Slotcall: AEX is weer terug bij af en het mysterie van Alfen

Het venijn zit hem in de staart, zo blijkt maar weer. De AEX (+0,1%) ging vlak van start, bouwde de winst gedurende de dag verder uit en zag diezelfde winst op het laatste moment verdampen als sneeuw voor de zon. De AEX sluit uiteindelijk op 884,07 punten.

De AMX (-0,4%) en AScX (-1,5%) kleuren rood. De grootste daler is Alfen (-12%). Een concrete aanleiding voor de koersdaling is lastig aan te wijzen. Is het een naijleffect van de slechte nieuwsstroom van voorgaande weken? Toen bleek al dat het concern te maken heeft met vochtproblemen in de middenspanningsruimtes en dat de benoeming van de nieuwe CFO niet doorgaat en zagen beleggers een duidelijke opbouw van shortposities.

Heeft het dan te maken met het nieuws van Tesla? Concern gaat namelijk een groot deel van zijn personeel ontslaan. Op de werkvloer van Tesla gaan volgens Electrek geruchten rond over een grote reorganisatie, waarbij tot 20% van de banen verloren zou gaan. Dat komt neer op tienduizenden ontslagen. Tesla heeft zijn slechtste kwartaal ooit achter de rug en ytd noteert het aandeel -33%.

Dan naar Wall Street, dat licht hoger van start ging en waar Goldman Sachs (+3,5%) fors meer omzet en winst maakte dan de markt verwachtte. Hieronder ziet u de actuele (17.30u) stand van zaken.

Macro: cijfers van ASML, JET, TomTom, Fastned en meer

Beleggers kunnen zich opmaken voor het cijferseizoen nadat afgelopen vrijdag de Amerikaanse banken het cijferseizoen aftrapten. De winsten waren hoger dan verwacht, maar de koersen daalden harder dan verwacht. Afgelopen weekend zaten beleggers al op scherp, nadat Iran Israël besloot aan te vallen. Economen voorzagen een directe stijging van de olieprijs, maar die blijft vooralsnog uit.

Oorlog betekent vreugde op de beurs, zo blijkt gek genoeg maar weer. Het Duitse Rheinmetall stijgt 1,1% en Shell daalt 1,5%. Nico Bakker, technisch analist (BNP Paribas) waarschuwt voor topvorming als opmaat voor een (niet meer dan gezonde) correctiebeweging. Volgens Bakker zit de kans er dik in dat er binnenkort een einde komt aan het mooie koersverloop van Shell. "Kortom, een rondje winstnemingen in afwachting van nieuwe koopkansen", concludeert Bakker.

Vandaag gaan de aandelen ForFarmers en Nedap bovendien ex-dividend en heeft Kendrion haar jaarvergadering. Er zal ongetwijfeld verder worden gesproken over de verkoop van de automotive-activiteiten. Morgen publiceert China cijfers over de economische groei over het eerste kwartaal, evenals industriële productie en detailhandelsverkopen. In Nederland openen B&S Group en Fastned de boeken, gaat Fugro ex-dividend en organiseert PostNL haar jaarvergadering.

Op woensdag zitten we klaar voor de cijfers van ASML, Just Eat Takeaway, CM.com en TomTom. KPN houdt dan haar jaarvergadering. In de dagen daarna weten we meer over Nederlandse werkloosheid, de Amerikaanse wekelijkse steunaanvragen en leidende indicatoren. NSI en Sligro cijferen en PostNL gaat ex-dividend. KPN noteert vrijdag ex-dividend. Verder komen Deliveroo, Netflix, Procter & Gamble en Easyjet met cijfers. Concurrent Lufthansa gaf een winstwaarschuwing vandaag. Ook de vliegaandelen AirFrance-KLM en Ryanair liggen niet goed.

