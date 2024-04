Nederlandse beurs is alive and kicking

Behoudens de mogelijkheid van een tussentijdse correctie, ligt de Nederlandse beurs er technisch prima bij. Binnen de komende 12 maanden zou de AEX kunnen door stoten naar de 1000 punten, mogelijk zelfs wat hoger.

Als we de lange termijn als leidraad nemen, dan is de bullmarkt nog zeer vitaal. Technisch is de bull alive and kicking zogezegd. De duizend-puntengrens is in 2017 voor het eerst door ons besproken in het TA-rapport 'AEX naar 1000 punten'. Toen dat rapport werd uitgebracht, stond de AEX rond 500 punten.

In de afgelopen maanden zijn alle barrières van betekenis opwaarts gebroken. Het enige wat we dus nog missen is die klassieke pullback. Deze treedt bijna altijd op na een koopsignaal. Wellicht dat het komende cijferseizoen meer duidelijkheid biedt hierover. Op basis van de huidige stand van zaken zou een pullback geen technische schade aanbrengen, mits de steun 829,66 standhoudt. Dit impliceert dus een 'buy the dips'-scenario.

Bullmarkt AEX is alive and kicking

Puur gezien vanuit de meerjarengrafiek is het technische aandelenplaatje van de Nederlandse beurs om door een ringetje te halen.

Dit zijn de belangrijkste technische ingrediënten:

De zwakke fase uit de periode 1999-2015 is duidelijk verlaten

Halverwege het vorige decennium is een nieuwe meerjarige bullmarkt gestart

Deze bullmarkt is bevestigd door een klassieke pullback in 2016

Meer recent zijn belangrijke toppen, zoals vorige all time highs, opwaarts gebroken

De 200-dagenlijn is opwaarts gericht

De AEX index zelf beweegt boven de 200-dagenlijn

Hogere koersbodems geven gretigheid onder beleggers aan

AEX-index vanaf 1999

Bij de AEX zijn op de grafiek vanaf 1999 technisch meerdere positieve technische signalen opgetreden. Grofweg halverwege het vorige decennium wijzen deze op een zeer belangrijke omslag in het sentiment op de Nederlandse aandelenbeurs.

Zo´n 8 jaar geleden heeft de AEX een belangrijke neergaande golfbeweging verlaten. De negatieve fase, uit de periode 1999-2016, op de grafiek gemarkeerd door steunlijn B en aan de bovenkant door weerstand A.

Met deze uitbraak laat de AEX een zeer turbulente en dynamische periode achter zich. In de neergaande golfbeweging zat o.a de top van de dotcom-crisis in 2000, het uitbreken van de financiële en economische crisis in 2007 en alle gevolgen daarvan voor de bankensector en de huizenmarkt.

Belangrijk signaal: In 2016 is rond 379 een fraaie pullback opgetreden, die de start van de wederopstanding van de aandelenmarkt aangaf. Feitelijk is de huidige langetermijnbullmarkt in 2016 rond 379 begonnen.

Op basis van de pendulumswing is een meerjarig koersdoel te berekenen. Daarvoor projecteren we de afstand tussen de lijnen A en B boven lijn A. Gemeten van de pullbackbodem 379 is een koersdoel berekend van 1000 punten, mogelijk zelfs rond 1.100 punten: A-B = A-C.

Toen het TA-rapport 'AEX naar 1000 punten' werd uitgebracht, stond de AEX rond 500 punten. In het rapport was aangegeven dat elke daling tot of boven de 378 punten gezien mag worden als een mooie tweede koopkans. Het corona-low van maart 2020 lag rond 389,60.

Meer recent: belangrijke oude top, zoals het vorige all-time high 829,66 is opwaarts gebroken. We missen nog die klassieke pullback die bijna meestal na een koopsignaal optreedt. Echter een tussentijdse pullback zou geen technische schade aanbrengen, mits de steun 829,66 standhoudt. Dit impliceert dus een 'buy the dips'-scenario. Op de grafiek hebben we de eventuele pullback naar 829,66 met de groene stippellijn ingetekend.

Een uitgebreide uitleg van pullback bodems, alsmede van het berekenen van koersdoelen, kunt u onder de grafiek vinden.

Uitleg pullbackbodem en pendulumswing

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally.

In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt. Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C (de feitelijke pullback). De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken.

Koersdoel op basis van de pendulumswing

Volgens deze methode kan een koersdoel als volgt berekend worden:

Eerst fluctueert een koers een tijdlang tussen a-b en A-B

Door de uitbraak boven A-B en een succesvolle pullback bij C is het koopsignaal gevalideerd

Een conservatief koersdoel vanaf C is te berekenen door de afstand in punten tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt

Een progressief koersdoel vanaf C is te berekenen door de procentuele afstand tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt