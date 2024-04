AEX vermoedelijk weer lager van start na beroerde sessie in Azië

Wall Street sloot gisteren gemengd en Azië was al helemaal uit vorm. De futures wijzen op een lagere opening voor onze hoofdindex: -0,4%.

De drukte is vandaag prima te overzien. KPN gaat ex-dividend en er staan jaarvergaderingen gepland bij CM.com en NSI. Ook qua bedrijfscijfers is het voor deze week wel mooi geweest. Althans, bijna. Zo hebben ASML, Fastned, Just Eat Takeaway en Netflix al openheid van zaken gegeven. Dat was echter nog niet alles. Vandaag krijgen we nog cijfers van WDP en American Express. WDP was er vroeg bij (7.00u) en voor American Express (13.00u) moet u nog even geduld hebben.

Vanmiddag kunt u het lekker rustig aan doen, want dan is de agenda leeg. En zorg dat u volgende week weer fris bent, want er komen cijfers van bedrijven voorbij die u niet wil missen. Om er maar een aantal te noemen: Adyen, Besi, Flow Traders, Unilever, Heineken, Tesla, Spotify en Texas Instruments.

Sterke winstgroei WDP

Barclays is in ieder geval vol vertrouwen over WDP. "Hoewel de bedrijfswaarderingen hoger liggen dan in andere vastgoedsectoren, verwachten we een sterke winstgroei en zijn de activawaarde aantrekkelijk gewaardeerd", zeiden de analisten van de Britse bank over de sector van logistiek vastgoed waarin WDP actief is.

De eerstekwartaalcijfers van WDP in 2024 tonen op het eerste oog een positief beeld. De EPRA-winst steeg met 15,3% naar €72,3 miljoen euro, met een winst per aandeel die met 7% toenam tot €0,33 euro. Deze groei werd voornamelijk gestuwd door organische huurstijgingen, geslaagde projecten en overnames, ondersteund door een opvallend lage financieringskost ondanks de hoge rentetarieven.

Verder blijft de balans van WDP robuust, met een loan-to-value ratio van 34,4% en een sterke liquiditeitspositie van ongeveer €1,9 miljard euro aan ongebruikte kredietlijnen. De gedisciplineerde kapitaalverhogingsstrategie en efficiënte kapitaalbenutting onderstrepen de financiële kracht en veerkracht van het bedrijf te midden van een volatiele renteomgeving. Met een aanzienlijke investeringspijplijn van ongeveer €500 miljoen euro en de succesvolle start van het groeiplan #BLEND2027, dat tot doel heeft tegen 2027 een totaal investeringsvolume van 1,5 miljard euro te bereiken, is WDP goed gepositioneerd om zijn groeitraject voor winst voort te zetten.

Voor beleggers ook wellicht goed om even met een schuin oog te kijken naar Akzo Nobel, omdat de Amerikaanse rivaal PPG gisteren nabeurs met hun eerstekwartaalcijfers kwam. PPG kent u wellicht van de merken Sigma en Histor. Bovendien probeerde PPG Akzo zo'n zes jaar geleden over te nemen, wat niet lukte.

"PPG Industries boekte in het eerste kwartaal van 2024 een hogere winst doordat de inputkosten daalden, maar de omzet daalde door lagere volumes in zowel de prestatiecoatings- als de industriële coatingsactiviteiten. Chief Executive Tim Knavish zei dat de winsten uit zijn activiteiten in Mexico, China en India het gebrek aan grote klantenlasten en doorberekende energietoeslagen in Europa niet konden compenseren, wat de resultaten in het kwartaal van vorig jaar een boost gaf."

$PPG | PPG Industries Q1 Earnings:

- Adj EPS $1.86 (Est. $1.86)

- Sales $4.31B (Est. $4.43B) ??

- Board Authorizes $2.5BShare Repurchase Program

- Expects Q2 Organic Sales Growth To Be In Up Low Single Digits, Adjusted EPS Of $2.42-$2.52 (Est. $2.55) — Benzinga (@Benzinga) April 18, 2024

Netflix overtreft verwachtingen

Ook Netflix kwam met cijfers. De verwachtingen waren echter hooggespannen. Analisten geraadpleegd door FactSet rekenen gemiddeld op een winst per aandeel van $4,51 dollar en een omzet van $9,3 miljard dollar. Het aantal abonnees zal naar verwachting fors zijn gestegen afgelopen kwartaal. De verandering om het zogeheten password-sharing te stoppen, evenals het realiseren van stijgende reclame-inkomsten leverde een substantiële bijdrage aan de omzetstijging. Later volgt uiteraard een uitgebreide analyse van onze Beleggersdesk.

"Een aantal van 9,3 miljoen gebruikers abonneerde zich op de streamingdienst. Dit bracht het totaal op 269,6 miljoen betalende abonnees. Analisten hadden gemiddeld gerekend op een toename met 5,1 miljoen klanten naar een totaal van 264,2 miljoen abonnees. De nettowinst steeg van $1,3 miljard dollar een jaar eerder naar $2,3 miljard, ofwel $5,28 dollar per aandeel. Voor het tweede kwartaal van 2024 voorspelde het bedrijf een omzetgroei van 16%."

