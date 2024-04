Prima technische plaatjes Amerikaanse banken

Deze week start het cijferseizoen op Wall Street. Zoals altijd openen de grote banken als eerste de boeken. JPMorgan Chase, Citigroup en Wells Fargo bijten het spits af.

Traditioneel kijk ik voorafgaand aan de start van het seizoen hoe de grootste banken er technisch bijliggen. Vandaag bekijk ik BlackRock, JP Morgan Chase, Bank of America, Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley en Wellsfargo.

Technisch laten de grote Amerikaanse banken redelijke plaatjes zien. Niet één van deze banken heeft een zwak technisch beeld. Als we er al een conclusie uit kunnen trekken over de rest van Wall Street, dan is die positief.

Blackrock

Vermogensbeheerder BlackRock doet het even rustig aan. Het aandeel consolideert, maar blijft binnen de stijgende trend.

De steun ligt rond $765,63 (bodem van 1 februari). Slaagt BlackRock erin om boven de laatste pieken uit te stijgen, dan kan de stijgende trend weer worden opgepakt en mag verdere koersstijging tegemoet worden gezien. Koersdoel ligt op $973,16 (top van 12 november 2021). Een tussenliggende weerstand bevindt zich rond $845 (top van 8 maart).

De stijgende trend van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, wijst bij BlackRock op een positieve technische conditie.

De dalende B.O.B.-indicator (blauwe lijn) geeft aan dat BlackRock achter blijft bij de rest van de markt.

JP Morgan Chase

JP Morgan Chase heeft ons berekende koersdoel rond $200 bereikt. De opwaartse fase krijgt enkel een nieuwe impuls indien de laatste koerstop wordt gebroken.

Daarna wordt $230 het volgende berekende koersdoel. JP Morgan Chase heeft steun rond $164,30 (bodem van 19 januari). De sterk stijgende tendens van het 200-daags voortschrijdende gemiddelde, valideert een positieve technische conditie.

De relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) beweegt opwaarts. Dit geeft aan de bank beter gaat presteren ten opzichte van de rest van de markt.

Bank of America

De koers van Bank of America oogt technisch prima. De koers van het aandeel heeft diverse oude toppen, in de zone $32-$35, overtuigend gebroken. Hierdoor is het technische plaatje serieus verbeterd. Opwaarts heeft Bank of America ruimte tot weerstand $50,11 (top van 11 februari 2022). De steun ligt op $31,27 (bodem van 19 januari).

Bij Bank of America draait de 200-dagenlijn omhoog. Dit geeft een sterke technische conditie weer. De opwaarts draaiende B.O.B.-indicator (blauwe doorlopende lijn) suggereert dat Bank of America beter presteert vergeleken bij de rest van de markt.



Citigroup

Technisch bezien kiest Citigroup het luchtruim. De weerstandszone tussen $50,45 (gevormd op 21 april 2023) en $54,56 (gevormd op 19 augustus 2022) is gebroken. Citigroup had eerder de dalende trend gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. Citigroup kan nu oplopen richting weerstand 69,11 (gevormd op 11 februari 2022).

Citigroup had al de dalende trend gebroken, waarmee een technische verbetering is opgetreden. Steun ligt rond $52,24, bodem van 13 februari.

De stijgende 200-dagenlijn van Citigroup (rode glooiende doorlopende lijn) wijst op een sterke technische conditie. De oplopende relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) geeft aan dat Citigroup beter presteert dan de rest van de markt.

Goldman Sachs

Technisch beweegt Goldman Sachs binnen een krachtige uptrend. Bedenk wel dat de zware weerstand $426,16 (top van 5 november 2021) nadert.

Onder steun $372,16 (bodem van 19 januari) zou het technisch plaatje wat verzwakken. De oplopende 200-dagenlijn wijst op een positieve technische conditie. De relatieve-sterktelijn (blauwe doorlopende lijn) vlak wat af. Dit geeft aan dat Goldman Sachs wat minder sterk presteert dan de brede markt.

Morgan Stanley

Morgan Stanley beweegt al sinds 2012 binnen een zijwaartse fase. Morgan Stanley lijkt technisch wel iets te verbeteren, nu er rond een hogere bodem wordt gevormd rond steun op $83,09 (bodem van 16 februari).

De weerstand op $95,57 (top van 28 juli 2023) nadert nu. De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop. Na een uitbraak boven weerstand $95,57 wordt $100,99 het volgende opwaartse koersdoel.

De 200-dagenlijn (glooiende rode doorlopende lijn) neigt weer iets omhoog, terwijl de koers er boven weet te blijven. Dit duidt op een verbeterende technische conditie. De neerwaarts gerichte relatieve-sterkte (blauwe doorlopende lijn) geeft aan dat Morgan Stanley achter blijft bij de rest van de markt.

Wells Fargo

Wells Fargo oogt technisch prima, met een mooie stijgende trend. Let wel op, nu de top van 11 februari 2022 rond $60,30 nadert. Toppen en bodems liggen steeds flink hoger en dat signaleert gretigheid onder de beleggers.

Na een uitbraak boven de horde rond $60,30 heeft de uptrend ruimte richting weerstand $66,31 (top van 2 februari 2018). Enkel bij een eventuele terugval onder steun $46,12 (bodem van 19 januari) treedt een technische verzwakking op.

De 200-dagenlijn beweegt opwaarts, terwijl de koers erboven noteert. Dit duidt op een positieve technische conditie. De stijgende relatieve-sterktelijn (blauwe lijn) geeft aan dat Wells Fargo de rest van de markt inhaalt.