En daar was AkzoNobel weer

Hoe kan het dat Walt Disney op de beurs evenveel als Netflix waard is en waarom IBM en General Electric zelf (veel) geld verdienen, maar hun aandeelhouders droog brood eten. Wat een prachtig blog is dit:

Zeker vandaag vind ik daar troost in, want ik schat zelf alles verkeerd in. Ik had andere koersreacties op de cijfers van AkzoNobel, Randstad en Flow Traders verwacht. Bestaat er zoiets als beursvorm? U kent het ook: van die dagen dat u alles goed hebt, inschat en aan voelt en van die dagen....

Enfin, de daling van AkzoNobel valt mij vandaag gelet op die draak van een Q1's vanochtend:

Om u een idee te geven:

1 klein cijfer om AKZO kwartaal resultaat weer te geven. Men verdiende 0.35 per aandeel. Dat is 17% lager dan de verwachte 0.42 . Waarbij analisten al rekening hielden met lagere dollar en hogere grondstofkosten. Zo op @BNR — Corne van Zeijl (@beursanalist) 24 april 2018

Structureel probleem

Mijn collega Martin van de IEX Beleggersdesk is ook al niet zo positief, zijn vooruitblik:

Het plaatje voor FY18 oogt bleekjes: de hogere grondstofprijzen en negatieve valuta-effecten zullen volgens het concern het gehele jaar een negatieve invloed op de cijfers hebben. Dat hoopt het bedrijf (deels) te compenseren met verdere prijsverhogingen.



Echter, de verfmarkt is sterk concurrerend: als AkzoNobel het prijswapen te agressief hanteert, zal het zichzelf uit de markt prijzen. Veel ruimte heeft het verfconcern dan ook niet en dan blijft vooral het zoeken naar kostenbesparingen over als alternatief (lees: banen schrappen).

AkzoNobel ver onder de maat #AkzoNobel https://t.co/z8eraPTBOG — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) 24 april 2018

Dat het bij Marine and Protective Coatings niet goed draait, begrijpen we nog. Gelet op de hoogconjunctuur is het wel verontrustend dat Decorative Paints ook niet echt swingend draait. Kortom, het concern heeft ontzettend veel werk aan de winkel om omzet en winst weer omhoog te krijgen.

Vooral die stagnerende omzet is een structureel probleem en kan niet blijven duren zonder eens de andere lijntjes te raken? Kijk maar. U ziet:

Geel: koers

Blauw: winst per aandeel

Rood: omzet per aandeel

Groen: dividend per aandeel

Paars: koerswinstverhouding

Vorige CEO Ton Büchner wist wel ieder jaar meer winst uit dezelfde omzet te persen. Eerst nog even de losse eindje van de afsplitsing van Specialty Chemicals afhandelen en dan kan opvolger Thierry Vanlancker er tegenaan. Nieuwe business, overnames? Saneringen? Fusie met Axalta of zou PPG weer...?

Alle opties lijken open. De fantasie over AkzoNobel is weer eindeloos, omdat de fantasie in AkzoNobel even heel klein is? Misschien dat daarom de koersreactie ook meevalt.