Bevestigd: CVC kiest Amsterdam voor beursnotering

De geruchtenmolen rondom de private equity-reus CVC Capital Partners draaide de afgelopen dagen op volle toeren. Tot er in de loop van de ochtend duidelijkheid kwam: CVC kiest Amsterdam voor een beursnotering. Het vanuit Luxemburg opererende fonds, met zo'n €186 miljard onder beheer, maakte vandaag bekend een beursnotering op het Damrak aan te gaan. CVC had eerder al IPO-plannen (mei 2022 en november 2023), maar deze kwam er steeds niet van wegens ongunstige financiële markten toentertijd.

De investeerder wil voor 250 miljoen euro nieuwe aandelen uitgeven en ook bestaande aandelen verkopen voor een totaalbedrag van minimaal €1,25 miljard, om voldoende liquiditeit in het aandeel te creëren. Door een overtoewijzingsoptie kan dit bedrag nog stijgen. De mediaberichten spraken van €1,25 miljard euro als beoogd bedrag van de beursgang en een waardering van het gehele bedrijf op €13 miljard tot €15 miljard. CVC zit met zijn investeringen onder meer in Formule 1 en in totaal in 120 bedrijven, waaronder parfumerieketen Douglas, dat recent al naar de beurs ging.

Jitse Groen: ‘Het is niet gek dat er interesse is om ons van de beurs te halen’

Just Eat Takeaway is dankzij verschillende overnames nu een van de grootste maaltijdbezorgers ter wereld. Maar op de beurs werd het aandeel de afgelopen jaren juist veel minder waard. Toch blijft CEO Jitse Groen optimistisch. Hij vertelt onder meer over het Nederlandse ondernemersklimaat, de veelbesproken fee caps in New York en de geplande verkoop van Grubhub.

ARM blijft marktaandeel winnen

De Arm-chiparchitectuur blijft marktaandeel winnen in de CPU-markt van x86-CPU’s van Intel en AMD. Met het basisontwerp van de Arm-chip worden vele andere chips ontworpen. Het meest recente voorbeeld hiervan is de nieuwe chip van Alphabet. Alphabet is al lang bezig met het ontwerpen van eigen chips, maar de nieuwste chip Axion is de eerste CPU en die is gebaseerd op de Arm-architectuur.

Hierdoor zal het bedrijf relatief minder Intel- en AMD-chips nodig hebben. De chip is voor eigen gebruik in de datacenters van het bedrijf, maar kan ook gebruikt worden door klanten van de clouddiensten. Amazon en Microsoft hebben ook zelfontworpen Arm-CPU’s waarvoor hetzelfde geldt. Of het aandeel koopwaardig is, leest u hieronder.

BASF op jacht naar eerherstel

Voor BASF was 2023 een jaar om snel te vergeten. Ter herinnering: het Duitse chemiebedrijf verlaagde tot tweemaal toe de eigen verwachtingen voor het jaar, maar wist zelfs deze outlook niet te halen. Wat rest is een rapport met veel minnen en niet toevallig past dat geheel bij de huidige situatie van BASF.

Aan Markus Kamieth is het als nieuwe CEO de taak om met oplossingen te komen voor de lange lijst met problemen. Dit gaat over onder meer een omvangrijke reorganisatie en beoogde kostenbesparingen, maar ook het succesvol afstoten van activiteiten. Lukt het BASF bijvoorbeeld om ondanks de zorgen van de Duitse regering, Wintershall DEA te verkopen aan het Britse olieconcern Harbour Energy?

Top 3 stijgers en dalers

Alfen is de daler van de dag. ForFarmers en Nedap (gaan vandaag beide ex-dividend) maken het rijtje dalers compleet. ASMI, Adyen en Signify doen het vandaag stukken beter.

Rentes

De rentes lopen over de gehele linie op. De Nederlandse vergoeding op tienjaars-staatspapier bedraagt nu 2,72%.

Brede markt

De euro wint 0,04% en noteert op 1,0639. Goud staat licht hoger op $2.349. Zilver (+2,4%) krijgt de handen ook op elkaar en noteert op $28,58. De volatiliteitsindex (CBOE VIX) stijgt naar 17,48. De bitcoin-trein krijgt een halt toegeroepen en noteert op $66.210,62. Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $84,01 dollar.

Het Damrak

NX Filtration (-2,2%) ziet de CFO vertrekken en krijgt koersdoelverlagingen van Berenberg en KBC Securities.

(-2,2%) ziet de CFO vertrekken en krijgt koersdoelverlagingen van Berenberg en KBC Securities. ASML (+0,4%) blijft in de buurt van het all-time high op 949,20 in aanloop op de cijfers. Wanneer komt de magische €1000 op het bord?

(+0,4%) blijft in de buurt van het all-time high op 949,20 in aanloop op de cijfers. Wanneer komt de magische €1000 op het bord? Vastned (-1,3%) heeft een overbruggingsfinanciering van 225 miljoen euro met ABN AMRO en Rabobank ondertekend, nadat de overeenkomst op 15 februari was aangekondigd.

(-1,3%) heeft een overbruggingsfinanciering van 225 miljoen euro met ABN AMRO en Rabobank ondertekend, nadat de overeenkomst op 15 februari was aangekondigd. Heijmans (-0,9%) tekende vandaag samen met vijf partners een raamcontract met Gasunie voor het onderhoud en beheer van het aardgasleidingennetwerk en de aanleg van nieuwe leidingen voor waterstof, groen gas en CO2.

(-0,9%) tekende vandaag samen met vijf partners een raamcontract met Gasunie voor het onderhoud en beheer van het aardgasleidingennetwerk en de aanleg van nieuwe leidingen voor waterstof, groen gas en CO2. Just Eat Takeaway (-1,5%) blijft hangen rond de €15. IEX sprak met CEO Jitse Groen.

(-1,5%) blijft hangen rond de €15. IEX sprak met CEO Jitse Groen. Signify (+1,8%) is aan een mooie rally bezig met zo'n 12,5% koerswinst de afgelopen maand.

(+1,8%) is aan een mooie rally bezig met zo'n 12,5% koerswinst de afgelopen maand. Adyen (+2,0%) krijgt een koersdoelverhoging van Citigroup: van €1700 naar €1800.

Agenda: dinsdag 16 april

00:00 PostNL - Jaarvergadering

04:00 Economische groei - Eerste kwartaal (Chi)

04:00 Industriële productie - Maart (Chi)

04:00 Detailhandelsverkopen - Maart (Chi)

07:00 B&S Group - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Fastned - Cijfers eerste kwartaal

07:00 Beiersdorf - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

08:00 Werkloosheid - Februari (VK)

09:00 SBM Offshore - Ex-dividend

11:00 Handelsbalans - Februari (eur)

11:00 ZEW economisch sentiment - April (Dld)

13:00 Bank of America - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Johnson & Johnson - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 Morgan Stanley - Cijfers eerste kwartaal (VS)

13:00 UnitedHealth - Cijfers eerste kwartaal (VS)

14:30 Woningbouw en vergunningen - Maart (VS)

15:15 Industriële productie - Maart (VS)

En dan nog even dit

Hongkong keurt Bitcoin en Ethereum spot ETF's goed

Hongkong heeft de allereerste Bitcoin en Ethereum spot ETF's goedgekeurd.



Tesla doet flink wat personeel van de hand

BREAKING: TESLA TO LAYOFF 15,000 OF ITS EMPLOYEES ACCORDING TO INTERNAL TESLA MEMO



Geen 'klimaatwinst'

Recorddaling CO2-emissie van Nederlandse grote uitstoters.

Bijgaand de factoren voor de daling van de CO2-emissie door stroomproductie.

Recorddaling CO2-emissie van Nederlandse grote uitstoters.

Bijgaand de factoren voor de daling van de CO2-emissie door stroomproductie.

Daling CO2-industrie betreft vooral verplaatsing productie naar buiten de EU en vormt geen 'klimaatwinst'.

