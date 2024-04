AEX opent positief, de Europese economie staat vandaag centraal

Dankzij een goed sentiment rond techaandelen in Amerika en Hongkong, lijkt de AEX vandaag een positieve opening op het bord te krijgen.

De AEX-future staat rond kwart over acht op +0,5%. Hoe liggen de overige markten erbij?

De Europese futures liggen er vlak tot licht positief bij, AEX is een positieve uitschieter

In Azië blijven de meeste indices dichtbij huis, behalve de Hang Seng in Hongkong: +2,3%

Wall Street was gisteren wel open en eindigde gemengd: S&P 500 -0,3%, Nasdaq +0,1%

Wel een flinke beweging aan het dollar- en rentefront: EUR/USD daalt (dollar stijgt) naar $1,0734 en de Amerikaanse 10-jaarsrente steeg gisteren met 10 basispunten naar 4,31%

De olieprijs zit weer in de lift: Brent nadert de $87

Goud zette gisteren een all-time high neer en noteert daar vandaag iets onder

Bitcoin doet een stapje terug op $66.729

Overnight valt onder andere het sterke sentiment in Hongkong op, waar techaandelen als Baidu (+2,4%) en Tencent (+2,0%) er goed bij liggen, maar waar smartphonemaker Xiaomi de show steelt met een koerssprong van 12%.

Xiaomi lanceerde vorige week zijn eerste elektrische auto, een door Porsche geïnspireerde sportauto met een prijs die onder de $30.000 en onder die van de Tesla Model 3 ligt. De vraag naar de auto is groot en beleggers willen graag iets van dat succes meebeleven. Dat Xiaomi voorlopig een kleine $10.000 verlies maakt op iedere verkochte auto wordt daarbij voor lief genomen.

Ook in Amerika was het vooral tech dat het hoofd boven water hield. Chipmaker Micron kreeg een koersdoelverhoging van Bank of America en steeg met 5,5%. Ook Alphabet (+3%) deed het goed. ASML hoorde ook bij de betere fondsen op Wall Street gisteren; het aandeel liep 2,2% op.

Powell heeft geen haast

Toch was de algehele stemming mat in New York en dat kwam door goed economisch nieuws. Of liever, té goed economisch nieuws. De ISM-inkoopmanagersindex schoot onverwacht in een positieve stand - waar de markt nog uitging van een wel verbeterende, maar per saldo nog altijd pessimistiche uitslag.

The ISM Manufacturing PMI moved back above 50 in March, ending the longest downturn since 2000-01 (16 straight months below 50). pic.twitter.com/IfOfOaS0Fd — Charlie Bilello (@charliebilello) April 1, 2024

Die uitslag viel op de beurs verkeerd en dat had alles te maken met opmerkingen van Fed-voorzitter Jerome Powell van afgelopen vrijdag, die liet weten 'geen haast' te hebben met het verlagen van de rente. Zowel de PCE-kerninflatie van afgelopen vrijdag en deze ISM-index zullen hem alleen maar sterken in die houding: de economie lijkt die renteverlaging nog niet echt nodig te hebben en de krachten die nu aan het werk zijn, lijken eerder inflatoir dan deflatoir.

Vierdaags Shell-proces

Ook de Nederlandse inkoopmanagersindex (PMI) rolde net binnen. Die duidt nog op krimp, maar met 49,7 is de neutrale stand van 50 inmiddels bijna in zicht. Nederland is op zichzelf geen market mover, maar Duitsland en de eurozone kunnen dat wel zijn; die PMI's komen rond tienen uit.

Nieuws van bedrijven is er deze week niet of nauwelijks, al komen Shell-watchers vier dagen lang ruimschoots aan hun trekken. Vandaag begint het hoger beroep van Shell in de zaak tegen Milieudefensie, die in 2021 leidde tot de uitspraak dat Shell zijn emissies met 45% moet verlagen tot 2030. Shell begint het hoger beroep met een vers leger advocaten. Huisadvocaat De Brauw Blackstone Westbroek, dat de zaak in 2021 verloor, is vervangen door het Britse kantoor Clifford Chance.

Nieuws

De headlines van ABM Financial News

08:12 UBS start nieuw aandeleninkoopprogramma

07:59 AEX vermoedelijk licht hoger van start na lang paasweekend

07:48 Onward Medical dient de novo aanvraag in bij Amerikaanse FDA

07:43 Corbion rondt verkoop emulgatortak af

07:36 NX Filtration krijgt opdracht in Canada

07:25 Aziatische beurzen vlak maar Hongkong scherp hoger

07:16 Krimp Nederlandse industrie neemt verder af

07:06 Europese beurzen openen vrijwel onveranderd

06:55 Nederlandse detailhandel zet meer om

06:52 Beursagenda: buitenlandse fondsen

06:52 Beursagenda: macro-economisch

06:51 Beursagenda: Nederlandse bedrijven

01 apr Wall Street start april met klein verlies

01 apr Rode koersen op Wall Street

01 apr Modec bouwt FPSO voor Shell in Brazilie

01 apr Beursagenda: macro-economisch

01 apr Beursagenda: buitenlandse fondsen

01 apr Beursagenda: Nederlandse bedrijven

01 apr Amerikaanse bouwuitgaven licht gedaald

01 apr ISM: bescheiden groei Amerikaanse industrie

01 apr S&P: Amerikaanse industrie groeit iets minder hard

01 apr Video: beleggers kiezen voor Italie en niet voor Duitsland

01 apr Voorzichtige weekstart op Wall Street in de maak

01 apr Verkorte handelsweek in het teken van cijfers over industrie en dienstensector

