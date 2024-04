Aanval van Iran op Israël: dit moet u weten

Iran heeft vannacht meer dan 300 drones en raketten afgevuurd op Israël, als vergelding voor de aanval op het Iraanse consulaat in de Syrische hoofdstad Damascus, eerder deze maand.

Israël claimt 99% van de drones te hebben afgeweerd en kreeg hierbij hulp van de VS, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. De aanval heeft vijf uur geduurd. Er zouden geen gewonden zijn gevallen, maar bedenk wel dat in een oorlog de waarheid het eerst sneuvelt.

VS niet betrokken bij eventuele tegenaanval

De actie van Iran is een vergelding voor de aanval op het Iraanse consulaat in Damascus, op 1 april. Daarbij kwamen zeven officieren van de Revolutionele Garde om het leven. Israël, dat deze aanval heeft bevestigd noch ontkend, was al in de hoogste staat van paraatheid.

Israël heeft al aangekondigd dat Iran een aantal slapeloze tegemoet gaat. De Amerikaanse president Joe Biden zegt dat de Verenigde Staten niet betrokken zullen zijn bij een eventuele tegenvaanval. Hij heeft naar verluidt ook tegen Israël gezegd dat hij tegen een tegenaanval is, uit angst voor verdere escalatie van het conflict.

G7 bijeengeroepen

Biden wil de leden van de G7 vandaag bijeen roepen, voor een diplomatiek antwoord op wat hij noemt 'deze brutale aanval' van Iran. De EU, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Tsjechië, Denemarken, Frankrijk, Mexico en Noorwegen hebben de aanval veroordeeld.

De Russische plaatsvervangend VN-ambassadeur Dmitry Polyanskiy heeft op Telegram gezegd dat de Veiligheidsraad een brief van zowel Israël als Iran heeft ontvangen. Iran stelt hierin dat zijn aanval binnen het VN Handvest viel dat het recht op zelfverdediging regelt. Ook zou Iran hebben gewaarschuwd bij een eventuele reactie van Israël krachtiger te zullen reageren.



Israël wil de oorlog in Gaza 'met volle kracht' voortzetten. Volgens Israël zou Hamas een voorstel van bemiddelaars voor een staakt-het-vuren hebben afgewezen.

Wat gaat de olieprijs doen?



De grote vraag is wat de olieprijs gaat doen. Het huidige conflict in het Midden-Oosten heeft tot nu toe nog geen noemenswaardige invloed op de olieproductie, maar als het conflict zich uitbreidt, kan dat veranderen.



De olieprijzen zijn dit jaar fors opgelopen. Voor een vat WTI wordt 18% meer betaald dan rond de jaarwisseling en Brent-olie is ruim 16% in prijs gestegen. Een vat Brent-olie koerst inmiddels boven de $90. Dat is nog wel onder de piek van 2022, toen de olieprijzen boven de $100 noteerden.





De prijsstijging heeft niet alleen te maken met de onrust in het Midden-Oosten (en ook Oekraïne), maar ook met de productiebeperkingen van de OPEC+ landen en de grote (en toenemende) vraag naar olie.