het eerste? Dollar, S&P 500 of Bund future, of onze eigen 24 uurs IEX 25, die de AEX volgt?

Zelf kijk ik altijd als eerste naar EUR/USD. Ten eerste is de dollar de moeder aller assets (en meest geniale exportproduct ooit, naar mijn bescheiden overtuiging) en ten tweede zitten mijn eigen centen vooral in de in dollars genoteerde MSCI World Index en de zo van de dollar afhankelijke AEX.

Om precies te zijn: de MSCI World bestaat voor 60% uit Amerikaanse aandelen en - uit mijn hoofd- de AEX-bedrijven boeken dacht ik zo rond ook 60% van hun omzet in dollars. Kortom, voor mijn beleggingen is het van cruciaal belang wat die dollar doet. Soms windje mee, soms windje tegen.

Zo stelde mijn wereldindextracker vorig jaar teleur. In dollars was het resultaat prima, maar omgerekend in euro's was zakkies plakken lucratiever geweest. Dit jaar heb ik het windje echter in de rug. Kijk maar even. Dit is die MSCI World zowel in dollars als euro's over die periode (zonder dividend).

U ziet het, een verschil van dik 10%. Louter en alleen door die greenback, die in dit geval voor een eurobelegger als ik even de redneck uithing.

En toen werd het gisteren, het ECB-rentebesluit. In het verleden hebben we vaker EUR/USD één en zelfs twee centen zien bewegen op of een Fed of een ECB rentedingetje, maar die drie cent van gisteren was wel heel erg veel. En zo wist ik meteen dat ik geld verdiende. En dat klopt.

Hier ziet de S&P 500 van gisteren. Ondanks dat de index -0,4% daalde... juist. Het scheelt gewoon 4%. Ja, de S&P 500 is, zoals gezegd, niet hetzelfde als de MSCI World Index. U kunt die twee echter over elkaar leggen en de wereldindex tikt maar één keer per dag.

Nu heb ik mijn dollarrisico niet afgedekt, omdat de hele wereld nu eenmaal sinds Bretton-Woods in 1944 in dollars denkt en rekent. Misschien dat ik er ooit spijt van krijg als het ding volkomen naar de gallemiezen gaat, maar ik denk dat ik in dat geval bijtijds weet te schakelen :-)

Zelf doe ik het niet, maar als ik een specifiek land zou beleggen, zou ik dat niet doen zonder visie op de valuta van die natie. Als voorbeeldje geef ik een paar populaire adressen mee. Ik doe zonder herbelegd dividend, zodat u beter zicht hebt op puur en alleen het valuta-effect.

Let wel, kijk niet alleen naar de koerstik, maar ook de bewegingen onderweg. Want u zult net zien dat als ú er in zit... #saynomore

Japan:

China:

India:

Rusland:

Brazilië:

Ja, dat scheelt hier en daar nogal wat. Zeg maar gerust het verschil tussen een goede en slechte belegging. Opvallend is dat bij geen van deze markten u het valutawindje per saldo mee hebt. Ik zal u bijvoorbeeld Zuid-Afrika en Turkije besparen, maar er zijn er meer en erger kan ik u verzekeren.

Kortom, misschien is een visie op de valuta van een land belangrijker dan een veelbelovende economie en bedrijfsleven, als u in het buitenland wilt beleggen. Vergeet dat niet, het kan u een hoop frustratie besparen. Want het is een tikje zuur om door puur een munt niks te verdienen. Dat heb ik vorig jaar gemerkt.