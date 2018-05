h31jkoop,



Correct de terreur van de minderheid, die alle vrijheid van meningsuiting op schandalige vaak criminele wijze afstraft en ons afdwingt om allen in dit land allen tot de zelfde geloven te dwingen zich te bekeren, maakt niet uit of dit over zwarte piet gaat, of genders, of het global warming bedrog, over afkeer van het bedrijfsleven SHELL/EXXON, enzv., enzv.



Nederland is geen vrij land meer met originele eigen vrijheid van menings-uiting.

Je wordt in dit land publiekelijk vernietigt als je een andere mening hebt als de alles bepalende elite en onze media.

Onze Media zijn ook totaal gemanipuleerd en totaal afhankelijk van dhr. Rutte en zijn broeders in onbetrouwbaarheid en moeten hun mond houden en zich aanpassen aan de Overheid of geen werk meer en buitengesloten worden in de leugenachtige "HEL" van Den Haag.



Vrijheid van Menings-uiting en Democratie, wie gelooft daar nog in? Onze Nederlandse - EU maatschappij is een grootte open dictatuur geworden, waar je mening nooit telt en geen verschil ooit zal maken.

De EU is nu vergelijkbaar meer en meer met de zogenaamd democratische communistische dictatuur van China en Rusland en dat komt de EU-leiders zeer zeer goed uit.