AEX gaat vrolijk door en Amerikaanse grootbanken trappen cijferseizoen af

Wall Street sloot gisteren hoger en in Azië zit de stemming er wat minder goed in. Ondanks dat wijzen de futures op een hogere opening voor onze hoofdindex: +0,2%.

Het koersverloop van de AEX (van deze week) vertoont opmerkelijk veel gelijkenissen met een achtbaan. Bent u ooit in een achtbaan geweest met drie vrije vallen zoals de onderstaande koers laat zien? In ieder geval, zo blijkt maar weer dat u voor een adrenalinekick zowel op de beurs terecht kunt als in een attractiepark.

Gezien de macro-economische agenda is dat avontuurlijke ritje niet heel gek, maar we zijn nog niet klaar. De meeste market movers hebben desalniettemin de revue gepasseerd. Vandaag publiceren Duitsland en Frankrijk nog hun inflatiecijfers, gaan Ahold Delhaize en BAM ex-dividend en trappen de Amerikaanse grootbanken het cijferseizoen - traditiegetrouw - af. In de loop van de middag rapporteren BlackRock, Citigroup, J.P. Morgan Chase en Wells Fargo hun cijfers over het eerste kwartaal.

Verder vallen er cijfers uit het VK over de industriële productie en handelsbalans te bewonderen. Evenals Amerikaanse cijfers over importprijzen en consumentenvertrouwen - later op de dag. Voor volgende week springt er één cijferend Nederlands aandeel meteen in het oog: ASML. Volgende week woensdag (17 april) komt de Veldhovense chipper met hun cijfers nadat TSMC eerder deze week meldde meer omzet geboekt te hebben.

Meer omzet voor TSMC: Taiwan Semiconductor Manufacturing Company heeft in maart meer omzet geboekt. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Taiwanese fabrikant van halfgeleiders. https://t.co/WqtYepKVhi pic.twitter.com/PhIvKpOCi6 — BeursTweets (@beurstweets) April 10, 2024

"Schrijf inflatie niet zomaar af"

Dat is de boodschap van Vincent Juvyns, Global Market Strategist bij J.P. Morgan Asset Management. Afgelopen week domineerde het macronieuws de krantenkoppen, met bijvoorbeeld het rentebesluit van de ECB en op woensdag de Amerikaanse inflatiecijfers.

Die vielen voor de derde keer op rij hoger uit dan verwacht: 3,5% jaar-op-jaar. Daarmee neemt de kans op een renteverlaging door de Fed in juni verder af. "De ECB kan eerder verlagen. Voor juni schat ik de kans in op meer dan 50%", vertelt Juvyns tegen IEX.

Eerder gaf Jamie Dimon, de CEO van J.P. Morgan Chase, aan dat de Amerikaanse tienjaarsrente wel eens richting de 8% zou kunnen bewegen. Hij is daarmee een van de extreemste economen die stellen dat de markt prima blijft functioneren zonder een renteverlaging, toch?

"Klopt, dat is een groot verschil. Maar denk eens terug aan mijn uitspraak in december 2023. Toen bedroeg de vergoeding over een 10-jaars staatslening 3,8%. Ik zei toen dat het zeer reëel zou zijn als de US Treasury zou oplopen tot 4,5%. Gisteren, voor het rentebesluit van de ECB, was het 4,6%.

Op het gebied van inflatie zouden er grote problemen moeten optreden wil de Amerikaanse 10-jaarsrente richting de 8% bewegen. Om eerlijk te zijn lijkt een rentepercentage hoger dan 5% mij onwaarschijnlijk. Een rente tussen de 4% en 5% lijkt mij een passendere bandbreedte", legt Juvyns uit.

Gisteren nam de ECB al een rentebesluit (unchanged; 4,50%). Denkt u dat de ECB wel eens eerder kan gaan verlagen dan de Fed?

"De ECB heeft aanzienlijk meer redenen om de rente te verlagen: de inflatie in de eurozone is gedaald en de economie draait minder goed dan de Amerikaanse. Dat heeft dan weer gevolgen voor de euro ten opzichte van de dollar. Want als de ECB eerder verlaagt, verzwakt de euro ten opzichte van de dollar, wat kan leiden tot hogere inflatie.

Het is een kwestie van renteverschillen: je krijgt nu meer interest op een dollar-investering dan op een euro-investering. Dat maakt de dollar sterker en dus de euro zwakker. Als de kloof tussen de euro en de dollar groter wordt – op rentevlak – is dat nog voordeliger voor de dollar."

Wat zegt deze beursweek ons? Moeten beleggers zich zorgen maken of juist niet? Het volledige interview is vanaf 08.30u gratis te lezen op Belegger.nl. Terug naar Beursplein 5, waar Henk Schouten (CEO van Porceleyne Fles) de beursdag gaat openen. Want:

Royal Delft Group viert 70 jaar beursnotering!

In 1954 noteerde het lokale aandeel Porceleyne Fles N.V. op de Amsterdamse beurs. Nu, 70 jaar later, is het deze ochtend aan CEO Henk Schouten om de beursdag te openen met een knal op de gong. De fabrikant van het iconische en ambachtelijke Delfts blauw - waarvan de geschiedenis teruggaat tot 1653 - is inmiddels bekend in binnen- en buitenland als Royal Delft.

Mocht u meer van Henk Schouten willen horen, beluister dan vanmiddag zeker onze IEX BeleggersPodcast.

