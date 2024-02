Correctie AEX is mogelijk al achter de rug

Inmiddels heeft de AEX, gemeten vanaf het intraday low rond 712,77 punten (30 oktober) een flinke stijging achter de rug. Tot aan het hoogste intradaypunt van de rally op 855,13 punten (op 12 februari) heeft de AEX één rechte streep getrokken van ruim 142 punten.

Er is thans iets van een terugval zichtbaar. De grote vraag is uiteraard op welk niveau een eventuele AEX-correctie wordt opgevangen. Op dit moment zijn er twee belangrijke technische indicaties die aangeven dat er veel steun onder de markt ligt en dat de schade beperkt zal blijven:

de koersgap tussen 832,11 en 837,27 (blauwe cirkel op de kortetermijn AEX-grafiek) biedt veel steun

Er ligt een belangrijk vangnet rond de voormalige top op 829,66 punten

Belangrijke gap tussen 832,11 en 837,27

Ik sluit niet helemaal uit dat de correctie al achter de rug is. Wellicht is deze stelling iets te voorbarig, maar er heeft zich een gap (gat in de grafiek) gevormd, die tussentijdse correcties lijkt op te vangen.

Technisch zijn gaps van uitermate groot belang. Want een gap kan voor een zeer sterk vangnet zorgen, zeker als die zich op een belangrijk technisch niveau bevindt.

Een gap is een gat op de grafiek. De laatste gap ligt er nu tussen 832,11 (high van 7 februari) en 837,27 punten (low van 8 februari). We weten dat er in het koersgebied van de gap, dus tussen 832,11 en 837,27 punten, geen transacties hebben plaatsgevonden.

Een dergelijke gap fungeert doorgaans als belangrijke steun, zeker indien het gat op een cruciaal technisch uitbraakpunt is gevormd. Deze gap bevindt zich iets boven het oude all-time high van 829,66 punten, een belangrijke top dus.

Bij een terugval van de AEX mag in het gebied van de gap, dus tussen 832,11 en 837,27 punten heel veel steun verwacht worden. Doorgaans zullen de beleggers die de afgelopen sterke AEX-rally gemist hebben alsnog instappen op elke dip.

Ik sluit dus niet uit dat spijtoptanten in de afgelopen dagen al actief geweest zijn. In de recente terugval heeft de AEX op 13 februari een intraday low gevormd rond 838,22 punten, dus aan de bovenkant van de gap. De kopers hebben zich dus al in zekere mate gemanifesteerd.

Tot zover de gap. Zoals gezegd is dit gat is op de kortetermijn AEX-grafiek hieronder gemarkeerd met de blauwe cirkel.

Belangrijk vangnet rond 829,66 punten

Het volgende vangnet kunnen we ook al op de plaatjes intekenen. Dat komt boven de 829,66 punten te liggen, volgens het adagium 'old resistance becomes new support'. Ik leg dit hieronder uit:

Op de aandelenbeurs is het concept van steun- en weerstandsniveaus gebaseerd op het gedrag van de kopers en verkopers. Zodra de koers een belangrijke weerstand (in dit geval het all-time high 829,66) doorbreekt, signaleert dit verschuiving in het marktsentiment. Na een uitbraak krijgen de voormalige verkopers vaak spijt. De voormalige verkopers keren daarna terug als de nieuwe kopers. Zij worden als nieuwe kopers de markt ingetrokken.

Het zijn dus beleggers die de uitbraak boven 829,66 hebben gemist die op elke dip alsnog zullen instappen. Zij zien het vorige weerstandsniveau vaak als een potentiële koopmogelijkheid. Over het algemeen worden de steun- en weerstandsniveaus op de aandelenmarkt beïnvloed door de psychologie van marktdeelnemers en hun gedrag als reactie op prijsbewegingen.

Dit is een ingewikkeld verhaal, waarvan u wellicht zult denken hoe kom je daar op. Daar kan ik heel kort over zijn. Het gegeven 'old resistance becomes new support' is volledig gebaseerd op het pullback-scenario. In mijn ervaring is de pullback het belangrijkste en meest lonende principe om op te handelen. De pullback is dan ook verreweg het vaakst aangehaalde scenario op deze pagina. Helemaal onderaan dit artikel leg ik het pullback-fenomeen nogmaals uit.

