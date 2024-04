Consumentenbond daagt Albert Heijn voor rechter om fouten in kassabonnen Bericht delen via: Kopieer link Categorie: Redactioneel

De Consumentenbond heeft Albert Heijn gedagvaard vanwege jarenlange fouten op kassabonnen. De Consumentenbond eist dat de supermarktketen inzage geeft in interne onderzoeken over kassabonfouten en consumenten compenseert voor de geleden schade. De Consumentenbond deed de afgelopen jaren meerdere malen onderzoek naar verschillen tussen de prijzen bij het schap en bij de kassa. Daaruit bleek dat kassabonnen van Albert Heijn, Jumbo en Plus vaak niet kloppen. Hoewel supermarkten keer op keer beterschap beloofden, bleef het fouten op de kassabon regenen. Daarom stelde de Consumentenbond de supermarkten hier afgelopen jaar voor aansprakelijk en vroeg hen om een compensatievoorstel. Volgens Sandra Molenaar, directeur van de Consumentenbond, had Albert Heijn aangegeven dat het probleem heel klein was, maar de retailer weigerde inzage te geven. Door dit via de rechter alsnog af te dwingen, hoopt de Consumentenbond de schade beter te kunnen vaststellen, met het oog op een schadevergoeding voor consumenten. Strooischade De Consumentenbond meldt dat de schade per bezoekje aan de supermarkt relatief klein is. Dit wordt 'strooischade' genoemd. Maar als alle beetjes bij elkaar wordt opgeteld, gaat het volgens de belangenorganisatie om miljoenen euro's. De Consumentenbond eist daarom dat Albert Heijn, Jumbo en Plus de schade gaan vergoeden.