Netflix Q1 2024 Earnings: Subscriber Tally Jumps By 9.3M https://t.co/2eJY5TTT0J — Marsden Proctor (@marsproctor) April 19, 2024

Wall Street sluit verdeeld

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag verdeeld gesloten. De S&P500-index sloot uiteindelijk 0,2% lager op 5.011,12 punten. De Dow Jones-index steeg met 0,1% tot 37.775,38 punten en technologie-index Nasdaq daalde 0,5% tot 15.601,50 punten.

Beleggers lijken wat terughoudender te zijn geworden na de aangepaste renteverwachtingen van de Federal Reserve. Ook Fed-bestuurder John Williams gaf donderdag in een toespraak aan geen haast te hebben met een renteverlaging.

Dat was opnieuw een bevestiging dat een verlaging voorlopig niet aan de orde is voor de Federal Reserve. De kans op een verlaging in juni is inmiddels gedaald tot circa 16%, volgens de CME FedWatch Tool.

Azië kleurt donkerrood

Dan naar Azië, waar de Nikkei index vanochtend de grootste daler was met een verlies 2,4%, gevolgd door Seoel met 1,6%. Hongkong en Sydney verliezen ruim 1%, terwijl Shanghai de schade beperkt tot minder dan 0,5%.

De Aziatische beurzen koersten vrijdagochtend scherp lager na berichten van een raketaanval van Israël op Iran. Amerikaanse regeringsbronnen bevestigden tegen onder meer televisiezender CNN dat Israël afgelopen nacht raketten heeft gelanceerd die doel troffen in Iran.

Iran ontkent vooralsnog de aanval. Donderdagavond zei de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken Hossein Amir-Abdollahian tegen CNN dat een militaire actie van Israël een "onmiddellijke en maximale" reactie zou krijgen.

Ook was er aandacht voor de Japanse inflatiecijfers over maart. De consumentenprijzen in Japan zijn in maart iets minder sterk gestegen dan een maand eerder. Dit bleek vrijdag uit overheidscijfers. De inflatie bedroeg op jaarbasis 2,7 procent. Dat was 2,8 procent in februari. Vooraf rekenden economen op een jaar-op-jaar inflatie van 2,7%. De definitieve cijfers bleken in lijn met de verwachting.

???? #Japan | #BOJ's Ueda signals possible rate hike if weak yen boosts inflation – Reuters https://t.co/59SUDPklR2 — Christophe Barraud???? (@C_Barraud) April 19, 2024

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting lager.

Europese futures wijzen op een overwegend lagere opening.

Azië eindigde kansloos in het rood.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 18.

De euro daalt tot 1,0630 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,79%.

De goudprijs stijgt met 0,1% naar $2.382 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $82,08.

Bitcoin zakt weg en noteert op $61.841.

Nieuws

Het belangrijkste nieuws van ABM Financial News:

07:58 Ebusco ontvangt Franse opdracht

07:52 Beursblik: Berenberg verlaagt koersdoel Fastned

07:38 Sterke winstgroei WDP in eerste kwartaal

07:21 Iets minder inflatie in Japans

07:11 Europese beurzen openen stevig lager

07:07 Aziatische beurzen kleuren donkerrood na raketaanval Israël op Iran

07:03 Beursagenda: macro-economisch

07:02 Beursagenda: buitenlandse fondsen

07:00 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

18 apr PPG ziet winst stijgen maar verkoop dalen

18 apr Beursupdate: AEX op Wall Street

18 apr Wall Street verdeeld gesloten

18 apr Netflix overtreft de verwachtingen

18 apr Olieprijzen stabiliseren na de terugval van woensdag

18 apr Wall Street kan opnieuw de openingswinsten niet vasthouden

18 apr Europese beurzen hoger gesloten

18 apr L'Oréal groeit verder

Agenda 19 april 2024

00:30 Japan inflatie maart

07:00 WDP Q1-cijfers

08:00 EU producentenprijzen maart

08:00 VK detailhandelsverkopen maart

08:45 Fra ondernemersvertrouwen april

09:00 KPN €0,098 ex-dividend

09:00 CM.com jaarvergadering

09:00 NSI jaarvergadering

13:00 American Express Q1-cijfers

En dan nog even dit

Nico Bakker over de koersdaling van Pharming gisteren

#PHARMING is vandaag de gebeten hond, ruim 8% onderuit, vrije val, uiteraard MRI en OS...even reactie afwachten..... pic.twitter.com/NvA7ogZUQv — Nico PR Bakker (@TheDailyTurbo) April 18, 2024

De meningen blijken te verschillen

Copper traders and executives are debating whether this is the beginning of a long-awaited bull market. Not everyone is convinced, write @jfarchy and @jamesattwood https://t.co/p4FiUHrbOa — Bloomberg Markets (@markets) April 18, 2024

Nog genoeg potentieel voor Netflix?

Netflix’s password crackdown has stirred up a wave of subscription revenue that still has a lot of room to run. https://t.co/DuijCk7p6Q — FORTUNE (@FortuneMagazine) April 18, 2024

Ook bitcoin gaat in de correctiemodus

BTC/USD: Bitcoin Briefly Dips Below $60,000 as Crypto Market Sheds $200B in Broad Pullback https://t.co/UCcPFlIMmf — X Crypto News (@TopCrypto_News) April 18, 2024

Veel plezier en succes vandaag.