01 apr Japanse industrie blijft krimpen

01 apr Chinese beurs in het groen

01 apr Chinese industrie groeit iets harder

01 apr Laatste kans: stem op uw favoriete AEX-aandeel voor april

31 mrt Chinese industrie groeit weer

31 mrt Powell ziet geen reden voor Fed om haast te maken met renteverlagingen

31 mrt AEX vestigt nieuwe records in verkorte Paasweek

29 mrt Beursagenda: macro-economisch

29 mrt Beursagenda: buitenlandse fondsen

29 mrt Beursagenda: Nederlandse bedrijven

29 mrt Beursblik: meer omzet voor Fagron verwacht

29 mrt Amerikaanse PCE-inflatie daalt licht, conform verwachting

29 mrt Italiaanse inflatie omhoog

29 mrt Euronext neemt belang in Global Rate Set Systems

29 mrt Dit zijn de 11 winnaars van de IEX Gouden Stier 2023

29 mrt Franse inflatie flink gedaald

29 mrt Groene beurzen in Azië maar Europa blijft dicht vanwege Goede Vrijdag

29 mrt Afzetprijzen Nederlandse industrie weer gedaald

29 mrt Beursagenda: macro-economisch

29 mrt Beursagenda: buitenlandse fondsen

29 mrt Beursagenda: Nederlandse bedrijven

28 mrt ASML waarschuwt beleggers voor 'mini-tender' Tutanota

28 mrt Wall Street met nieuwe records richting lang Paasweekend

28 mrt Beursupdate: AEX op Wall Street

28 mrt Olie fors duurder in eerste kwartaal

28 mrt Wall Street blijft dicht bij huis

28 mrt Europese beurzen met verse records richting Pasen

28 mrt Meerdere inschrijvingen op aanbesteding grootste windparken op Noordzee

Agenda

De Europese economie staat centraal vandaag, met een serie inkoopmanagersindices - belangrijke indicatoren voor de economische activiteit - en om een 14:00 uur een reality check voor de ECB met het Duitse inflatiecijfer.

06:30 NL omzet detailhandel februari

07:30 NL inkoopmanagersindex industrie maart (def)

09:55 Dui inkoopmanagersindex industrie maart (def)

10:00 Eurozone inkoopmanagersindex industrie maart (def)

10:30 VK inkoopmanagersindex industrie maart (def)

14:00 Dui inflatie maart (voorlopig) 2,2%

Ook de agenda voor de rest van deze korte beursweek heeft een hoog macro-economisch gehalte, met het Amerikaanse payroll report als stevig slotstuk:

Woensdag 3 april

01:30 Japan inkoopmanagersindex diensten maart (def)

03:45 China inkoopmanagersindex diensten maart (def)

08:00 Bijeenkomst OPEC+

09:00 Heijmans jaarvergadering

11:00 Eurozone inflatie maart (voorlopig, consensus 2,6%)

11:00 Eurozone werkloosheid februari

13:00 VS hypotheekaanvragen - wekelijks

15:45 VS Inkoopmanagersindex industrie S&P maart (def)

16:00 VS inkoopmanagersindex diensten ISM maart (consensus 52,6)

16:30 VS olievoorraden - wekelijks

18:10 VS toespraak Jerome Powell

Donderdag 4 april

09:55 Dui inkoopmanagersindex diensten maart (def)

10:00 EU inkoopmanagersindex diensten maart (def)

10:30 VK inkoopmanagersindex diensten maart (def)

11:00 EU producentenprijzen feb

14:30 VS steunaanvragen - wekelijks

14:30 VS handelsbalans feb

Vrijdag 5 april

00:00 Chinese beurzen gesloten (Qingming Festival)

00:00 IMF World Economic Outlook

08:00 Dui fabrieksorders februari

11:00 EU detailhandelsverkopen feb

14:30 VS banenrapport maart (consensus +200K banengroei, werkloosheid 3,9%)

21:00 VS consumentenkrediet feb

Shortposities

De actuele top-10 shortposities volgens het AFM-register (bron: Shortsell.nl)

En dan nog even dit

Trump in de dump

OUCH! Shares of Donald Trump’s social-media business wiped out their gains from IPO last week after company disclosed that it lost >$58mln in 2023 while generated just $4.1mln in revenue, underscoring how richly valued Trump Media is relative to peers. https://t.co/geCHn4jRzP pic.twitter.com/PpdT4K5BXX — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) April 1, 2024

Niet alleen de aandelen, maar ook de auto's van EV-maker Fisker dalen hard in waarde

EV startup Fisker is dying and 1 of its $69,000 cars lost 69% of its value in just 2 months https://t.co/8VtWl3TKCe — Quartz (@qz) April 1, 2024

India is hot

Beleggers houden van India. Het aantal uitstaande aandelen van de index fund MSCI India is in twee jaar tijd met maar liefst 80% gestegen. pic.twitter.com/S1ffqq6wNK — Corné van Zeijl (@beursanalist) April 1, 2024

Schrijf de zelfrijdende Tesla niet af, zegt Elon Musk. Die wordt 'verpletterend goed'

Most people still have no idea how crushingly good Tesla FSD will get.



It will be superhuman to such a degree that it will seem strange in the future that humans drove cars, even while exhausted and drunk!



Cars will take you where you want automatically, just like getting in an… — Elon Musk (@elonmusk) March 29, 2024

De experts worden pessimistisch. Is dat goed of slecht nieuws?