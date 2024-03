TA: Koersdoel bereikt. Is de AEX nog niet moe?

De AEX heeft deze week ons berekende eerste koersdoel rond 880 punten aangetikt.

Vanaf het intraday low rond 711,69 punten (23 oktober) heeft de AEX een stijging van bijna 170 indexpunten achter de rug, dat is ruim 23%. Ligt er een correctie op de loer? Of van de andere kant bekeken: is de Nederlandse economie in de afgelopen vijf maanden met bijna een kwart in waarde toegenomen?

De RSI van de AEX staat overigens wel in de overbought-zone, de markt is dus overgekocht. Daarover straks meer.

Dit alles tezamen - de felle stijging, het bereikte koersdoel en de overbought-conditie - zou een tussentijdse correctie kunnen betekenen, maar opvallend genoeg zijn er op de kortetermijngrafiek geen duidelijke correctiesignalen te zien.

Als die correctie toch gaat plaatsvinden, dan mag u het eerste vangnet verwachten rond het voormalige all-time high van 829,66 punten.

Vandaag bespreek ik de korte- en langetermijnplaatjes van de AEX. Ook bekijk ik de overbought-toestand van de index.

Dit zijn alvast de technische conclusies:

Korte termijn uptrend intact (geen signalen van zwakte zichtbaar)

Lange termijn: bij een eventuele correctie richting 829,66 punten geldt een buy the dip-strategie

RSI: de AEX is te hard gegaan (overbought), maar het correctiescenario is nog niet gestart

AEX korte termijn: uptrend nog intact

De korte uptrend van de AEX-index is nog steeds geldig. Er zijn op de korte termijn nog geen signalen van een trendomkeer zichtbaar.

Ondanks het feit dat het berekend koersdoel rond 880 punten bereikt is dus. Zolang het patroon van fors hogere toppen en bodems kan worden voortgezet, is er geen technische zwakte zichtbaar.

De AEX-index heeft eerste steun rond 837,27 punten (bodem van 8 februari).

AEX lange termijn: buy the dip

Stel dat die correctie daadwerkelijk gaat plaatsvinden, tot waar zou de index dan kunnen dalen? Het eerste vangnet mag rond 829,66 punten verwacht worden en een pullback-scenario impliceert een buy the dip-strategie.

Naar een voormalige belangrijke top (in dit geval het all-time high op 829,66 punten) zullen kopers doorgaans terugkeren. Ik heb dit principe hier al vaker toegelicht: 'old resistance becomes new support'.

Het zijn de beleggers die de uitbraak boven 829,66 punten hebben gemist die op de dip alsnog zullen instappen. Zij zien een terugkeer naar het voormalige weerstandsniveau vaak als de eerste potentiële koopmogelijkheid.

Ik heb dit principe uitvoerig besproken in mijn artikel van 16 februari. Daar kunt u ook de berekening van het koersdoel van 880 punten terugvinden.

Het gegeven 'old resistance becomes new support' is volledig gebaseerd op het pullback-scenario. In mijn ervaring is de pullback het belangrijkste en meest lonende principe om op te handelen. De pullback is dan ook verreweg het vaakst aangehaalde scenario op deze pagina. In dit geval in combinatie met de buy the dip-strategie.

Helemaal onderaan dit artikel leg ik het pullback-fenomeen nog eens uit.

Voor de duidelijkheid: een terugkeer naar een belangrijke oude top (in dit geval het all-time high op 829,66 punten) mag gezien worden als een pullback. Dit zou dus een buy the dip-strategie rechtvaardigen.

AEX lange termijn RSI: overbought

De RSI van de AEX is weergegeven op het onderste gedeelte van deze langetermijngrafiek. De RSI heeft een hoge waarde. Bij een stand van 70 of hoger signaleert de RSI dat de markt te hard is gegaan.

De Relatieve Sterkte-Index (RSI) is een momentumindicator die de kracht van de laatste koersstijgingen weergeeft. Hiermee kunnen overgekochte (> 70: overbought) condities gevonden worden.

Let op. Hieraan kunnen geen directe verkoopsignalen ontleend worden, want een index in een sterk stijgende trend kan soms wekenlang overbought blijven.

Het gaat bij de RSI vooral om divergenties (afwijkingen) tussen het koersverloop en de indicator zelf. Deze situatie treedt op als de koers nog hogere toppen vormt, terwijl de RSI lagere toppen begint te vormen. Dat zijn vaak signalen van een naderende trendverandering.

Op dit moment is er bij de AEX nog geen sprake van negatieve divergentie.

Conclusie: de AEX is te hard gegaan (want overbought), maar het correctiescenario is nog niet gestart

Overigens was er eind 2021 wel sprake van een correctiescenario: de RSI week serieus af van de index. Met het oude all-time high op 829,66 punten vormde de AEX een hogere top binnen de uptrend, die werd begeleid door een lagere top op de RSI.

Deze negatieve divergentie vormde toen het startsein van de zware correctie in het jaar 2022. De AEX zakte naar een dieptepunt rond 611 punten.

Uitleg pullbackbodem en pendulumswing

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally. In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er minimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken.

Koersdoel op basis van de pendulumswing

Volgens de pendulumswing-methode kan een koersdoel als volgt berekend worden:

Eerst fluctueert een koers een tijdlang tussen a-b en A- B

Door de uitbraak boven A-B en een succesvolle pullback bij C is een koopsignaal gevalideerd

Het koersdoel rond C is te berekenen door de afstand tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt. Soms wordt de afstand (tussen a-b en A-B) procentueel berekend, soms in aantal punten

Weten welke aandelen koopwaardig zijn?

In het afgelopen jaar is een nieuw platform voor Tostrams.nl ontwikkeld. Met dit platform stellen wij u in staat om, naast dat u onze gebruikelijke technische analyses en beursnieuws kunt volgen, ook alerts bij ons in te stellen.

Van elk aandeel kunt u hiermee aangeven dat u een e-mail-alert wilt ontvangen zodra het 'technisch' koopwaardig wordt bevonden.

Bent u benieuwd hoe de vernieuwde website Tostrams.nl eruitziet? Klik dan hier om hem nu te bekijken.

Wilt u het vernieuwde Tostrams.nl proberen? Ga dan naar tostrams.nl/actie en lees drie maanden onze technische analyses voor slechts €29,95.