Wall Street hoger en vooral Nasdaq overtuigt

De Amerikaanse beurzen zijn donderdag overwegend hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 0,7% op 5.199,06 punten, de Dow Jones-index daalde fractioneel op 38.459,08 punten en de Nasdaq sloot liefst 1,7% hoger op 16.442,20 punten. Dat was een nieuw record voor de techindex.

De groene slotkoersen volgen op een lager slot woensdag, toen de rentevrees toesloeg na tegenvallende inflatiedata uit de Verenigde Staten. De obligatierentes liepen na de inflatiecijfers hard op, wat volgens menig analist een "compleet krankzinnige" beweging was.

Verder nog wat bedrijfsnieuwtjes: meerdere toezichthouders in de Verenigde Staten onderzoeken Morgan Stanley over de manier waarop het klanten controleert die het risico lopen geld wit te wassen via de vermogensbeheertak van de bank. De aandelen van Morgan Stanley leverden 5,3% in.

De aandelen van Micron Technology stegen donderdag met 4,4%, nadat de Amerikaanse chipfabrikant zei te verwachten dat de recente aardbeving in Taiwan zal leiden tot een impact van maximaal 5% op de levering van DRAM-chips in een kalenderkwartaal.

Azië overwegend lager

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag overwegend lager, ondanks een hoger slot op Wall Street donderdagavond. De grootste daler was de Hang Seng index in Hongkong met een verlies van 1,7%, gevolgd door Seoel met een daling van 0,8%. De Nikkei index in Tokio noteerde wel hoger, met een stijging van 0,3%.

De Bank of Korea hield vanochtend voor de tiende keer op rij de rente ongewijzigd op 3,50%. De Zuid-Koreaanse inflatie bedroeg in maart 3,1%, waar wordt gestreefd naar 2,0%. Verder is de markt in afwachting van Chinese ex- en importcijfers. Hieronder ziet u een overzicht van de stijgende en dalende indices, met de Nikkei als koploper.

Kendrion verkoopt automotive-activiteiten in Europa en VS

Kendrion verkoopt de Automotive-tak in Europa en de VS met een bedrijfswaarde van €65 miljoen euro aan Solero Technologies. Dit maakte de specialist in elektromagneten vrijdagochtend bekend.

Met deze desinvestering doet het bedrijf afstand van ongeveer €210 miljoen euro aan omzet, goed voor ongeveer 80% van de omzet van de totale Automotive-activiteiten, €19 miljoen euro aan EBITDA en €11 miljoen euro aan nettowinst. Hiervoor aangepast kwam de genormaliseerde EBITDA van Kendrion in 2023 uit op €42,1 miljoen euro in plaats van €53,1 miljoen euro.

De stand van zaken

De AEX opent naar verwachting hoger.

Europese futures wijzen op een overwegend hogere opening.

Azië eindigde grotendeeld in het rood.

De CBOE VIX-index (volatiliteit) noteert op 14,91.

De euro daalt tot 1,0712 dollar.

De Nederlandse tienjaarsrente staat op 2,77%.

De goudprijs stijgt met 0,7% naar $2.389 per troy ounce.

Voor een vat WTI-olie betaalt u nu $85,58.

Bitcoin blijft het goed doen en noteert op $70.980.

Agenda 12 april 2024

04:00 uur China, handelsbalans maart

06:30 uur Japan, industriële productie februari

06:30 uur NL, faillissementen maart

06:30 uur NL, internationale handel februari

08:00 uur Dui, inflatie maart

08:00 uur VK, industriële productie februari

08:00 uur VK, handelsbalans februari

08:45 uur Fra, inflatie maart

09:00 uur Ahold Delhaize €0,61 ex-dividend

09:00 uur BAM €0,20 ex-dividend

09:00 uur SBM Offshore, jaarvergadering

12:00 uur BlackRock, cijfers eerste kwartaal

13:00 uur Citigroup, cijfers eerste kwartaal

13:00 uur JPMorgan Chase, cijfers eerste kwartaal

13:00 uur Wells Fargo, cijfers eerste kwartaal

14:30 uur VS, importprijzen maart

16:00 uur VS, consumentenvertrouwen (Universiteit van Michigan) april (voorlopig)

We raken er nooit over uitgepraat op de beurs

HSBC: “.. Three months of surprisingly strong services inflation are difficult to explain away and suggest that demand strength could be sustaining elevated US inflation, which limits the Fed’s ability to ease ..”@opinion @johnauthers #CPI ???? pic.twitter.com/0wKRj9tuJI — Carl Quintanilla (@carlquintanilla) April 11, 2024

Als dat maar goed gaat

Tesla will reveal its robotaxi in August.https://t.co/KB5SfsS9JL@BandwidthBlog — Theunis van Rensburg (@Theunis_VR) April 11, 2024

Zat u er toen al in?

? Exactly 11 years ago, the #Bitcoin price dropped 60% in a single day. They called it "The Great Crash of 2013."



Everyone who HODL'ed is up 70,000% ?? pic.twitter.com/60IdV8sAY9 — Rizzo (@pete_rizzo_) April 11, 2024

Of de US Treasury voorbij de 5% gaat

Bond traders are readying for 10-year US Treasury yields surpassing 5% as the scenario of no rate cuts by the Fed this year looks increasingly possible https://t.co/WmX262am6U via @markets — VijayOnX (@Vijay_Hedges) April 11, 2024

Veel plezier en succes vandaag.