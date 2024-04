Duikvlucht Boeing versus Airbus in de wolken

Bij Boeing stapelt de ene na de andere tegenslag op elkaar. En het lijkt erop dat de gifbeker nog niet helemaal leeg is, want afgelopen week kwamen nieuwe technische problemen aan het licht. Ook op de beurs heeft de vliegtuigbouwer wind tegen. YTD staat Boeing op -32%.

Dan concurrent Airbus. Deze Europese vliegtuigbouwer doet prima mee in de slipstream van de bullmarkt op de brede aandelenmarkt. YTD staat Airbus ruim 18% in de plus.

Ter vergelijking, de S&P500 staat YTD op +9%, de Eurostoxx50 op +12%.

De ongelijke wedstrijd tussen Boeing en Airbus is op deze site door IEX-collega Hildo Laman afgelopen maandag uitvoerig besproken.

Ik heb zowel Boeing als Airbus op deze pagina een half jaar geleden al eens tegen het licht gehouden in mijn analyse over de defensiesector. Toen was er, technische bezien, al sprake van dezelfde contradictie: een zwak technisch profiel voor Boeing en een sterke opwaartse trend bij Airbus.

Vandaag bekijk ik de lange termijn technische plaatjes van Boeing en Airbus Group.

Boeing: geplaagd door schandalen

Boeing is de grootste vliegtuigbouwer ter wereld. Boeing maakt ook militaire toestellen, zoals de bommenwerper F/A-18 Hornet en de straaljager F-15 Eagle. Verder richt Boeing zich op cyberveiligheid en duurzame energie. Boeing wordt al langere tijd geplaagd door schandalen – zoals de crashes van de 737 MAX-toestellen en loszittende onderdelen.

Boeing oogt technisch nog steeds zwak, hoewel de steun $176,25 (bodem van 27 oktober 2023) is genaderd. Na een doorbraak wordt $120,99 het volgende neerwaartse koersdoel.

Boeing fluctueert al sinds vorig jaar zomer zijwaarts. Er ligt weerstand rond $267,54 (top van 22 december 2023).

Bij Boeing tendeert de 200-dagenlijn omlaag, terwijl de koers eronder beweegt. Dit duidt op zwakke de technische omstandigheden.

De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) beweegt neerwaarts om en geeft aan dat Boeing minder begint te presteren dan de markt. De B.O.B.-indicator (blauwe lijn) vergelijkt het koersverloop van Boeing met dat van het marktgemiddelde.

Airbus Group: technisch sterk

Airbus is een vliegtuigbouwer die in 1970 ontstond in een samenwerkingsverband tussen Aérospatiale en Deutsche Aerospace. Airbus Military is onderdeel van Airbus Defence & Space, dat militaire transportvliegtuigen ontwikkelt en bouwt.

Airbus Group ligt er technisch sterk bij. De stijgende trend krijgt een nieuwe impuls indien de recente top van 27 maart rond €172,78 wordt gebroken. De steun van Airbus Group ligt er pas rond €143,68 (bodem van 23 februari).

Het eerst berekende koersdoel ligt rond €200.

Airbus Group heeft eind vorig jaar een succesvolle pullback gemaakt boven de koerstoppen van eind 2021/ begin 2022 rond 120. Hiermee is de springplank gelegd voor de recente opleving.

Het stijgende 200-daags voortschrijdende gemiddelde bevestigt een positieve technische conditie. De opwaartse B.O.B.-indicator signaleert dat Airbus Group beter presteert dan de rest van de markt.