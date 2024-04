Technische analyse: olieprijzen

De olieprijzen reageerden afgelopen dagen nauwelijks op de opgelaaide onrust in het Midden-Oosten. Volgens analisten vraagt de markt zich af of Israël van plan is om wraak te nemen op de Iraanse aanval. Dat zou voor nieuwe onrust kunnen zorgen. Een escalatie is echter uitgebleven, ook blijken er hogere olievoorraden in de VS te zijn.

Het hoogste punt van Brent olie sinds oktober is al op 5 april gevormd rond $91,83, sindsdien zakken de koersen flink terug. Er is dus nog geen paniek op de oliemarkten.

Indien we iets langer terugkijken dan valt op dat de olieprijs al flink is gestegen. Brentolie is sinds het low rond $72,26 van medio december flink opgelopen. Year-to-date staat Brent 12,5% in de plus. Light sweet olie (WTI) is eveneens fors in waarde gestegen, na een low op 15 december rond $67,75. WTI staat year-to-dat ruim 14% hoger.

Waakvlammetje

Overigens beweegt de olieprijs sinds maart 2023 vooral zijwaarts, zoals onderstaande grafieken goed laten zien. Bij Brent ligt er weerstand tussen $95,84 en $99,45, bij WTI in de zone $94,57 en $97,64. Pas als deze barrières gebroken worden kan de olieprijs verder omhoog. Ik heb die zijwaartse trend recent hier besproken: https://www.iex.nl/Artikel/793236/Kan-de-olieprijs-van-het-waakvlammetje-af.aspx

De serie hogere bodems van de afgelopen maanden wijst er wel op dat we binnenkort misschien meer moeten betalen aan de pomp. Ik beoordeel de langetermijngrafieken van Brent-olie en WTI.

Brent-olie op weg naar weerstand

De prijs van Brent-olie beweegt al ruim een jaar in zijwaartse richting, boven steun $70,05 (bodem van 24 maart 2023). Er ligt weerstand tussen $95,84 (top september 2023) en $99,45 (top eind 2022). De vraag naar ruwe olie lijkt weer aan te trekken, nu in de afgelopen maanden meerdere hogere koersbodem worden gevormd. Indien de olieprijs de weerstandszone weet te breken, verbetert het technische plaatje verder.

De volgende barrière ligt rond de toppen van 2022 tussen $125 en $133. Het 200-daags voortschrijdende gemiddelde krult langzaam opwaarts. Dat wijst op een verbetering in de technische conditie.

WTI-olie daagt weerstand uit

WTI flirt met de weerstandszone tussen $94,57 (gevormd op 29 september 2023) en $97,64 (top medio 2022). Onder de oppervlakte laat de olieprijs een verbetering zien. De recent gevormde hogere bodems signaleren aantrekkende vraag. Pas als de olieprijs boven de weerstand weet te breken, komt er ruimte voor verdere stijgingen.

De volgende koersdoelen liggen in de zone $123,62 en $128,88, de toppen uit 2022. Afgezien van de recente turbulentie beweegt WTI zijwaarts boven de bodem van 24 maart 2023 rond $64,41. Bij WTI draait de 200-dagenlijn voorzichtig omhoog. Dit duidt op een verbetering in de technische omstandigheden.