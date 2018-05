Ik denk dat een fin-tech bank ook met minder mensen af kan. Er moet in de kosten gesneden worden en meen dat als de salaris rel niet had plaatsgevonden dit ook zou zijn aangekondigd. Dat zullen ze nu niet

aandurven en wat dat betreft heeft ING een probleem.



Echter, ik lees niets over de huidige waardering van ING tov de koers en het dividend rendement in bovenstaand artikel. Dat zou onderdeel uit moeten maken van de overpeinzing.