Vandaag bespreek ik de korte- en lange termijn plaatjes van de AEX.

AEX kort: sterk trend

De AEX-index tendeert nog steeds krachtig opwaarts. Deze stijgende trend heeft aan de bovenkant ruimte richting 880 punten (berekend koersdoel). Zolang het patroon van fors hogere toppen en bodems kan worden voortgezet, liggen verdere koersstijgingen in het verschiet. Voorwaarde voor een positieve visie is wel dat de gap open, dus intact, blijft. Een gap, het gat op de grafiek, is van uitermate groot belang.

De laatste gap, gemarkeerd met de blauwe cirkel, ligt tussen 832,11 (high van 7 februari) en 837,27 punten (low van 8 februari). Een dergelijke gap fungeert doorgaans als belangrijk als vangnet, zeker indien het gat op een belangrijk technische uitbraakpunt is gevormd.

Deze gap bevindt zich vlak boven het oude all-time high van 829,66 punten. We weten dat er in het koersgebied van de gap, dus tussen 832,11 en 837,27 punten, geen transacties hebben plaatsgevonden.

Bij de recente terugval van de AEX zien we aan de bovenkant van de gap heel veel steun. In de recente daling van de AEX is op 13 februari een intraday low gevormd rond 838,22 punten, dus mooi aan de bovenkant van de gap.

De kopers laten zich dus al duidelijk zien. Het zijn doorgaan de beleggers die de uitbraak gemist hebben, die alsnog op dips instappen.

AEX lang: koersdoel 880 punten nadert

Het koersdoel van 880 punten nadert, maar er zijn nog geen duidelijke tekenen van winstnemingen. Mochten die optreden dan ligt er rond de oude top op 829,66 punten een belangrijk en sterk vangnet volgens het adagium 'old resistance becomes new suppor'.

De verkopers van weleer zijn de kopers van morgen. Terugkijkend zien we het volgende. Het eerste koopsignaal trad op nadat de belangrijke barrière rond 795,20 (punt B) werd gebroken. Het tweede koopsignaal trad op nadat het oude all-time high rond 829,66 (punt C) werd gepasseerd.

Om het koersdoel rond 880 (punt A) te berekenen, hebben we de pendulumswing toegepast. Hiertoe berekenen we de afstand tussen punt A (710,89) en punt B (795,20). Die afstand bedraagt 84,31 punten (de paarse lijntjes).

Tellen we die 84,31 punten op bij het uitbraakpunt van 795,22, dan kan het koersdoel rond 879,51 punten worden berekend. Dit hebben we afgerond naar 880 (punt D).

Uitleg pullbackbodem en pendulumswing

Op onderstaande voorbeeldgrafiek fluctueert de koers eerst een tijd tussen steun a-b en weerstand A-B. Een koopsignaal treedt op wanneer de weerstand A-B wordt gebroken. Daarna volgt een rally. In het voorbeeld stijgt de koers naar punt H. Nadat winstnemingen optreden volgt een correctie, waardoor zich rond H een top vormt.

Positief is dat top H boven top B wordt gevormd. Na top H valt de koers hard terug. Onderzoek wijst uit dat in circa 80% van de gevallen de koers wordt opgevangen op of rond het uitbraakpunt (dus rond lijn A-B).

Op onderstaande voorbeeldgrafiek wordt inderdaad rond A-B een hogere bodem gevormd, de zogenaamde pullbackbodem. Doorgaans vormt deze hogere bodem bij C een springplank voor de volgende rally.

In feite zijn er mimimaal twee koopmomenten op deze grafiek te herkennen. Het eerste instappunt treedt op tijdens de uitbraak boven A-B (het koopsignaal). Het tweede koopmoment ligt rond C, tijdens de feitelijke pullback. De uptrend wordt bevestigd nadat ook top H wordt gebroken.

Koersdoel op basis van de pendulumswing

Volgens de pendulumswing-methode kan een koersdoel als volgt berekend worden:

Eerst fluctueert een koers een tijdlang tussen a-b en A- B

Door de uitbraak boven A-B en een succesvolle pullback bij C is een koopsignaal gevalideerd

Het koersdoel rond C is te berekenen door de afstand tussen a-b en A-B op te tellen bij het uitbraakpunt. Soms wordt de afstand (tussen a-b en A-B) procentueel berekend, soms in aantal punten

